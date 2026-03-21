Modelka a Česká Miss World 2013 Lucie Holíková je dvojnásobnou maminkou

  15:52
Modelka a Česká Miss World 2013 Lucie Holíková (32), za svobodna Kovandová, se na Instagramu pochlubila radostnou novinou. Společně s partnerem, hokejistou Petrem Holíkem (33), přivítali do rodiny svého druhého potomka, dceru Justýnu.
Lucie Holíková v Brně (17. září 2025)
Lucie Holíková a její syn Tomáš v Brně (17. září 2025)
Český útočník, hokejista Petr Holík
„Jsme kompletní,“ napsala k fotografiím s rodinou z gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice Brno Bohunice novopečená maminka Lucie Holíková. Její čtyřletý syn Tomáš se raduje ze sestřičky Justýny.

lucie__holikova

Jsme kompletní Justýna #rodina

21. března 2026 v 12:48, příspěvek archivován: 21. března 2026 v 16:02
Druhé těhotenství oznámili manželé v září. Modelka tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že ona i manžel si miminko přáli, ale pozitivní těhotenský test je šokoval. „Také syn se na sourozence moc těší, pořád říká, s čím nám bude pomáhat a jak bude vozit kočárek. Tak doufám, že realita bude úplně stejná, jak jeho představa,“ popsala tehdy se smíchem Holíková.

Česká Miss World 2013 se před lety, tehdy ještě jako Kovandová, „proslavila“ přenocováním u hokejisty Jaromíra Jágra. Přestože je někteří označovali za milence, v té době zadaná modelka tvrdila, že jsou jen kamarádi.

