Bývala jsem ošklivka, teď po plastikách hledám pracháče, říká modelka Mia Dio

První zákrok podstoupila Mia Dio ve svých šestnácti letech. Nelíbily se jí její rty a zatoužila po větších. S falešnou občankou se proto vydala na pochybnou kliniku, kde si za našetřené peníze nechala dát silikonové výplně. Zákrok však nedopadl dobře a proto musela brzy na další.

O rok později už měla Mia našetřeno na plastickou operaci nosu, jehož vzhled ji trápil odmalička. Na klinice v Turecku si později také nechala vybělit zuby a dát si na ně fazety, aby docílila vysněného amerického úsměvu. Její, jak sama říká, kdysi „neviditelná prsa“ se jí také nelíbila a tak se rozhodla nechat si lehce zvětšit jejich objem s pomocí silikonových implantátů. Nakonec si nechala upravit i tvar brady.

„Nebylo to jednoduché. Utratila jsem hodně peněz a trápila se často ve velkých bolestech, ale pro krásu se musí trpět. Stálo to rozhodně za to. Teď už si nechávám jen pravidelně aplikovat botox do čela, protože se chci vyhnout tomu, že se mi udělají vrásky,“ říká s tím, že momentálně je sama se sebou konečně spokojená, ale dalším kosmetickým zákrokům a úpravám se nebrání.

Mia Dio se nejvíce proslavila na TikToku, kde zveřejňuje především vtipné scénky a videa týkající se líčení, vzhledu a krásy. Na platformě má více než 5 milionů fanoušků. Je populární i na YouTube, kde zveřejňuje cestovatelské vlogy, videa s příběhy, návody na líčení, výzvy a další.

Její sledující jsou rozděleni na dva tábory, polovina z nich ji obdivuje a je pro ně velkou inspirací, další ji kritizují za to, že je podle nich velmi špatným vzorem pro mladé lidi posedlé vzhledem. Za všechno podle nich může právě dnešní trend zveřejňování fotek dokonalých modelek (mnohdy vytvořeným s pomocí AI), oslavujících nepřirozený vzhled.

Ohledně operací, které Mia podstoupila, je na svých profilech na sociálních sítích velmi otevřená. Natočila dokonce i video s názvem „Dokud jsem neutratila přes půl milionu za nový obličej, byla jsem ošklivá“.

Přesto, že se sama vizuálně kompletně změnila, ostatním dívkám a ženám vzkazuje, že by se s ní neměly srovnávat, protože ona se už v zrcadle vůbec nepoznává a neví, kým vlastně je. „Ať uděláte cokoliv, vždycky to pro nějakou část lidí bude špatně. Lidé tvrdí, že jsem psychicky nemocná a povrchní, protože jsem podstoupila všechny tyto zákroky,“ říká.

„Ale jako influencerce, která neustále tvoří nový obsah a natáčí, mi to přineslo v kariéře nesporné velké výhody a získalo mi to miliony sledujících. Teď hledám už jen pracháče, bohatého manžela. Pravda je taková, že se snažím být šťastná a spokojená ve všech směrech. Samozřejmě je zde mnoho lidí, kteří se do mě denně naváží a píší mi zlé komentáře. Ale i negativní zpětná vazba je normální, to je prostě realita internetu. Musíte si zvyknout,“ dodává modelka.

Mia Dio se narodila v Miami na Floridě, má čtyři bratry a jednu sestru. Její biologický otec pochází z Chile, ale byla vychovávána argentinským otcem a brazilskou matkou.

