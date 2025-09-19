Miss Lucie Holíková je těhotná. Byli jsme s manželem v šoku, směje se

Modelka a Česká Miss World 2013 Lucie Holíková, za svobodna Kovandová (31), bude dvojnásobnou maminkou. S hokejistou Petrem Holíkem (33) mají už čtyřletého syna Tomáše a nyní se jejich rodina ještě rozroste.

Jak nyní po letech rekapitulujete léta modelingu?
Zrovna dneska nebo včera jsem nad tím přemýšlela, protože o víkendu mě čeká po dlouhé době focení jedné kampaně. Říkala jsem si, že se hrozně těším, ale zároveň vím, že už jsem teď trošku někde jinde. Takovéto nabídky mám nárazově a někdy mi to vyhovuje mnohem víc a vlastně víc si to užívám.

Teď je to tedy takové ozvláštnění. Ale jaké to bylo tenkrát?
Tenkrát to byla úplná euforie. To bylo něco, co mě naprosto naplňovalo. Práce, kterou jsem milovala a bez které jsem si nedokázala ani představit, že někdy budu. To bylo v době, kdy mě to opravdu bavilo, focení, přehlídky, všechno tohle. Myslím si, že i postupně s věkem přišlo uvědomění, že na takové úrovni už to nechci dělat.

Jsme v Brně na otevření kliniky plastické chirurgie. To vy ale nepotřebujete, tak co vás sem přivádí?
Děkuju. Třeba jednoho dne ji budu potřebovat. Věděla jsem, že se tato akce měla konat v krásných prostorách, takže i to mě lákalo. Asi největším lákadlem bylo vidět se tady po dlouhé době se známými a s lidmi, které jsem dlouho neviděla.

Vy jste si s sebou vzala posilu syna Tomáška. Jak moc je velký fanda Komety Brno?
To je velký fanoušek, on je celkově velký fanoušek hokeje nejenom Brna, ale i Zlína, protože tam teď hraje jeho tatínek. Pořád má v hlavě jenom hokej. I když teď trošku i fotbal. Ale hokej prostě převyšuje.

Je počet členů vaší rodiny už finální, nebo hodláte pokračovat v rozšiřování?
(smích) No ono už se něco v bříšku klube, takže není to finální.

Lucie Holíková v Brně (17. září 2025)
Lucie Holíková a její syn Tomáš v Brně (17. září 2025)
Český útočník Petr Holík
Petr Holík (vlevo) ze Zlína v duelu se Slavií
Moc gratulujeme, jak moc je to čerstvé?
Před pár dny jsem to zveřejnila na sítích, protože jsem věděla, že jdu na nějaké akce, plus ta kampaň. Ono by to asi vylezlo na povrch a já jsem chtěla, aby to bylo zveřejněné od nás. Takže je to čerstvé.

Na modelkách je těhotenství častokrát vidět až v osmém měsíci.
Ono už to jde vidět trošku teď. Kór, když se třeba najím, tak břicho vyleze a večer úplně. Takže jsem nevěděla, co a jak, a radši už jsme to řekli.

Diváci reportáže si teď řeknou: No jo, ty modelky se opravdu vidí úplně jinou optikou...
Asi to tak bude. Myslím, že to tak máme asi nastavené. Jsme pořád sebekritické. I když je pravda, že poslední léta se mám nejradši za celý život. Jsem se sebou maximálně spokojená, ať už je kilo na vrchu, kilo dole. Opravdu jsem teď spokojená, protože mám skvělého manžela a syna. A tato pohoda mi asi vstoupila do hlavy, nebo jak to mám říct. (smích) My ženy budeme vždycky k sobě kritické, to tak je. Ale prostě to už tolik neřeším.

Jak na přírůstek reagoval manžel? Jak jste mu to oznámila?
My jsme byli oba dva v šoku. Miminko jsme si přáli, ale vždycky je to šok. On se hrozně těší, stejně jako já. Naštěstí i syn se těší na brášku, nebo na sestřičku. Pořád říká, s čím nám bude pomáhat, jak bude vozit kočárek. Tak doufám, že realita bude úplně stejná, jak jeho představa. (smích)

