Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

I když se Lucie Šlégrová podle svých slov začala poledance věnovat teprve nedávno, přesto už dokáže zvládnout náročné prvky, které u fanoušků vzbudily obdiv.
„Dnešní trénink. Slibuji, že příště víc prohnu ty hnáty. Trénink jednou týdně je málo, ale i tak bojuju. Těším se na další pokroky i v tomto roce,“ napsala ke krátkému klipu s písničkou I’m So Excited od The Pointer Sisters, na kterém s lehkostí a jistotou předvádí akrobatické pózy.
Video se rychle šířilo mezi jejími sledujícími. Ti ocenili nejen fyzickou kondici a ohebnost Miss České republiky z roku 2005, ale také její odvahu pustit se do sportu, který bývá často vnímán stereotypně. V minulosti byl poledance spojován spíš s nočními kluby, dnes je vnímán jako plnohodnotný sport a forma fitness.
Sama Šlégrová zdůrazňuje, že pole dance bere především jako intenzivní formu cvičení, při níž posiluje celé tělo a zároveň si čistí hlavu. „Snažím se, aby to bylo trošku koukatelný. Avšak není to prča,“ uznává.
V komentářích se objevují převážně slova chvály a podpory, i když se objevil i dotaz jednoho ze sledujících, narážející na její věk. Na ten manželka hokejisty Jiřího Šlégra (54) reagovala s nadhledem a humorem, který je jí vlastní. „Nejste už na tento druh pohybu příliš stará?“ „Jsem,“ odpověděla Lucie, která si dokázala zachovat nadhled.
Poledance je sportovní a taneční disciplína, při které se cvičí a tančí na svislé tyči. Kombinuje akrobacii, sílu, flexibilitu a taneční prvky a klade velké nároky hlavně na střed těla, paže a koordinaci. Existují různé styly, od čistě sportovního a akrobatického po taneční a výrazově laděný. Má také oficiální soutěže a trénují ho ženy i muži všech věkových kategorií.
Lucie Šlégrová získala v roce 2005 titul Miss České republiky, díky kterému nás tehdy později (ještě jako Lucie Králová) reprezentovala také na soutěži krásy Miss World.
S manželem Jiřím Šlégrem se poznali v roce 2010, po pěti letech vztahu se vzali, mají spolu syna Rona. Z prvního manželství s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem má modelka syny Roberta a Richarda.