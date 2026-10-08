Žádný zázrak, je to odmakané, brání se Miss Ivana Christová nařčení

Babičkou jí udělala její jediná dcera Daniela, na jejíž výchovu byla Ivana sama. Otec dítěte, režisér francouzsko-vietnamského původu Daniel Ubaud, najednou z jejího života zmizel. „Všechno je tak, jak má být,“ říká Ivana, smířená s osudem.
V průběhu let si vyzkoušela několik profesí. Mimo jiné měla agenturu na pořádání eventů. Teď vede vlastní kosmetickou firmu, ve které s ní pracuje i její dcera. „Jsem nezávislou kosmetickou poradkyní, ale spolupracuji s Mary Kay,“ vypráví.
Právě pro svůj krásný souměrný obličej a dokonalou pleť byla vždycky obdivována. „Ale i já se o ni musím starat. Čím dál víc. A s věkem se ta péče mění, takže hydratuji, vyživuji a používám různá séra. Je to taková moje beauty rutina, vychutnávám si to,“ prozradila u příležitosti setkání bývalých finalistek soutěže Miss, které pořádala světová Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Pozvání přijala celá řada krásek, ale Ivaně mezi nimi chyběla Miss ČR 1996 Petra Minářová.
|
Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss
„Už si to moc nevybavuji. Vím jenom, že jsem měla trému, protože šlo o přímý přenos,“ vzpomíná Christová na svoje vítězství v ostravském Paláci kultury a sportu. Porotě se líbila, ale publikum proti jejímu zvolení protestovalo. Ovšem čas dal za pravdu porotě. Ivana následně vyhrála soutěž Miss Maja International a později působila jako modelka mimo jiné v USA a ve Francii. „Spíš si pamatuji na Miss desetiletí a Miss tisíciletí, líbil se mi jejich program. Miloš Zapletal vytvořil úžasné věci,“ říká zpětně na adresu novodobého zakladatele Miss u nás.
„Já si ani nevzpomínám, co jsem měla za volnou disciplínu, ale myslím, že jsem zpívala,“ vrací se ke svému vítězství v Ostravě. Hudbě a tanci se věnovala od mala. Od osmi do patnácti navštěvovala dětský pěvecký sbor Prešovčatá a od patnácti do devatenácti folklórní soubor Šarišan. Později natočila vlastní album. První se jmenovalo Ivana (1999), druhé Flám (2000). Známou se stala píseň Anjel lásky. Dnes už veřejně nevystupuje. „Já jsem nezpívala proto, že bych chtěla koncertovat, ale protože se mi to líbilo, mám zpěv ráda. Vynášelo mi to peníze a dělalo radost, takže to bylo i moje hobby,“ vypráví.
Klidně by se před mikrofon postavila i dnes, ale nepřijala by lecjakou nabídku. „Muselo by mi to stát za to,“ říká. A stejně odpovídá i na otázku, jestli by se vrátila, byť jednorázově, k modelingu. Na tomto poli si nejvíc váží focení pro Vogue s Pavlínou Pořízkovou. „Nedávno jsem si na ni vzpomněla v souvislosti s filmem Bardotky, který natočila s Dagmar Havlovou a Evou Holubovou,“ vypráví.
|
Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss
„A pak mě bavilo pracovat s vizážistou a fotografem Tyenem, který byl kreativním ředitelem módního domu Dior,“ vrací se do minulosti. Co mohla, to si schovala, a teď by si chtěla nasbírané materiály, jež dokumentují její práci před objektivy fotoaparátů, nechat zdigitalizovat.
Christová odjakživa bojovala s kily navíc. Nedávno ale překvapila, když v krátké době „zázračně“ zhubla. „To není žádný zázrak, to je odmakané. Ujdu patnáct až dvacet tisíc kroků denně a upravila jsem stravu. Jde to pomalu, ale jde,“ brání se nařčení, že zhubnutí docílila pomocí hubnoucích injekcí.
„Do těch bych nešla. Pracovala jsem s onkologicky nemocnými pacienty a nic takového bych neriskovala. Ty léky jsou nové, nejsou ještě prověřené v čase. Vůbec jsem ani nepřemýšlela o tom, že bych je použila,“ brání se nařčení.
„Mám skvělou koučku Denis Sihlovcovou, která má propracovaný systém, jak pomoct ženám s nadváhou. A s tou hubnu. Ona má takových žen jako já pět až šest set a nevím, jak to dělá, ale najde si čas i kontrolovat nás. Je dobrá,“ říká Ivana.