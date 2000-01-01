Mezi nevýraznější kostýmy letošní charitativní akce Met Gala v Metropolitním muzeu umění v New Yorku patřil ten, který vynesla německá topmodelka Heidi Klumová. Ta je známá svou zálibou v šokování fanoušků svými propracovanými outfity na Halloween. Nyní se předvedla coby oživlá mramorová socha.
O modelčin outfit na míru se postaral návrhář Mike Marino.
Modelka působila jako mramorová socha.
Model byl vyrobený ze směsi materiálů, jako jsou latex a spandex.
Iluze mramoru byla téměř dokonalá.
Autor kostýmu se inspiroval klasickými díly.
Jedním z nich je socha Zahalená vestálka z roku 1847 od sochaře Raffaele Montiho.
Vesta byla římská bohyně soudržné domácnosti a rodinného krbu a její služebnice Římané nazývali vestálky.
Další dílo, které Mikea Marina inspirovalo, je staršího data.
Jde o sochu Zahalený Kristus z roku 1753 od sochaře Giuseppeho Sammartina.
Kvůli dokonalému nařasení roucha se kdysi spekulovalo, že jde o dílo alchymisty, který proměnil látku v kámen. Podle vědců jde ale s naprostou jistotou o mramor.
Heidi Klumová je proslulá svými perfektními kostýmy. Loni se na své halloweenské party objevila coby Medusa.
Klumová si pro kostým nechala vytvořit i děsivou zubní protézu.
V roce 2024 byla partnerkou E.T., kterého ztvárnil její manžel Tom Kaulitz.
Heidi Klumová na své halloweenské party v New Yorku v říjnu 2024
V roce 2023 byla pávem.
Leni Klumová, Bill Kaulitz, Heidi Klumová a Tom Kaulitz na večírku
V roce 2022 byla modelka obřím červem.
Pro rok 2019 se proměnila ve vesmírnou mutantku.
Společnost jí opět dělal manžel.
Rok předtím se ukázali coby Shrek a Fiona.
Tom Kaulitz a Heidi Klumová na halloweenské party modelky v roce 2018
Heidi Klumová a její kostým vlkodlaka na večírku z roku 2017
Opět předvedla propracovanou masku.
V roce 2016 se rovnou naklonovala.
Heidi Klumová a její „klony“
Coby oživlá kreslená postavička se předvedla v roce 2015.
Heidi Klumová jako Jessica Rabbitová
V obřího motýla se proměnila v roce 2014.
V roce 2013 se ukázala coby vrásčitá stařena.
Heidi Klumová na své strašidelné party v New Yorku v roce 2012
V roce 2011 se s tehdejším manželem Sealem proměnili v opice.
Nebyla to ale jediná její proměna. Na halloweenskou party tenkrát přišla také odhalená až pod kůži.
V říjnu 2010 se ukázala coby barevná mutantka.
Když se proměnila v havrana, psal se rok 2009.
Jako indická bohyně se předvedla v roce 2008.
Heidi Klumová coby kočičí žena na své halloweenské party v roce 2007
Rok 2006 a Heidi Klumová coby had z Rajské zahrady
