S manželem jsme už 18 let, Instagram nechci kvůli bulváru, říká misska Hadašová

Renato Salerno
Česká Miss 2007 Lucie Hadašová (39) dnes žije poklidný rodinný život po boku hokejisty Jaroslava Bednáře (48), se kterým vychovává tři děti. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o mateřství, popsala zkušenosti s českým bulvárem a prozradila, proč se raději vyhýbá sociálním sítím.

Česká Miss oslavila dvacet let. Výraznou tváří ročníku 2007 byla Lucie Hadašová. Jak vzpomínáte na svůj vítězný rok?
Moc hezky. Zrovna včera jsem viděla video, které posílala tehdejší ředitelka soutěže Michaela Maláčová. Musím říct, že se mi obnovily vzpomínky, protože už byly trošku v prachu. Přece jenom osmnáct let je osmnáct let. Bylo to krásné.

1. Česká vicemiss 2007 Eva Čerešňáková, Česká Miss 2007 Lucie Hadašová a 2. Česká vicemiss 2007 Lilian Sarah Fischerová (19. února 2007)

Na akci, kde jsme, pořádají mini rozhovory se všemi ženami, které získaly korunku krásy. Vás prý přeskočili. Proč?
Když jsem poslouchala holky, tak snad každá z nich vybudovala firmu, má nadaci a tak podobně. Já jsem maminka od tří dětí, chodím ke slepicím a tak. Možná to není ztotožnění s Miss. (smích) To je myšleno samozřejmě v legraci. Ale můj život je opravdu nudný – nevyhledávám žádné akce, ani na ně nechodím. Žiji úplně obyčejný život, jako všechny ostatní maminky.

Lucie Hadašová
Jaroslav Bednář a Lucie Hadašová (14. června 2018)
Česká Miss 2007 Lucie Hadašová
Lucie Hadašová a její dcery Vanessa a Denisa (Praha, 18. ledna 2023)
45 fotografií

Je pravda, že na večírcích se nepotkáváme. Proto je pro nás rozhovor s vámi vzácností. Žijete normální a spokojený život, díky tomu můžete stát nohama na zemi a vidět normální optikou věci, které lidé, kteří jsou trošku v oblacích, nevidí.
Těžko říct. Není nic špatného na tom, že holky žijí odlišný život než já. Jsou aktivní na sociálních sítích... To také ráda sleduju. Musím přiznat, že se na to podívám a jsem v obraze, co se děje. Nejsem na to ale povaha. Kdyby to tak teď bylo, že bych musela být na sociálních sítích, abych se mohla účastnit Miss, vůbec bych se nemohla přihlásit.

Svého času jste kvůli vztahu s hokejistou Jaroslavem Bednářem zažila na vlastní kůži, jaké to je, když o vás má zájem český bulvár. Jak jste to snášela?
Strašně. To je důvod, proč nechci jít na sociální sítě. Užila jsem si fakt hnusné věci, komentáře pod články a podobně. Nikdy ne osobně naživo, na to nikdy nikdo koule neměl. Nechci to ale znovu zažívat a nedejbože, aby to zažívaly moje děti, aby to bylo na jejich adresu a podobně. Přes to u mě nejede vlak a proto Instagram a jiné sociální sítě nemám.

Máte tři děti. Co momentálně dělají?
Ano, jsem trojnásobná maminka. Nejstarší dceři bylo nedávno patnáct. Je v deváté třídě a připravuje se na přijímací zkoušky na gymnázium nebo na střední školu. Druhé dceři bude v říjnu jedenáct a nejmladší junior má dva roky. Tam je největší zábava písek a auta.

Lucie Hadašová a její dcery Vanessa a Denisa

Je pro vás důležité zázemí? Budovat ho pro děti a předat jim důležité životní jistoty?
Já jsem Rak a myslím si, že už z povahy tohoto znamení je pečovat o rodinu, vytvářet zázemí a teplo domova. Doufám, že se mi to daří, protože děti jsou spokojené. Manžel doufám taky. Musel by asi odpovědět on, ale myslím, že jo. Vzhledem k tomu, že jsme spolu už osmnáct let, bude to asi všechno v pohodě.

Jak na sobě pracovat a být v tak úžasné kondici po třech porodech?
Poslední porod byl nejlepší, ale na těle zanechal asi největší následky. Okolí mi říká, že to je v pohodě, ale můj osobní pocit ne. Za rok mi bude čtyřicet. Říkala jsem si, že na čtyřicítku budou buchty, břišáky. Zatím si vždycky říkám, že začnu zítra. Ráno se vzbudím a ono je zase zítra, takže tak… (smích)

