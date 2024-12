Zločinecký gang v Sao Paulu unesl modelku i s manželem a dcerou

Modelka Luciana Curtisová si s manželem Henriquem Gendrem a jedenáctiletou dcerou v Sao Paulu vyrazili na večeři do asijské restaurace v prestižní čtvrti Alto do Lapa. Při odchodu je přepadla trojice zamaskovaných ozbrojených mužů z místního gangu, donutili je nasednout do auta a odvezli do šestnáct kilometrů vzdálené chudinské čtvrti na předměstí.