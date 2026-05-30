Brunetka z Ostravy během finálového večera Miss Czech Republic zazářila v dokonale upraveném looku, profesionálním stylingu i večerních róbách. Jenže zatímco většina soutěžících ukazuje hlavně výsledný glamour efekt, Lucie Pisková se rozhodla fanouškům ukázat i realitu bez filtrů a líčidel.
V jednom z videí na Instagramu zachytila moment před nalíčením a mnoho sledujících překvapilo, jak přirozeně svěže vypadá bez výrazného make-upu.
Pod příspěvkem se objevilo několik komentářů od žen, které psaly, že jim nová miss „zvedla sebevědomí“. Další ocenily, že se v době plné filtrů a upravených fotografií nebojí ukázat svou autentickou tvář. Podle některých sledujících bez make-upu působí ještě sympatičtěji než během finále soutěže, kde byla „příliš dokonalá“.
Lucie přitom neuspěla jen díky svému vzhledu. Studentka mediálních studií na Metropolitní univerzitě, který se v minulosti profesionálně věnovala atletice, zaujala porotu také přirozeným vystupováním a znalostmi.
Během rozhovoru v pořadu Rozstřel na iDNES.cz překvapivě otevřeně promluvila i o plastických operacích. Přiznala, že nejen ze zdravotních důvodů podstoupila korekci nosu, a estetické zákroky rozhodně neodsuzuje. „Pokud to někomu pomůže k sebevědomí, tak proč ne? Hlavně, že se člověk cítí dobře ve svém těle,“ uvedla.
Přesto se prý nechce tvářit jako dokonalá žena. „Cítím se jako obyčejná holka. A vůbec se za to nestydím,“ prohlásila. „Každý máme chyby a já se je nebojím přiznat.“