Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na němž předvádí tanec u tyče, kterému se věnuje od roku 2024.

I když se Lucie Šlégrová podle svých slov začala poledance věnovat teprve nedávno, přesto už dokáže zvládnout náročné prvky, které u fanoušků vzbudily obdiv.

„Dnešní trénink. Slibuji, že příště víc prohnu ty hnáty. Trénink jednou týdně je málo, ale i tak bojuju. Těším se na další pokroky i v tomto roce,“ napsala ke krátkému klipu s písničkou I’m So Excited od The Pointer Sisters, na kterém s lehkostí a jistotou předvádí akrobatické pózy.

Video se rychle šířilo mezi jejími sledujícími. Ti ocenili nejen fyzickou kondici a ohebnost Miss České republiky z roku 2005, ale také její odvahu pustit se do sportu, který bývá často vnímán stereotypně. V minulosti byl poledance spojován spíš s nočními kluby, dnes je vnímán jako plnohodnotný sport a forma fitness.

Sama Šlégrová zdůrazňuje, že pole dance bere především jako intenzivní formu cvičení, při níž posiluje celé tělo a zároveň si čistí hlavu. „Snažím se, aby to bylo trošku koukatelný. Avšak není to prča,“ uznává.

V Dubaji prsa rádi nemají, říká Šlégrová. Předvedla výstavní postavu v plavkách

V komentářích se objevují převážně slova chvály a podpory, i když se objevil i dotaz jednoho ze sledujících, narážející na její věk. Na ten manželka hokejisty Jiřího Šlégra (54) reagovala s nadhledem a humorem, který je jí vlastní. „Nejste už na tento druh pohybu příliš stará?“ „Jsem,“ odpověděla Lucie, která si dokázala zachovat nadhled.

Poledance je sportovní a taneční disciplína, při které se cvičí a tančí na svislé tyči. Kombinuje akrobacii, sílu, flexibilitu a taneční prvky a klade velké nároky hlavně na střed těla, paže a koordinaci. Existují různé styly, od čistě sportovního a akrobatického po taneční a výrazově laděný. Má také oficiální soutěže a trénují ho ženy i muži všech věkových kategorií.

Lucie Šlégrová získala v roce 2005 titul Miss České republiky, díky kterému nás tehdy později (ještě jako Lucie Králová) reprezentovala také na soutěži krásy Miss World.

S manželem Jiřím Šlégrem se poznali v roce 2010, po pěti letech vztahu se vzali, mají spolu syna Rona. Z prvního manželství s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem má modelka syny Roberta a Richarda.

