Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sport mě naučil zvládat kritiku i tlak, říká Miss a bývalá atletka Lucie Pisková

Vysíláme   10:00
Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková (22) z Ostravy a už krátce po jejím vítězství je jasné, že nejde o typickou královnu krásy. Bývalá atletka, studentka mediálních studií a milovnice adrenalinu v Rozstřelu Anety Dědkové na iDNES.cz otevřeně promluvila nejen o soutěži, ale i o kritice, psychické odolnosti, plastických operacích nebo o tom, proč se sama považuje za „obyčejnou holku“.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Z chvíle, kdy se vyhlašovala vítězka a zaznělo její jméno, si Lucie Pisková téměř nic nepamatuje. „Vlastně vůbec nic. Jenom radost. Endorfiny mi vyletěly na level milion,“ popsala Miss Czech Republic 2026 první momenty po korunovaci. „Užívala jsem si, jak všude padají konfety, a ten fakt, že jsem to právě já.“

Taťána Makarenko a Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková v Rozstřelu (Praha, 25. května 2026)
Hosty moderátorky Anety Dědkové v pořadu Rozstřel na iDNES.cz byly Miss Czech Republic 2026 Lucie PIsková a ředitelka soutěže krásy Taťána Makarenko. (Praha, 25. května 2026)
Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková v pořadu Rozstřel na iDNES.cz (Praha, 25. května 2026)
Hosty moderátorky Anety Dědkové v pořadu Rozstřel na iDNES.cz byly ředitelka soutěže krásy Taťána Makarenko a Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková. (Praha, 25. května 2026)
31 fotografií

Ředitelka soutěže krásy Taťána Makarenko přiznala, že Lucie nebyla favoritkou na vítězku hned od prvního okamžiku. Postupně se však ukázalo, že má přesně všechno to, co dnešní Miss potřebuje. „Nechci jen fyzicky nádhernou dívku. Chci full package, tedy kompletní balíček. V dnešním světě je nejdůležitější hlavně osobnost,“ vysvětluje bývalá modelka.

Někdejší atletka Pisková se přitom do soutěže přihlásila spontánně a na poslední chvíli. „Ještě den předtím jsem uvažovala, jestli to nemám zkusit až příští rok. A pak jsem si řekla: Co můžu ztratit?“ vzpomíná. Dnes tvrdí, že soutěž ji úplně změnila. „Teď jsem úplně jiná Lucie,“ přiznala.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Během finále Miss Czech Republic překvapila bývalá profesionální sportovkyně akrobacií na kruhu bez jištění, kdy visela několik metrů nad zemí hlavou dolů. Přiznává, že z vystoupení měla obrovský respekt a bála se hlavně toho, že se sestavu nestihne pořádně naučit nebo se na pódiu ztrapní. „Chtěla jsem ale udělat něco, co si lidé zapamatují,“ vysvětlila.

Nová Miss navíc prozradila, že akrobacii před generálkou zkoušela teprve potřetí v životě. Největší šok podle ní přišel ve chvíli, kdy zjistila, jak vysoko na kruhu vyjede. „Když jsem poprvé visela hlavou dolů nahoře, říkala jsem si: No, tak to ne,“ popsala se smíchem.

Přesto vystoupení zvládla a sklidila velký úspěch. Kariéru akrobatky ale neplánuje. „Je to strašně náročné. Po tréninku mi bylo tak špatně od žaludku, že jsem celý den nechtěla ani jíst,“ přiznala.

Vítězky Miss Czech Republic 2026: Laura Anna Glozarová, Dominique Alagia, Lucie Pisková, Barbara Plintová a Hana Dědková (23. května 2026)

Makarenko vysvětlila, že právě Luciina sportovní minulost hrála při výběru velkou roli. „Je trojnásobnou mistryní v atletice ve skoku dalekém. Je houževnatá, pracovitá, rychle komunikuje a je velmi proaktivní,“ vyjmenovala její přednosti.

Lucie otevřeně promluvila i o psychické zátěži během příprav na finále soutěže. „Jsem člověk s tužším kořínkem, ale samozřejmě byly dny, kdy toho i na mě bylo moc,“ přiznala. Musela totiž skloubit školu, práci, vztah i samotnou soutěž. „Jednou za čas to na mě padlo, ale umím se naštěstí vždy zase rychle postavit zpátky na nohy,“ říká.

Novou Miss nyní čekají státnice. „Necítím se zatím stoprocentně připravená, ale pod stresem člověk funguje nejlíp,“ směje se optimisticky.

Velkým tématem byla i kritika na sociálních sítích. Lucie přiznala, že očekávala negativní komentáře i útoky. „Kritika je v pořádku, bez té se neposunete dál. Ale pokud mi někdo jen napíše, že se mu nelíbím, tak k tomu vlastně nemám co říct,“ vysvětlila.

Vyjádřila se také k obviněním, která se po jejím vítězství objevila na internetu. Někteří lidé ji například nařkli z údajné šikany v atletickém prostředí. „S klidným svědomím můžu říct, že si nejsem vědoma toho, že bych někoho schválně ponížila nebo mu chtěla ublížit,“ reagovala Lucie.

Překvapivě otevřeně promluvila i o plastických operacích. Přiznala, že podstoupila korekci nosu, a estetické zákroky rozhodně neodsuzuje. „Pokud to někomu pomůže k sebevědomí, tak proč ne? Hlavně, že se člověk cítí dobře ve svém těle,“ uvedla.

OBRAZEM: Jak vypadají finalistky Miss Czech Republic bez nánosu make-upu?

Přesto se prý nechce tvářit jako dokonalá žena. „Já jsem v jednom rozhovoru řekla, že se cítím jako obyčejná holka. A vůbec se za to nestydím,“ prohlásila. „Každý máme chyby a já se je nebojím přiznat.“

Velkým tématem pro ni bude i světová soutěž Miss World. Lucie chce rozvíjet vlastní charitativní projekt zaměřený na propojení dětí a seniorů. „Děti neberou důchodce jako staré lidi, ale jako kamarády,“ popsala svou zkušenost z mezigeneračních setkání.

Kromě korunky krásy získala letošní vítězka také auto a byt v Praze. Sama ale ještě neví, jak s výhrou naloží. „Mám to štěstí, že s přítelem bydlíme už nějakou dobu ve vlastním bytě. Možná bych ho tedy využívala pro rodinu, když za mnou někdo přijede do Prahy,“ přemýšlí nahlas.

Podle Makarenko představuje Pisková přesně ten typ moderní ženy, který dnes její soutěž krásy hledá. „Je úplně jiná než předchozí vítězky. Kombinuje sport, humor, inteligenci i přirozenost,“ pochvaluje si ředitelka Miss Czech Republic.

Makarenko přiznává, že ji ani po osmnácti letech v branži nepřestává překvapovat náročnost práce s lidmi. Organizování soutěže krásy je podle ní extrémně vyčerpávající hlavně proto, že každý rok pracuje s novým týmem finalistek a všechno se musí budovat znovu úplně od začátku. „Nemůžeme jen udělat CTRL+C a CTRL+V,“ popsala s nadsázkou. Zároveň ale zdůraznila, že ji práce stále velmi naplňuje a má chuť předávat mladým dívkám všechny své zkušenosti a know-how.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

Zpěvačka Dara Rolins prodává dům. Chce za něj 43 milionů korun

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dara Rolins (53) se rozhodla prodat svůj dům v Tuchoměřicích, který začala stavět ještě s raperem Rytmusem. Bydlela v něm s dcerou Lolou, která se ale chystá do světa na studia. Zpěvačka navíc...

„Bože, ta je krásná!“ Alice Bendová ukázala dceru, chválí ji Šlégrová i Decastelo

Herečka Alice Bendová se na Instagramu pochlubila dcerou Alicí, která oslavila...

Herečka Alice Bendová (52) udělala výjimku a na sociálních sítích se pochlubila svou šestnáctiletou dcerou Alicí. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře chválou a řeší jediné, zda je dcera více...

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

Věk, záliby i Instagram. Finalistky Miss Universe Česko 2026 se představují

Finalistky Miss Universe Česko 2026

Do druhého ročníku Miss Universe Česko 2026 postoupilo jedenáct finalistek, které zabojují o prestižní korunku. Ředitel soutěže Sam Dolce, návrhář a stylista, letos slibuje divákům ještě větší show....

26. května 2026

Sport mě naučil zvládat kritiku i tlak, říká Miss a bývalá atletka Lucie Pisková

Vysíláme
Taťána Makarenko a Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková v Rozstřelu (Praha,...

Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková (22) z Ostravy a už krátce po jejím vítězství je jasné, že nejde o typickou královnu krásy. Bývalá atletka, studentka mediálních studií a milovnice...

26. května 2026

Ty plavky jsou malé! Eva Decastelo ukázala tělo u bazénu, Slezáček pobavil reakcí

Eva Decastelo pozdravila sledující na Instagramu videem od bazénu. (květen 2026)

Eva Decastelo (47) zveřejnila video od bazénu, ve kterém se předvedla v černých odvážných bikinách. Fanoušci si okamžitě všimli hlavně vrchního dílu, který byl podle mnohých až příliš malý. Z plavek...

26. května 2026

Připadám si víc sexy než v pubertě, říká Brooke Shieldsová po šedesátce

Brooke Shieldsová na Glamour Women of the Year v New Yorku (8. října 2024)

Přestože s hereckou kariérou začala prakticky už jako dítě, svůj největší rozkvět herečka Brooke Shieldsová (60) přisuzuje až současné době. V novém pořadu mluví o svém sebevědomí, podnikání i ženské...

26. května 2026

Namalovala Simonu Stašovou, další výzvou pro Bohdalovou bude pravnuk

Simona Stašová a její maminka Jiřina Bohdalová: premiéra novinky Cena za...

Znají se spoustu let, ale ještě delší „známost“ má Simona Stašová s manželem výtvarnice Yvone Baalbaki. Ten šel totiž Eusebiovi Ciccottimu, když si ho herečka před lety brala, za svědka. Manželství...

26. května 2026

Mnohých věcí můžu litovat, ale to neznamená, že bych je měnil, říká Lukáš Langmajer

Premium
Když Lukáš netráví čas před kamerou nebo na jevišti, rád chodí do přírody, a to...

Známý herec Lukáš Langmajer se v rozhovoru rozpovídal nejen o svých rolích, ale i o splněných dětských snech nebo zdolávání životních výzev. Přitom poněkud překvapivě přiznal, že lyžovat stejně jako...

25. května 2026

Jsem pro povinnou vojnu pro všechny mladé chlapy, navrhuje muzikant Kuba Ryba

Kuba Ryba na Facebooku (25. května 2026)

Frontman kapely Rybičky 48, Kuba Ryba (41), rozvířil debatu na sociálních sítích. Otevřeně se vyjádřil k možnosti znovuzavedení povinné vojenské služby. osobně by byl pro moderní formu vojny v podobě...

25. května 2026  17:39

Alopecie mi otevřela oči a změnila mě k lepšímu, říká modelka Karolína Mališová

Karolína Mališová (2026)

Modelka Karolína Mališová (29) pro iDNES.cz otevřeně promluvila o alopecii, která jí změnila život. Česká Miss Earth 2015 přiznala, že právě náročné období jí pomohlo přehodnotit priority, posílit...

25. května 2026  12:12

Rachel Karnižová ukázala pozadí zvětšené kyselinou. Chci být extrémně hot, říká

Rachel Karnižová

Slovenská influencerka, modelka a bývalá účastnice reality show Love Island, Rachel Karnižová (24), znovu rozvířila debaty na sociálních sítích. Ukázala výsledek další estetické úpravy svého pozadí,...

25. května 2026  11:01

Nahá Jiříčková na dovolené v Chorvatsku. Česká topmodelka se svlékla na člunu

Česká topmodelka Hana Jiříčková

Topmodelka Hana Jiříčková (34) patří mezi nejúspěšnější Češky ve světě modelingu. Během dovolené v Chorvatsku zveřejnila vítězka Elite Model Look 2007 odvážné fotografie z ostrova Brač, na kterých...

25. května 2026  9:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

„Bože, ta je krásná!“ Alice Bendová ukázala dceru, chválí ji Šlégrová i Decastelo

Herečka Alice Bendová se na Instagramu pochlubila dcerou Alicí, která oslavila...

Herečka Alice Bendová (52) udělala výjimku a na sociálních sítích se pochlubila svou šestnáctiletou dcerou Alicí. Fanoušci okamžitě zaplavili komentáře chválou a řeší jediné, zda je dcera více...

25. května 2026  8:30

Podvedla jsem smrt a měla zemřít. Emilia Clarke vzpomíná na krvácení do mozku

Emilia Clarke na cenách Emmy (Los Angeles, 22. září 2019)

Emilia Clarke (39), známá především jako Daenerys Targaryen ze seriálu Hra o trůny, promluvila o svých dvou mozkových krváceních. Ta prodělala během natáčení seriálu. Zdravotní problémy v ní vyvolaly...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.