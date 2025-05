„Na začátku roku 2024 jsem se dozvěděla o mé mamince, že má rakovinu prsu,“ prozradila Górecká. „V tu chvíli mi snad skončil úplně celý svět. Ale řekla jsem, že to nebudu určitě vzdávat, že musím být hlavně pozitivní pro moji maminku. A za měsíc 14. února mi onemocněla i babička na to stejné,“ popsala nová Miss náročné období.

„Ale ta už to nechala dojít do toho stadia, kdy už nebylo pomoci. Už to měla v takovém stavu, kdy jsme věděli, že to už nepůjde. A tak jsme za ní s mou maminkou jezdily, pomáhaly jsme jí. Potom jsme ji odvezli do nemocnice, kde už nám odcházela před očima. A v tu chvíli, kdy mi moje maminka řekla, že by si přála, ať jdu do té soutěže, tak jsem jí řekla, že půjdu. Splnila jsem její sen,“ vysvětlila nová královna krásy, proč se do soutěže přihlásila.

Jako Miss má větší možnost šířit osvětu kolem rakoviny prsu. „Za mě se o tom dnes strašně málo mluví. Je to takové tabu. Ani ženy o tom nechtějí vůbec mluvit. Něco si nahmatají a mají strach to začít řešit. Ale to samovyšetření zabere pár minut a může to zachránit život,“ míní Górecká.

Podporu našla i v ředitelce soutěže Taťáně Makarenko. „Každá z dívek si musí vybrat svůj charitativní projekt nebo nějakou komunitní práci. Nemusí zakládat samozřejmě hned svoje nadaci. Myslím si, že je velmi důležité, aby si každá z nich vybrala podle sebe, co jim nejvíce sedí a podle toho, s čím v životě přišly do styku. U Lindy to bylo úplně jasné,“ říká Makarenko.

„Linda připravila krásné brožurky s tím samovyšetřením. Rozhodně to bude něco, čemu se budeme věnovat a už jsme se domluvili, že založíme nadační fond, takže Lindě pomůžu, zaplatíme to, aby mohla začít pracovat kvalitně, aby to mělo nějakou štábní kulturu,“ dodala ředitelka Miss Czech Republic.

Hostem pořadu Rozstřel jsou Linda Górecká, Miss Czech Republic 2025 a Taťána Makarenko, prezidentka národní soutěže krásy Miss Czech Republic

Gorecká patřila už od prvního castingu v Ostravě mezi její favoritky. „Když v Ostravě vystoupila na tu stage, říkáme: ‚Ta je nádherná!‘ To jsme samozřejmě viděli jen to fyzično, ale tím by to začalo. Cítíte, že upnete zrak na některé dámy, které mají predispozice být Miss, minimálně po té fyzické stránce. Ale potom nastává celková rešerše, jaká dívka má jaký charakter a jestli je vhodná do prostředí showbyznysu, modelingu, jestli se líbí obecenstvu,“ popisuje Makarenko.

„Během soustředění jsme dívkám nechali volné pole působnosti, aby nám ukázaly, jaké jsou. Vždycky ke konci se to vykrystalizuje a vítězky jdou nahoru. Začnou makat na 200 procent, ty ostatní poleví nebo začínají ukazovat pravý charakter,“ dodává Makarenko.

„Cítila jsem se jako favoritka. Spíše ale u lidí, kteří mi psali krásné zprávy a podporovali mě. Myslím, že je to opravdu soutěž, kde je všechno spravedlivé a kde se nehodnotí jenom podle toho, jak holka vypadá, ale spíš podle toho, jak se chová celý ten půlrok,“ říká Górecká.

Ve svém rodném městě cítila velkou podporu, ale musela si zvykat i na negativní komentáře. „Negativní komentáře beru tak, že si z toho nic nedělám. Samozřejmě pokud je to nějaká konstruktivní kritika, rada, tu si vezmu k srdci. Ale ty zlé komentáře, s tím bohužel člověk nic neudělá a nevypovídá to vlastně o mně, ale o těch lidech, co to píšou,“ míní Górecká.

Finalistka Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká

Hodně komentářů se týkalo plastik, které údajně podstoupila. „Nikdy se nedá zavděčit každému. I kdybych napsala stokrát do komentářů, že nemám žádné úpravy, stejně se vždycky někdo najde, kdo to bude chtít vyvrátit. Každopádně vždycky vím všechno nejlíp já a hlavně mí nejbližší a naše paní ředitelka Miss Czech Republic ví, jak to vlastně je a nepotřebuju to nikomu dokazovat žádným způsobem,“ říká rozhodně nová Miss, pro níž bylo největší změnou fungování na sociálních sítích.

„Nejnáročnější pro mě byly sociální sítě, protože jsem byla holka, která měla soukromý profil na Instagramu, pár sledujících, tak bylo pro mě asi nejtěžší vystoupit ze své komfortní zóny a začít se víc dávat na Instagram, začít se tomu víc věnovat, protože jsme musely nějakým způsobem plnit sponzorské věci. Vždycky jsem si naplánovala, jak to udělám, ať to vypadá dobře, ať to má nějaký příběh, ať to prostě není jenom nějaká fotka,“ popsala Górecká s tím, že jako nová královna krásy rozhodně nehledá nového přítele.

„Já mám přítele už skoro tři roky. Je barber a samozřejmě se i věnuje fotbalu, ale jenom ve svém volném čase,“ říká Górecká.