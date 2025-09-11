Objevila Herzigovou i Krainovou, sama nahradila Trumpovou. Modelka Karasová slaví

Karasová byla modelkou v tehdejším Ústavu bytové a oděvní kultury, kde nahradila Ivanu Zelníčkovou, jež se později proslavila jako paní Trumpová. Fotografie Karasové vycházely také na stránkách časopisu Žena a móda a v 70. letech se objevila i před filmovou kamerou. Zahrála si v muzikálu Hvězda padá vzhůru po boku Karla Gotta či ve sci-fi komedii Zítra vstanu a opařím se čajem.
V roce 1988 ji oslovila francouzská agentura Madison Models, aby pro ni hledala nové tváře. O dva roky později Karasová založila vlastní modelingovou agenturu Czechoslovak Models, která patří k největším svého druhu v Česku a jejími tvářemi se staly slavné české topmodelky jako je Eva Herzigová, Simona Krainová, Daniela Peštová či Taťána Kuchařová. V roce 2010 Karasová agenturu Czechoslovak Models prodala.
Za svůj velký úspěch Karasová považuje už samotné založení agentury. „Začínala jsem tady jako první a nevěděla jsem, do čeho jdu. Jsem ráda, že jsem nastartovala celou tuhle branži a že jsem to těch dvacet let vydržela,“ prohlásila Karasová v roce 2011, kdy představila svoji knihu pamětí nazvanou Jak se hledá krása.
Obtížné podle ní byly začátky jejího podnikání nejen doma, ale i ve světových metropolích módy. „Když se otevřely hranice, tak na nás koukali jako na exoty. Mysleli si, že tady žijeme na stromech,“ zavzpomínala.
Bývalá manekýna byla dvakrát vdaná. Prvního manžela si vzala v roce 1971 a rok po svatbě se jim narodila dcera Denisa. Díky ní má devatenáctiletou vnučku Matilde, která má italského otce a také se zajímá o modeling.
První manželství skončilo rozvodem, ale v roce 2014 se Milada Karasová provdala za Michala Dujku z hraběcího rodu Bubnů z Litic, se kterým předtím žila 21 let. V roce 2021 ovdověla. O životě Milady Karasové natočila v roce 2021 Česká televize dokument nazvaný Krása na prodej.
|
6. října 2024