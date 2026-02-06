Dítěti žádný tablet a jen zdravou stravu? Realita vás obrousí, říká miss Hadašová

Rozhovor spolu děláme na výstavě Body Worlds. Jak moc se staráte o své tělo a postavu?
Možná tak přibližně před deseti lety jsem se starala mnohem lépe. I když by to mělo být naopak – čím je člověk starší, tím by se měl více starat. Ale tím, že za tu dobu přibyly další děti, tak úplně není čas.
Ale ano, říkala jsem si v lednu, že bych měla zase začít něco dělat. Myslím si, že by to asi mělo být běžnou součástí života, že se člověk nějakým způsobem hýbe, sportuje a asi ne úplně zdravě, ale normálně se stravuje. Na striktně zdravé stravě, myslím, nikdo nevydrží úplně celý život.
Coby modelka a Miss jste na sobě kdysi určitě hledala úzkostlivě každou chybičku. Jak to vnímáte nyní, když jste několikanásobnou maminkou?
Já jsem měla ohromné štěstí, vyhrála jsem genetický jackpot. Nebudu ani říkat, co jsem v té době v modelingu jedla. Byl to fast food a to třeba jen jednou denně, protože nebyl čas. A tělo bylo tehdy úplně super, asi i tehdy rychle spalovalo.
S přibývajícím věkem je to jinak a ta tři těhotenství s tím také asi zamávala. Teď to funguje úplně funguje jinak. Mám pocit, že jsem teď také ohledně výběru jídla mnohem víc úzkostlivá, než kdysi.
Když jednou přijdou za vámi vaše děti a řeknou, že by chtěly zkusit modeling, budete muset hodně hlídat svůj výraz předtím, než jim odpovíte?
Určitě ne. Dcerám je patnáct a jedenáct let. Už jsou velké, ale zatím se tím směrem nevydávají. Občas mají takovou myšlenku, že by chtěly, tedy ta starší. Ta jedenáctiletá miluje koně. Takže tam si myslím, že máme vyřešeno, tam to budou stáje.
A u syna je ještě hrozně brzy na to, to řešit. I když teď se musím smát zpětně tomu, co teď nedávno dělal. Půjčil si sponu do vlasů od své sestry a dělal, že je modelka a chodil se sepnutými vlasy a dělal nám přehlídku. Manžel (bývalý profesionální hokejista Jaroslav Bednář, pozn. red.) nebyl úplně moc rád, když viděl, jak jeho potenciální budoucí hokejista chodí po mole! Říkal: „Alespoň jeden z nás bude mít nástupce, no.“ Tak uvidíme, třeba modeling nakonec vyjde u toho nejmladšího. (smích)
Je vidět, že jste tolerantní rodiče. Říká se, že odříkaného chleba v dětství si pak mnozí dopřejí největší krajíc až v dospělosti.
Přesně tak. Nedávno jsme si lakovaly s holkama nehty, měly jsme takový holčičí večer. Syn přišel a chtěl nalakovat nehtíky na nožičkách, tak jsme mu je nalakovali namodro. Pak jsme šli do akvaparku a některé maminky se na to dívaly divně, ale já s tím nemám problém.
Jak se naopak díváte vy na maminky, které stojí s pomyslným bičem nad dítětem a bdí, aby náhodou nevybočilo z té jejich škatulky představ?
Většinou to jsou podle mě maminky, které se staly maminkami teprve čerstvě. Nejdokonalejší rodič je ten, který ještě nemá děti. Má různé představy jako „moje dítě nikdy nebude mít tablet, moje dítě bude jíst pouze zdravě“ a podobně. Ale realita pak člověka donutí trochu k jiným věcem. Takže si myslím, že ty úzkostlivé maminky jsou takové, co se teprve učí a začínají. Realita je pak určitě dost obrousí.
Ale vy doma určitě nemáte děti, které by trávily většinu času na tabletech a mobilech. Jak si moc nebrat ty různé nevyžádané rady a tipy z okolí? Když se někde s něčím svěříte, lidé mají většinou tendence komentovat, jaká jste matka a podobně.
Na to jsem si už zvykla, za tu dobu, co jsem dostávala strašnou čočku v médiích. Tady ty věci jsou mi úplně jedno. Opravdu mě to mrzí jen ve chvíli, když mě kritizuje někdo z rodiny.
Nedávno jsme se třeba „chytly“ s mojí matkou, která mi říkala, proč má syn ještě ve dvou letech plenu. Říkala jsem jí, že místo toho, aby mě kritizovala, mohla by mi třeba pomoct a naučit ho chodit na nočník. Je hrozně jednoduché někoho kritizovat, ale málokdo umí podat zároveň tu pomocnou ruku.
V jednom z našich rozhovorů jste mi kdysi řekla, že jste odešla ze světa showbyznysu mimo jiné právě i proto, že se vám nelíbilo, jak si do vás každý může „online kopnout“. Už jste to hodila kompletně za hlavu?
Úplně. To bylo vždycky jenom na různých diskuzích a v komentářích. Nikdy jsem se s tím nesetkala naživo, že by někdo měl odvahu mi to říct do očí, tak jsem se s tím nějak naučila žít.
Vůbec to neřeším, ale je to jeden z důvodů, proč nemám otevřený veřejný profil na Instagramu. Nechci, aby se něco takového opakovalo. Když je to o mně, tak to neřeším. Ale nebylo by mi příjemné číst nějaké narážky na mou rodinu nebo děti, které už umí dávno číst. Jsou v citlivém věku a nechci je těmto věcem vůbec vystavovat.
Neukáznění sledující z vašeho profilu tedy letí?
Nemám takové. Musím říct, že si fakt vybírám a mám tam strašně málo lidí. Troufnu si říct, že většinu těch lidí znám osobně. A ještě jedna věc, nepřidávám si žádné muže! (smích)