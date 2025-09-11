Objevila Herzigovou i Krainovou, sama nahradila Trumpovou. Modelka Karasová slaví

Autor: ,
  9:09
S kariérou začínala v bývalém Československu, tehdy ještě bez kadeřníka, profesionálního líčení a konkrétního cíle. Bývalá modelka a majitelka modelingové agentury Milada Karasová, která se narodila 12. září 1950, objevila pro světová přehlídková mola řadu českých topmodelek.
Milada Karasová

Milada Karasová | foto: Anna Kovačič

DVACETILETÁ. Reklama na ČSA.
Milada Karasová v dokumentu Krása na prodej (2021)
Milada Karasová
V AGENTUŘE. Modelky měly takzvané setkarty, podle kterých si je mohli klienti...
39 fotografií

Karasová byla modelkou v tehdejším Ústavu bytové a oděvní kultury, kde nahradila Ivanu Zelníčkovou, jež se později proslavila jako paní Trumpová. Fotografie Karasové vycházely také na stránkách časopisu Žena a móda a v 70. letech se objevila i před filmovou kamerou. Zahrála si v muzikálu Hvězda padá vzhůru po boku Karla Gotta či ve sci-fi komedii Zítra vstanu a opařím se čajem.

Milada Karasová a její první módní fotografie. „Oslovil mě fotograf Milan Šára,“ vzpomíná manekýnka. „Šel se představit mým rodičům. Seznámil mě i se svojí ženou, aby to snad nevypadalo, že má se mnou jiné úmysly. Až poté jsme spolu začali fotit reklamy a módu.“

V roce 1988 ji oslovila francouzská agentura Madison Models, aby pro ni hledala nové tváře. O dva roky později Karasová založila vlastní modelingovou agenturu Czechoslovak Models, která patří k největším svého druhu v Česku a jejími tvářemi se staly slavné české topmodelky jako je Eva Herzigová, Simona Krainová, Daniela Peštová či Taťána Kuchařová. V roce 2010 Karasová agenturu Czechoslovak Models prodala.

Za svůj velký úspěch Karasová považuje už samotné založení agentury. „Začínala jsem tady jako první a nevěděla jsem, do čeho jdu. Jsem ráda, že jsem nastartovala celou tuhle branži a že jsem to těch dvacet let vydržela,“ prohlásila Karasová v roce 2011, kdy představila svoji knihu pamětí nazvanou Jak se hledá krása.

Miladiny hvězdy: s topmodelkami Terezou Maxovou (vpravo), Simonou Krainovou a Evou Herzigovou (v popředí)

Obtížné podle ní byly začátky jejího podnikání nejen doma, ale i ve světových metropolích módy. „Když se otevřely hranice, tak na nás koukali jako na exoty. Mysleli si, že tady žijeme na stromech,“ zavzpomínala.

Bývalá manekýna byla dvakrát vdaná. Prvního manžela si vzala v roce 1971 a rok po svatbě se jim narodila dcera Denisa. Díky ní má devatenáctiletou vnučku Matilde, která má italského otce a také se zajímá o modeling.

První manželství skončilo rozvodem, ale v roce 2014 se Milada Karasová provdala za Michala Dujku z hraběcího rodu Bubnů z Litic, se kterým předtím žila 21 let. V roce 2021 ovdověla. O životě Milady Karasové natočila v roce 2021 Česká televize dokument nazvaný Krása na prodej.

6. října 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v...

12. září 2025  13:01

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

12. září 2025  11:27

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích....

12. září 2025  10:44

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho...

12. září 2025  9:10

Mírně zaklonit, najít přesný úhel a správný tlak. Toto je nový rekord v plivání míčku na zeď

Někteří lidé se v touze zapsat se do historie vrhnou na maraton, jiní běží sprint po kostkách lega. A pak je tu David Rush. Sériový rekordman, který už má na kontě tolik zářezů, že by to vydalo na...

12. září 2025

Etzler je z toho špatný, když mu říkám dědečku, prozradil Antonio Šoposki

„Nad rodinu není. Tohle jsem zdědil po tátovi, ani mi to nemuseli doma nějak zvlášť vštěpovat,“ říká Antonio Šoposki, kterému koluje v žilách makedonská krev. Hrál v Ulici, Ordinaci v růžové zahradě...

12. září 2025

Lidi si moc do života nepouštím. Závidím novým Zrádcům, říká Nicole Šáchová

Vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová (27) rozjíždí svou kariéru na sociálních sítích. Hlavní oporou jí je přítel, se kterým tvoří pár už sedm let. Pro iDNES.cz zhodnotila účast v reality show,...

12. září 2025

Větší stres jsem nezažil, moderování je proti tomu super. Bouček o nové roli lovce

Premium

Musím dokázat, že v pořadu Na lovu nejsem jen díky známému ksichtu, říká moderátor Libor Bouček bez obalu. Trénoval celé léto a od září vystupuje jako sedmý lovec. I když je zkušeným moderátorem,...

11. září 2025

Nenechám šediny zvítězit. Anistonová prozradila, jaké podstoupila zákroky

Americká herečka, producentka a režisérka Jennifer Anistonová (56) je držitelkou Ceny Emmy a Zlatého glóbu za roli Rachel Greenové v seriálu Přátelé. V rozhovoru pro časopis Glamour nyní poprvé...

11. září 2025

Diváci si na ní mohou vybít emoce, popisuje Lucie Vondráčková svou roli „mrchy“

Premium

Lucie Vondráčková byla od mala v šoubyznysu jako ryba ve vodě. Ani roky na mateřské ji nevykolejily, i když měla obavy, zda vše klapne. Dnes si opět užívá prkna, co znamenají svět, a snaží se vše...

11. září 2025

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.