Z chvíle, kdy se vyhlašovala vítězka a zaznělo její jméno, si Lucie Pisková téměř nic nepamatuje. „Vlastně vůbec nic. Jenom radost. Endorfiny mi vyletěly na level milion,“ popsala Miss Czech Republic 2026 první momenty po korunovaci. „Užívala jsem si, jak všude padají konfety, a ten fakt, že jsem to právě já.“
Ředitelka soutěže krásy Taťána Makarenko přiznala, že Lucie nebyla favoritkou na vítězku hned od prvního okamžiku. Postupně se však ukázalo, že má přesně všechno to, co dnešní Miss potřebuje. „Nechci jen fyzicky nádhernou dívku. Chci full package, tedy kompletní balíček. V dnešním světě je nejdůležitější hlavně osobnost,“ vysvětluje bývalá modelka.
Někdejší atletka Pisková se přitom do soutěže přihlásila spontánně a na poslední chvíli. „Ještě den předtím jsem uvažovala, jestli to nemám zkusit až příští rok. A pak jsem si řekla: Co můžu ztratit?“ vzpomíná. Dnes tvrdí, že soutěž ji úplně změnila. „Teď jsem úplně jiná Lucie,“ přiznala.
Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková
Během finále Miss Czech Republic překvapila bývalá profesionální sportovkyně akrobacií na kruhu bez jištění, kdy visela několik metrů nad zemí hlavou dolů. Přiznává, že z vystoupení měla obrovský respekt a bála se hlavně toho, že se sestavu nestihne pořádně naučit nebo se na pódiu ztrapní. „Chtěla jsem ale udělat něco, co si lidé zapamatují,“ vysvětlila.
Nová Miss navíc prozradila, že akrobacii před generálkou zkoušela teprve potřetí v životě. Největší šok podle ní přišel ve chvíli, kdy zjistila, jak vysoko na kruhu vyjede. „Když jsem poprvé visela hlavou dolů nahoře, říkala jsem si: No, tak to ne,“ popsala se smíchem.
Přesto vystoupení zvládla a sklidila velký úspěch. Kariéru akrobatky ale neplánuje. „Je to strašně náročné. Po tréninku mi bylo tak špatně od žaludku, že jsem celý den nechtěla ani jíst,“ přiznala.
Makarenko vysvětlila, že právě Luciina sportovní minulost hrála při výběru velkou roli. „Je trojnásobnou mistryní v atletice ve skoku dalekém. Je houževnatá, pracovitá, rychle komunikuje a je velmi proaktivní,“ vyjmenovala její přednosti.
Lucie otevřeně promluvila i o psychické zátěži během příprav na finále soutěže. „Jsem člověk s tužším kořínkem, ale samozřejmě byly dny, kdy toho i na mě bylo moc,“ přiznala. Musela totiž skloubit školu, práci, vztah i samotnou soutěž. „Jednou za čas to na mě padlo, ale umím se naštěstí vždy zase rychle postavit zpátky na nohy,“ říká.
Novou Miss nyní čekají státnice. „Necítím se zatím stoprocentně připravená, ale pod stresem člověk funguje nejlíp,“ směje se optimisticky.
Velkým tématem byla i kritika na sociálních sítích. Lucie přiznala, že očekávala negativní komentáře i útoky. „Kritika je v pořádku, bez té se neposunete dál. Ale pokud mi někdo jen napíše, že se mu nelíbím, tak k tomu vlastně nemám co říct,“ vysvětlila.
Vyjádřila se také k obviněním, která se po jejím vítězství objevila na internetu. Někteří lidé ji například nařkli z údajné šikany v atletickém prostředí. „S klidným svědomím můžu říct, že si nejsem vědoma toho, že bych někoho schválně ponížila nebo mu chtěla ublížit,“ reagovala Lucie.
Překvapivě otevřeně promluvila i o plastických operacích. Přiznala, že podstoupila korekci nosu, a estetické zákroky rozhodně neodsuzuje. „Pokud to někomu pomůže k sebevědomí, tak proč ne? Hlavně, že se člověk cítí dobře ve svém těle,“ uvedla.
Přesto se prý nechce tvářit jako dokonalá žena. „Já jsem v jednom rozhovoru řekla, že se cítím jako obyčejná holka. A vůbec se za to nestydím,“ prohlásila. „Každý máme chyby a já se je nebojím přiznat.“
Velkým tématem pro ni bude i světová soutěž Miss World. Lucie chce rozvíjet vlastní charitativní projekt zaměřený na propojení dětí a seniorů. „Děti neberou důchodce jako staré lidi, ale jako kamarády,“ popsala svou zkušenost z mezigeneračních setkání.
Kromě korunky krásy získala letošní vítězka také auto a byt v Praze. Sama ale ještě neví, jak s výhrou naloží. „Mám to štěstí, že s přítelem bydlíme už nějakou dobu ve vlastním bytě. Možná bych ho tedy využívala pro rodinu, když za mnou někdo přijede do Prahy,“ přemýšlí nahlas.
Podle Makarenko představuje Pisková přesně ten typ moderní ženy, který dnes její soutěž krásy hledá. „Je úplně jiná než předchozí vítězky. Kombinuje sport, humor, inteligenci i přirozenost,“ pochvaluje si ředitelka Miss Czech Republic.
Makarenko přiznává, že ji ani po osmnácti letech v branži nepřestává překvapovat náročnost práce s lidmi. Organizování soutěže krásy je podle ní extrémně vyčerpávající hlavně proto, že každý rok pracuje s novým týmem finalistek a všechno se musí budovat znovu úplně od začátku. „Nemůžeme jen udělat CTRL+C a CTRL+V,“ popsala s nadsázkou. Zároveň ale zdůraznila, že ji práce stále velmi naplňuje a má chuť předávat mladým dívkám všechny své zkušenosti a know-how.