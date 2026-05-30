Nová Miss ukázala tvář bez make-upu. Ženy jí děkují za zvednuté sebevědomí

Autor:
  10:00
Novou královnou krásy se stala dvaadvacetiletá Lucie Pisková. Vítězka Miss Czech Republic 2026 sdílela na Instagramu video „před a po“ profesionálním nalíčení rukou vizážistky. Mnozí muži byli překvapeni, ženy naopak oceňovaly její přirozenost.

Rozstřel

Brunetka z Ostravy během finálového večera Miss Czech Republic zazářila v dokonale upraveném looku, profesionálním stylingu i večerních róbách. Jenže zatímco většina soutěžících ukazuje hlavně výsledný glamour efekt, Lucie Pisková se rozhodla fanouškům ukázat i realitu bez filtrů a líčidel.

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková sdílela na Instagramu video, kde ukázala, jak vypadá před nalíčením od profesionální vizážistky. (květen 2026)
V jednom z videí na Instagramu zachytila moment před nalíčením a mnoho sledujících překvapilo, jak přirozeně svěže vypadá bez výrazného make-upu.

Pod příspěvkem se objevilo několik komentářů od žen, které psaly, že jim nová miss „zvedla sebevědomí“. Další ocenily, že se v době plné filtrů a upravených fotografií nebojí ukázat svou autentickou tvář. Podle některých sledujících bez make-upu působí ještě sympatičtěji než během finále soutěže, kde byla „příliš dokonalá“.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Lucie přitom neuspěla jen díky svému vzhledu. Studentka mediálních studií na Metropolitní univerzitě, který se v minulosti profesionálně věnovala atletice, zaujala porotu také přirozeným vystupováním a znalostmi.

Během rozhovoru v pořadu Rozstřel na iDNES.cz překvapivě otevřeně promluvila i o plastických operacích. Přiznala, že nejen ze zdravotních důvodů podstoupila korekci nosu, a estetické zákroky rozhodně neodsuzuje. „Pokud to někomu pomůže k sebevědomí, tak proč ne? Hlavně, že se člověk cítí dobře ve svém těle,“ uvedla.

Přesto se prý nechce tvářit jako dokonalá žena. „Cítím se jako obyčejná holka. A vůbec se za to nestydím,“ prohlásila. „Každý máme chyby a já se je nebojím přiznat.“

