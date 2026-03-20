Megan Foxová slaví velký návrat díky sexy fotkám, opět mluví o své bisexualitě

Herečka Megan Foxová sdílela na Instagramu sérii odvážných fotografií s jasným vzkazem. Krátký popisek „I go both ways“ (jsem otevřena oběma možnostem), během několika hodin obletěl sociální sítě a znovu otevřel téma modelčiny bisexuality, ke které se hlásí už řadu let.

Devětatřicetiletá hvězda snímků jako Transformers nebo Jennifer’s Body zveřejnila fotografie z exkluzivní afterparty po Oscarech, kde se objevila v odvážném, spodním prádlem inspirovaném outfitu. Právě kombinace výrazného stylingu a přímočarého sdělení způsobila, že se příspěvek stal virálním a okamžitě vyvolal reakce fanoušků i médií.

Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami. (březen 2026)
Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami. (březen 2026)
Herečka a modelka Megan Foxová slaví návrat na Instagram mnoha sexy fotkami. (březen 2026)
Megan Foxová (březen 2026)
74 fotografií

Megan Foxová přitom o své orientaci mluví dlouhodobě a bez zábran. Už v roce 2009 uvedla, že věří, že všichni lidé jsou přirozeně bisexuální, a v dalších letech se opakovaně označila za součást LGBTQ+ komunity. V jednom z pozdějších rozhovorů dokonce přiznala, že označení „bi ikona“ patří mezi jednu z věcí, na které je nejvíce hrdá.

Aktuální příspěvky na Instagramu přicházejí krátce po jejím návratu na sociální sítě, kde byla téměř rok neaktivní. V posledních týdnech sdílí herečka výrazně stylizované a provokativní fotografie, které naznačují nový veřejný „comeback“ – nejen módní, ale i osobní.

Sledující na Instagramu, kterých má herečka více než 23 milionů, její slova reagují převážně pozitivně a oceňují, že i po letech zůstává otevřená a autentická. Mnozí zároveň připomínají, že právě její role ve filmu Jennifer’s Body pomohla části diváků lépe přijmout vlastní identitu.

Na osobní rovině Megan prochází výrazným životním obdobím. Je maminkou čtyř dětí, přičemž nejmladší přivítala v roce 2025 s muzikantem Machine Gun Kellym. Právě jejich vztah v posledních měsících přitahuje velkou pozornost – ačkoliv už netvoří pár, nadále spolu udržují kontakt kvůli společné dceři.

Fanoušci nepřehlížejí ani jejich vzájemné narážky, komentáře a interakce na sociálních sítích, které občas působí až překvapivě uvolněně a přátelsky.

