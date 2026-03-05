Megan Foxová rozpálila fanoušky novými sexy fotkami, reagoval i její expartner

Megan Foxová (39) se po delší době znovu přihlásila o slovo na sociálních sítích sexy fotkami a její návrat vyvolal nadšené reakce fanoušků. Herečka zveřejnila na Instagramu novou sérii snímků z odvážného focení, což byl její první větší příspěvek po velmi dlouhé pauze. Fotky okomentoval i její někdejší partner, muzikant Machine Gun Kelly (35), se kterým má modelka roční dceru.

Fotografie zachycují herečku pózující ve fotoateliéru na zemi v černém topu na tělo, punčochách a tangách, outfit doplnila Megan Foxová výrazným chokerem na krku a botami na vysokém podpatku s motivem listů marihuany.

K fotkám přidala čtyřnásobná matka také tajemný popisek „Everything is more beautiful because we are doomed“ (Všechno je krásnější, protože jsme odsouzeni k zániku.)

Příspěvek během krátké doby nasbíral statisíce reakcí, fanoušci v komentářích nadšeně reagují na to, že se herečka po dlouhé době znovu konečně objevila online.

Velkou pozornost vzbudila také reakce jejího bývalého partnera, muzikanta Machine Gun Kellyho (vlastním jménem Colson Baker). Ten k příspěvku přidal hravý komentář, že je rád, že má stále Meganino telefonní číslo, čímž rozproudil další spekulace o podobě jejich současného vztahu.

V roce 2024 Megan odstranila všechny staré příspěvky a během bouřlivého období ve svém vztahu s hudebníkem Machine Gun Kellym také krátce deaktivovala instagramový účet. Nové provokativní fotky její fanoušci vnímají jako návrat do veřejného života.

Polonahá Megan Foxová pózuje v lese. Matka roku, kdysi krásná žena, píší jí

Megan Foxová patří už dvě desetiletí mezi nejznámější hollywoodské herečky. Proslavila se především rolí ve filmové sérii Transformers a později také ve snímcích jako Jennifer’s Body nebo Teenage Mutant Ninja Turtles. Vedle herectví je známá také jako modelka a výrazná mediální osobnost, která pravidelně přitahuje pozornost svým stylem, názory i osobním životem.

Herečka je matkou čtyř dětí. Tři syny, Noaha, Bodhiho a Journeyho, má s bývalým manželem, hercem Brianem Austinem Greenem, 51 (hrál Davida v seriálu Beverly Hills 90210), se kterým byla ve vztahu více než patnáct let a definitivně se rozešli v roce 2020. Její čtvrté dítě, dcera Saga Blade, se narodilo v březnu 2025 a jeho otcem je právě Machine Gun Kelly. Z předchozího vztahu s Emmou Cannonovou má hudebník ještě starší dceru Casie (2009).

Megan Foxová a Machine Gun Kelly se seznámili v roce 2020 při natáčení filmu Midnight in the Switchgrass a brzy se z nich stal jeden z nejsledovanějších párů Hollywoodu. V roce 2022 se zasnoubili, jejich vztah však provázely časté partnerské krize a nakonec se rozešli ještě před narozením společné dcery.

V současnosti podle dostupných informací netvoří pár a soustředí se především na společnou výchovu jejich dítěte, což může být vzhledem k muzikantově pracovnímu vytížení a koncertování po celém světě poměrně složité.

