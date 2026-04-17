Influencerka Leah Haltonová pobláznila Instagram. Je vážně nejkrásnější na světě?

Autor:
  9:30
Influencerka Leah Haltonová v posledních dnech plní titulky světových médií. Pětadvacetiletá rodačka z Melbourne se stala jednou z nejvýraznějších tváří letošního hudebního festivalu Coachella. Fanoušci ji na sociálních sítích začali označovat dokonce za „nejkrásnější ženu na světě“. Podle reakcí online komunity dokázala zastínit i známé celebrity a modelky.

Leah Haltonová se přitom do povědomí veřejnosti dostala relativně nedávno. Zlom přišel v roce 2024, kdy její lip-sync video na TikToku zaznamenalo obrovský virální úspěch a nasbíralo miliony zhlédnutí. Právě tento moment jí otevřel dveře k masivnímu růstu sledujících a proměnil ji z běžné tvůrkyně obsahu v globální internetovou hvězdu.

O australské influencerce Leah Haltonové píše v posledních dnech mnoho známých světových médií. (duben 2026)
27 fotografií

Od té doby její popularita strmě roste. Jen na Instagramu ji sleduje téměř 4,5 milionů fanoušků, obsahem se Australanka zaměřuje především na beauty, módu a lifestyle. Kromě TikToku je aktivní také na YouTube, kde dlouhodobě sdílí videa o líčení, každodenním životě i osobních tématech, a právě tato platforma podle jejích vlastních slov stojí za základy její kariéry.

Velkou pozornost na sebe Halton strhla právě během prvního víkendu letošního hudebního festivalu Coachella, kde se objevila v několika výrazných outfitech. Fanoušci na internetu nešetří superlativy a v komentářích ji označují jako „ikonu“ nebo „královnu festivalu“.

Navzdory masivní pozornosti se samotná influencerka drží spíše při zemi. Ve svých dřívějších vyjádřeních opakovaně zdůraznila, že rychlý nárůst popularity je pro ni stále tak trochu surrealistický a že stojí stále nohama na zemi a velice si váží podpory všech svých fanoušků.

Připomněla také, že tvorbě obsahu se věnovala už roky předtím, než nyní přišel její velký průlom, a že právě konzistence a dlouhodobá práce sehrály klíčovou roli v jejím pro mnohé „náhlém“ úspěchu.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Influencerka Leah Haltonová pobláznila Instagram. Je vážně nejkrásnější na světě?

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.