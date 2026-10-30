Válka missek. Maria Osako zasklila Dominiku Kotoučkovou, usmíření se nekonalo

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Modelku nahradí jezdkyně. Místo Osako na Miss Universe poletí Kotoučková
Sama dříve během studií dělala modeling, ale pouze jako hobby. Hlavně profesionálně tancovala. Nejprve se zabývala foklórem, pak i latinskoamerickými tanci. Orientuje se na divadlo, i když profesně se věnuje nemovitostem a investicím. „Teď jsem měla s jedním souborem hostovat v Divadle Semafor, ale odřekla jsem to, protože chci podpořit dceru, než odjede na finále do Portorika,“ vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz.
Dominika se od tří let věnovala baletu, dvanáct let hrála na klavír, ale vždycky toužila po medicíně. Nakonec ji studovala v Hradci Králové, přešla ale na fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT do Prahy. „Uvědomila si, že bude mít víc možností, jak lidem pomoci,“ říká její matka. „V tom je po mně. Mám ráda charitativní projekty,“ dodává. Obě se také věnují koním. Dominika drezuře a už v ní dosahuje prvních výsledků.
„Nejsme v šoku, bereme to pragmaticky. Já něco cítila, že možná…, takže mě to moc nepřekvapilo. Viděla jsem na finále v červnu, že Dominika lidi okouzlila. Přitom modeling dělala do té doby jenom okrajově. Ale vstoupila do soutěže a všechno jí hned šlo,“ vzpomíná Marien, jejíž jméno odkazuje na francouzský původ. „Je to úžasná příležitost reprezentovat Českou republiku a sdělit ženám, že můžou být nejen krásné ale zároveň charismatické a pracovat,“ dodává.
Dominika bude na světovém finále tři týdny, maminka ji chce vidět během slavnostního večera, takže si udělá do Portorika výlet. Kontaktovat dceru osobně ale nebude mít možnost. „Je to velice přísně střežená soutěž, dívky jsou pod neustálým dohledem. I ředitelé národních finále mají problém se s vítězkou, která jejich zemi reprezentuje, sejít,“ říká Sam Dolce, módní návrhář a ředitel Miss Universe Česko a Miss Universe Slovensko.
Ten byl postaven před těžký úkol, když se původní vítězka Miss Universe pro Českou republiku Sophia Maria Osako účasti ve světovém finále vzdala. Pomyslné žezlo měla osobně předat své nástupkyni v Lobkowiczkém paláci, namísto toho ale ve stejný den i hodinu křtila na jiném místě svůj videoklip. Touží se totiž věnovat hudební kariéře.
„Nelituji toho, že vyhrála, nezlobím se na ni,“ říká Sam Dolce, který dal finalistkám před soutěží podepsat smlouvu, která je zavazovala v případě vítězství podepsat další týkající se reprezentace na světovém finále. „Možná se jí nelíbila, ale to jsou pouze spekulace,“ mlží Sam Dolce. Zjevně nechce mluvit za Osako.
Miss Universe je považována za nejprestižnější soutěž krásy na světě, letos se uskuteční sedmdesátý pátý ročník. „Vybírají se dokonalé krásky, ale nepočítá se s tím, že by měly plastické operace,“ říká Dolce. Každopádně pětadvacetiletá Kotoučková tvrdí, že na ní nic umělého není. „Akorát si barvím řasy a obočí,“ přiznala.
„Chtěla bych lidem sdělit, že jsme sice malá země, ale se silnou kulturou a historií. A že jsou u nás ženy, které si umí jít za svými sny,“ říká, s jakým poselstvím se do Portorika vypraví. Trému má spíš před lidmi, které zná než před cizími. „Když si o mně někdo neznámý bude myslet něco špatného, nebude mě to trápit tolik, jako kdyby měl stejný názor někdo blízký,“ říká.
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Odmalička sním o tom, že budu zpěvačka, říká česká Miss Universe Osako
Působí jemně až plaše. „Jsem něžná, ale když cítím nespravedlnost, dokážu se ozvat. Snažím se ale vše řešit v klidu, diplomaticky,“ popisuje svoji povahu. „Neměla jsem dost času na přípravu, ale dám do toho maximum a budu doufat, že to dopadne dobře, že se dostanu aspoň do prvního výběru, mezi třicítku. Když nepostoupím, budu zklamaná, ale co se dá dělat,“ říká otevřeně.
„Teď piluji catwalk, mluvení a procvičuji si angličtinu, protože ji nepoužívám každý den. Snažím se taky naučit nějaké fráze ve španělštině,“ popisuje svoji přípravu. Její garderobu budou tvořit šaty českých designerů, pro další si prý zajede do Bangkoku. „Jsou tam návrháři, kteří se specializují na velké večerní róby plné kamínků, ráda bych si od nich něco vypůjčila,“ prozrazuje.
Pokud by teoreticky soutěž Miss Universe 2026, jíž se má letos zúčastnit minimálně 130 vítězek z různých zemí světa, vyhrála, mohla by i plnit povinnosti z toho vyplývající. V současné době totiž studuje poslední rok vysoké školy. Pak bude volná. Ani partnerský život ji v ničem omezovat nebude, je single.