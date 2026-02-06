Dítěti žádný tablet a jen zdravou stravu? Realita vás obrousí, říká miss Hadašová

Renato Salerno
Česká Miss 2007 Lucie Hadašová (39) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své roli trojnásobné maminky. Nejdokonalejší rodič je podle manželky bývalého profesionálního hokejisty Jaroslava Bednáře (49) ten, který ještě nemá děti a má proto jen velmi nereálné představy o tom, jak to v reálu funguje.

Rozhovor spolu děláme na výstavě Body Worlds. Jak moc se staráte o své tělo a postavu?
Možná tak přibližně před deseti lety jsem se starala mnohem lépe. I když by to mělo být naopak – čím je člověk starší, tím by se měl více starat. Ale tím, že za tu dobu přibyly další děti, tak úplně není čas.

Ale ano, říkala jsem si v lednu, že bych měla zase začít něco dělat. Myslím si, že by to asi mělo být běžnou součástí života, že se člověk nějakým způsobem hýbe, sportuje a asi ne úplně zdravě, ale normálně se stravuje. Na striktně zdravé stravě, myslím, nikdo nevydrží úplně celý život.

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová je trojnásobnou maminkou.
Jaroslav Bednář a Lucie Hadašová (14. června 2018)
1. Česká vicemiss 2007 Eva Čerešňáková, Česká Miss 2007 Lucie Hadašová a 2. Česká vicemiss 2007 Lilian Sarah Fischerová (19. února 2007)
Česká Miss 2007 Lucie Hadašová
48 fotografií

Coby modelka a Miss jste na sobě kdysi určitě hledala úzkostlivě každou chybičku. Jak to vnímáte nyní, když jste několikanásobnou maminkou?
Já jsem měla ohromné štěstí, vyhrála jsem genetický jackpot. Nebudu ani říkat, co jsem v té době v modelingu jedla. Byl to fast food a to třeba jen jednou denně, protože nebyl čas. A tělo bylo tehdy úplně super, asi i tehdy rychle spalovalo.

S přibývajícím věkem je to jinak a ta tři těhotenství s tím také asi zamávala. Teď to funguje úplně funguje jinak. Mám pocit, že jsem teď také ohledně výběru jídla mnohem víc úzkostlivá, než kdysi.

Lucie Hadašová

Když jednou přijdou za vámi vaše děti a řeknou, že by chtěly zkusit modeling, budete muset hodně hlídat svůj výraz předtím, než jim odpovíte?
Určitě ne. Dcerám je patnáct a jedenáct let. Už jsou velké, ale zatím se tím směrem nevydávají. Občas mají takovou myšlenku, že by chtěly, tedy ta starší. Ta jedenáctiletá miluje koně. Takže tam si myslím, že máme vyřešeno, tam to budou stáje.

A u syna je ještě hrozně brzy na to, to řešit. I když teď se musím smát zpětně tomu, co teď nedávno dělal. Půjčil si sponu do vlasů od své sestry a dělal, že je modelka a chodil se sepnutými vlasy a dělal nám přehlídku. Manžel (bývalý profesionální hokejista Jaroslav Bednář, pozn. red.) nebyl úplně moc rád, když viděl, jak jeho potenciální budoucí hokejista chodí po mole! Říkal: „Alespoň jeden z nás bude mít nástupce, no.“ Tak uvidíme, třeba modeling nakonec vyjde u toho nejmladšího. (smích)

Je vidět, že jste tolerantní rodiče. Říká se, že odříkaného chleba v dětství si pak mnozí dopřejí největší krajíc až v dospělosti.
Přesně tak. Nedávno jsme si lakovaly s holkama nehty, měly jsme takový holčičí večer. Syn přišel a chtěl nalakovat nehtíky na nožičkách, tak jsme mu je nalakovali namodro. Pak jsme šli do akvaparku a některé maminky se na to dívaly divně, ale já s tím nemám problém.

S manželem jsme už 18 let, Instagram nechci kvůli bulváru, říká misska Hadašová

Jak se naopak díváte vy na maminky, které stojí s pomyslným bičem nad dítětem a bdí, aby náhodou nevybočilo z té jejich škatulky představ?
Většinou to jsou podle mě maminky, které se staly maminkami teprve čerstvě. Nejdokonalejší rodič je ten, který ještě nemá děti. Má různé představy jako „moje dítě nikdy nebude mít tablet, moje dítě bude jíst pouze zdravě“ a podobně. Ale realita pak člověka donutí trochu k jiným věcem. Takže si myslím, že ty úzkostlivé maminky jsou takové, co se teprve učí a začínají. Realita je pak určitě dost obrousí.

Ale vy doma určitě nemáte děti, které by trávily většinu času na tabletech a mobilech. Jak si moc nebrat ty různé nevyžádané rady a tipy z okolí? Když se někde s něčím svěříte, lidé mají většinou tendence komentovat, jaká jste matka a podobně.
Na to jsem si už zvykla, za tu dobu, co jsem dostávala strašnou čočku v médiích. Tady ty věci jsou mi úplně jedno. Opravdu mě to mrzí jen ve chvíli, když mě kritizuje někdo z rodiny.

Nedávno jsme se třeba „chytly“ s mojí matkou, která mi říkala, proč má syn ještě ve dvou letech plenu. Říkala jsem jí, že místo toho, aby mě kritizovala, mohla by mi třeba pomoct a naučit ho chodit na nočník. Je hrozně jednoduché někoho kritizovat, ale málokdo umí podat zároveň tu pomocnou ruku.

V jednom z našich rozhovorů jste mi kdysi řekla, že jste odešla ze světa showbyznysu mimo jiné právě i proto, že se vám nelíbilo, jak si do vás každý může „online kopnout“. Už jste to hodila kompletně za hlavu?
Úplně. To bylo vždycky jenom na různých diskuzích a v komentářích. Nikdy jsem se s tím nesetkala naživo, že by někdo měl odvahu mi to říct do očí, tak jsem se s tím nějak naučila žít.

Vůbec to neřeším, ale je to jeden z důvodů, proč nemám otevřený veřejný profil na Instagramu. Nechci, aby se něco takového opakovalo. Když je to o mně, tak to neřeším. Ale nebylo by mi příjemné číst nějaké narážky na mou rodinu nebo děti, které už umí dávno číst. Jsou v citlivém věku a nechci je těmto věcem vůbec vystavovat.

Neukáznění sledující z vašeho profilu tedy letí?
Nemám takové. Musím říct, že si fakt vybírám a mám tam strašně málo lidí. Troufnu si říct, že většinu těch lidí znám osobně. A ještě jedna věc, nepřidávám si žádné muže! (smích)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Móda na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního...

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici a promluvila o svém vztahu k politice

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici

Herečka Sydney Sweeney (28) pokračuje s provokativní propagací své kolekce spodního prádla Syrn. Poté, co rozvěsila podprsenky na ikonický nápis Hollywood, prošla se v prádle přímo na ulici....

Jsi trapná! Přetahovanou rivalek o Saudka u soudu zachytily kamery

Obžalovaná Sára Saudková (v barevných šatech) drží svou rivalku a poškozenou...

V kauze fotografky Sáry Saudkové obžalované kvůli fyzickému napadení své rivalky přišel v pondělí k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako svědek druh stíhané umělkyně Samuel Saudek. Ten má zároveň poměr...

Dítěti žádný tablet a jen zdravou stravu? Realita vás obrousí, říká miss Hadašová

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová je trojnásobnou maminkou.

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová (39) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své roli trojnásobné maminky. Nejdokonalejší rodič je podle manželky bývalého profesionálního hokejisty Jaroslava Bednáře...

6. února 2026

Češtinu jsem cvičila s tužkou mezi zuby, přiznává herečka Daniela Šinkorová

Daniela Šinkorová

Herečka Daniela Šinkorová (53) prozradila, jak si užívá novou roli ve hře Urna na prázdném jevišti. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala také na natáčení Ordinace v růžové zahradě a svěřila se, co...

6. února 2026

Udělal jste dobře, dal bych vám víc, řekl soudce Kolesovi k dohodě o trestu

Influencer Patrik „Koleso“ Pešava u Obvodního soudu pro Prahu 8 (5. února 2026)

Výstřední český influencer Patrik Pešava, který si říká Koleso, stráví osm měsíců ve vězení. Na trestu za sérii zničených aut a zapálených popelnic se ve čtvrtek dohodl u Obvodního soudu pro Prahu 8...

5. února 2026  13:24

Emma Stone je oscarovou rekordmankou. V úspěšnosti překonala Meryl Streepovou

Emma Stone ve filmu Bugonia

Americká herečka Emma Stone vstoupila do oscarové historie. Nedávno se stala druhou nejmladší osobností, která se může pyšnit rovnými sedmi oscarovými nominacemi.

5. února 2026  12:12

Dcera Dary Rolins se nechala přejmenovat. Z estetických důvodů, vysvětluje Lola

Laura „Lola“ Rolins a její maminka, zpěvačka Dara Rolins (2025)

Dcera zpěvačky Dary Rolins, sedmnáctiletá Laura, známá také pod přezdívkou Lola, si nechala oficiálně změnit příjmení. Nově vystupuje jako Laura Rolins, přičemž dříve používala příjmení Homolová po...

5. února 2026  10:10

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

5. února 2026  9:21

Přemluvili mě, jdu do toho. Ale mám strach, říká Jiří Langmajer

Jiří Langmajer (20. ledna 2026)

Roden má víno, Langmajer kávu. Už dva roky. Ale ví o ní jenom zapálení konzumenti tohoto lahodného nápoje nebo blízcí přátelé. I když mohl natočit reklamní spot a propagovat produkt masově, zvolil se...

5. února 2026

Seděla jsem v autě a brečela, říká Vendula Pizingerová o návštěvě kartářky

Vendula Pizingerová a její syn Jakub Svoboda (Český slavík, Praha, 21....

Jak se cítí v hubeném těle? „Za svůj život jsem měla velikost maximálně třicet osm, teď třicet čtyři. Není to zas tak velká změna,“ odpovídá Vendula Pizingerová. Narážky na svoji extrémní štíhlost,...

5. února 2026

Tajemství šťastného manželství? Vlastní ložnice, má jasno Sarah Michelle Gellarová

Herečka Sarah Michelle Gellarová (Atlanta, 9. února 2023)

Herci Sarah Michelle Gellarová a Freddie Prinze Jr. patří už více než dvě dekády k nejstabilnějším párům hollywoodské scény – jsou spolu už téměř čtvrt století. Dlouhodobá stabilita se podle nich...

4. února 2026

Ztráta čichu je trest za mé hříchy. Zpověď Ladislava Freje nejen o výčitkách svědomí

Premium
Ladislav Frej

Na pódiu Národního divadla převzal nedávno herec Ladislav Frej Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Na svůj věk ovšem rozhodně nevypadá. „Mám se špatně, ale dobře to snáším,“ říká...

4. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Nikol Leitgeb nechce k soudu. V kauze své nadace ustoupila a začne znovu

Nikol Leitgeb

Influencerka Nikol Leitgeb (39) oznámila na sociální síti, jak dopadl její spor s brněnskou nadací RadoVan, která jí poslala loni předžalobní výzvu. Dohoda nebyla možná, Leitgeb se proto rozhodla...

4. února 2026  9:57

Sestra Simony Krainové pózuje v bikinách. Je limitem věk nebo vzhled, ptá se

Yvona Maléřová (2026)

Pózování v bikinách na sociálních sítích už dávno není výsadou mladých influencerek. Přesto dokáže stále vyvolat velmi silné emoce, zvlášť když se k němu odhodlá někdo, kdo se vymyká zažitým...

4. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.