Leah Haltonová se přitom do povědomí veřejnosti dostala relativně nedávno. Zlom přišel v roce 2024, kdy její lip-sync video na TikToku zaznamenalo obrovský virální úspěch a nasbíralo miliony zhlédnutí. Právě tento moment jí otevřel dveře k masivnímu růstu sledujících a proměnil ji z běžné tvůrkyně obsahu v globální internetovou hvězdu.
Od té doby její popularita strmě roste. Jen na Instagramu ji sleduje téměř 4,5 milionů fanoušků, obsahem se Australanka zaměřuje především na beauty, módu a lifestyle. Kromě TikToku je aktivní také na YouTube, kde dlouhodobě sdílí videa o líčení, každodenním životě i osobních tématech, a právě tato platforma podle jejích vlastních slov stojí za základy její kariéry.
|
Velkou pozornost na sebe Halton strhla právě během prvního víkendu letošního hudebního festivalu Coachella, kde se objevila v několika výrazných outfitech. Fanoušci na internetu nešetří superlativy a v komentářích ji označují jako „ikonu“ nebo „královnu festivalu“.
Navzdory masivní pozornosti se samotná influencerka drží spíše při zemi. Ve svých dřívějších vyjádřeních opakovaně zdůraznila, že rychlý nárůst popularity je pro ni stále tak trochu surrealistický a že stojí stále nohama na zemi a velice si váží podpory všech svých fanoušků.
Připomněla také, že tvorbě obsahu se věnovala už roky předtím, než nyní přišel její velký průlom, a že právě konzistence a dlouhodobá práce sehrály klíčovou roli v jejím pro mnohé „náhlém“ úspěchu.