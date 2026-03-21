„Jsme kompletní,“ napsala k fotografiím s rodinou z gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice Brno Bohunice novopečená maminka Lucie Holíková. Její čtyřletý syn Tomáš se raduje ze sestřičky Justýny.
Druhé těhotenství oznámili manželé v září. Modelka tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že ona i manžel si miminko přáli, ale pozitivní těhotenský test je šokoval. „Také syn se na sourozence moc těší, pořád říká, s čím nám bude pomáhat a jak bude vozit kočárek. Tak doufám, že realita bude úplně stejná, jak jeho představa,“ popsala tehdy se smíchem Holíková.
Česká Miss World 2013 se před lety, tehdy ještě jako Kovandová, „proslavila“ přenocováním u hokejisty Jaromíra Jágra. Přestože je někteří označovali za milence, v té době zadaná modelka tvrdila, že jsou jen kamarádi.