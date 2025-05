Linda Evangelista v rozhovoru pro časopis Harper’s Bazaar prozradila, jak se vypořádává s jizvami a svým vzhledem po mnoha operacích a procedurách.

V roce 2016 podstoupila kosmetický zákrok zvaný CoolSculpting. Ten má zmenšit tukové buňky na těle, ale stal se pravý opak. „Musím chodit na terapie, aby se mi líbilo, co vidím, když se podívám do zrcadla, a stejně se do něj nedívám. Nechtěla jsem se vidět, protože jsem se neměla ráda a nelíbila se sama sobě,“ prohlásila.

Dle jejích slov jí zákrok trvale zdeformoval tělo. „Mým sledujícím, kteří se diví, proč nepracuji, zatímco kariéry mých vrstevníků vzkvétají, odpovídám, že důvodem je to, že jsem byla brutálně znetvořena zákrokem CoolSculpting společnosti Zeltiq, který způsobil opak toho, co sliboval,“ napsala tehdy na Instagram.

Evangelista šla na dvě korekční operace, ty ale dopadly neúspěšně. „Po dvou bolestivých a neúspěšných korekčních operacích jsem byla trvale zdeformovaná. Zůstala jsem, jak to popsala média, k nepoznání,“ dodala.

Linda Evangelista (2016)

V roce 2018 ji lékaři diagnostikovali rakovinu prsu a musela podstoupit dvojitou mastektomii. Po nějaké době si nechala do prsou voperovat implantáty. „To, co mi vyndali, jsem si tam vložila já,“ řekla.

„Mám za sebou všechny ty operace a keloidy a všechny ty jizvy po hrudní sondě a jizvu po císařském řezu. Těch operací bylo hodně. Jsem v pohodě. S těmi jsem v pohodě. Vyhrála jsem. Jsem tady. Zvítězila jsem,“ prohlásila supermodelka.

Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Tatjana Patitzová, Christy Turlingtonová a Cindy Crawfordová na fotce pro obálku britské mutace módního časopisu Vogue, kterou její tvůrce Peter Lindbergh nazval „rodným listem supermodelek“.

Po tom, co všechno prožila, se s vyhlídkou na stárnutí smířila. „Je mi jedno, jak budu stárnout. Chci jen stárnout. Nemusí to být půvabně. Opravdu, opravdu, opravdu nechci umřít,“ dodala s tím, že toho má ještě hodně před sebou. „Konečně se začínám cítit dobře sama se sebou a se vším, a teď si to chci užít,“ řekla.

„Myslím na tváře svých babiček a na to, co s nimi udělala válka, jakou daň si na nich vybrala... prostě na to, jak nosily své útrapy. Ony to nosily a byly tak nádherné. Nemělo to nic společného s dokonalostí nebo mládím,“ prohlásila Evangelista, která letos oslaví šedesáté narozeniny.

V loňském roce si však supermodelka našla bulku v hrudníku. „Myslela jsem si, že jsem v pořádku a připravená na celý život. Rakovina prsu mě nezabije,“ řekla časopisu WSJ.

Po magnetické rezonanci a biopsii zjistila, že má rakovinu v prsním svalu. „Vykopejte mi díru do hrudníku. Nechci, aby to vypadalo hezky. Chci, abyste vykopal. Chci vidět díru v mém hrudníku, až skončíte. Rozumíte mi? Já na tohle neumřu,“ vzpomínala na to, co řekla svému lékaři.

Po operaci se dozvěděla, že není jisté, že rakovinu porazila napořád. Podle doktorů tu je šance, že se vrátí. „Vím, že jsem jednou nohou v hrobě, ale jsem naprosto v režimu oslav,“ řekla. O jejím boji s rakovinou věděli jen ti nejbližší.

Promluvila i o svém slavném výroku: ‚Nevstanu z postele za méně než 10 000 dolarů denně.‘

„Jsou jiné způsoby, jak říct: Cením si sama sebe a za své služby si tolik a tolik poručím, protože za to stojím, než jak jsem to řekla já,“ vysvětlila.