Lela Vémola radí, jak zhubnout. I maminky mohou vypadat dobře, říká

„Když fakt zhubneš a máš z toho radost,“ pochlubila se Lela Vémola fanouškům na Instagramu a přidala několik tipů, které jí pomáhají shodit kilogramy.

„Nejím pečivo, nebo jen jednou za čas. Chce to také pohyb. Jakýkoliv, jen ať je to pohyb. Nevyjídám ledničku v noci. Jím menší porce a nepřejídám se. Dopřeji si sladké i těstoviny, když si to tělo žádá,“ radí dvojnásobná maminka.

„Za svých třiatřicet let jsem nikdy neměla tak hubené nohy jako teď,“ pochvaluje si bývalá slovenská playmate.

Máma dvouleté Lili a osmiměsíčního Rockyho také prozradila, že s prací na své postavě zdaleka nekončí a chystá se přidat cvičení s profesionálem. „Začnu chodit cvičit pod dohledem trenéra. I maminky od dětí můžou vypadat dobře. Nikdy se nevzdávejte. Je jedno, kolik vám je, nebo kolik máte dětí,“ motivuje Lela Vémola své sledující.

Zápasník MMA a šampion Oktagonu Karlos Vémola a Lela Ceterová se před necelým měsícem vzali, ano si řekli v Praze na Občanské plovárně. Na svatbě století, jak o ní novomanželé mluvili, byl oddávajícím herec Jiří Krampol. Vémola dal své ženě jako svatební dar opici. Modelka prozradila, že mají se zápasníkem uzavřenou předmanželskou smlouvu.

Vémola a Ceterová se poznali před pěti lety na sociálních sítích. Sportovec, který se netají tím, že miluje plastikové blondýny se silikony, modelku oslovil jako první. Mají spolu syna Rockyho a dceru Lili. Zápasník má z předchozích vztahu ještě syna Carlose a dceru Sky.

Rodák z Olomouce a Slovenka pocházející ze Žiliny se zasnoubili v roce 2020. Pár měsíců předtím se řešila Vémolova nevěra, kvůli které Ceterová i s dcerou od něj na čas odešly.

Začátkem letošního roku zase dvojice plnila stránky bulváru kvůli dalšímu rozchodu a údajnému podvádění, ale tentokrát ze strany playmate. Nakonec se k sobě pokaždé vrátili. Letos Vémola ještě svatbu podmiňoval výhrou v Oktagonu, což se mu letos v červenci povedlo.