„Otěhotněla jsem, když mi bylo pouhých devatenáct let. Mít dítě takto opravdu velmi mladá bylo pro mě ještě možná více šokující tím, že jsem viděla, jak se moje tělo rychle mění – všechny ty nové strie a různé jiné věci, které jsem dříve neměla a neznala,“ svěřila se nejmladší z rodiny Kardashianových a Jennerových v rozhovoru pro listopadové vydání magazínu Elle.

Promluvila také o osobních zkušenostech s poporodními depresemi po narození jejího prvního dítěte, dcery Stormi. „Nevnímala jsem a měla jsem tehdy opravdu pocit, že jedu na sto procent na autopilota,“ vzpomíná modelka a zakladatelka společnosti Kylie Cosmetics. O pár let později porodila Jennerová druhého potomka, syna Airea.

„Už ve dvaceti letech jsem řešila celé dny jen rodinu a péči o dítě. Nevěděla jsem o tom vůbec nic. Všechno bylo nové. Nevěděla jsem ani to, jak se nově oblékat jakožto plus size žena. Během obou svých těhotenství jsem přibrala přes dvacet kilo. Trvalo mi pak pokaždé více než rok, než jsem se zase dala dohromady a cítila se opět sama sebou. Teď, ve svých sedmadvaceti letech, se cítím mnohem sebevědoměji a jsem více sama sebou, než kdykoli předtím,“ říká.

Kylie Jennerová (2013) Kylie Jennerová (2024)

Kylie Jennerová se proslavila už ve svých devíti letech v rodinné reality show Keeping Up with the Kardashians. I když vyrůstala v neustálém centru pozornosti médií, vlastní potomky se podle svých slov snaží před vlivem sociálních sítí a bulváru chránit.

„Sdílení fotek a videí mých dětí? Chci, aby to vždy probíhalo zatím jen z mého profilu na Instagramu, nebo z profilu jejich otce Travise. Dcera a syn budou bez sociálních sítích tak dlouho, jak je jen bude možné,“ říká úspěšná podnikatelka.

Její dcera Stormi prý však nejspíš přesto našla způsob, jak pravidlo obejít. „Jednou přišla domů a najednou předváděla tanečky z TikToku. Říkám si, kde se to sakra naučila? Že by u mojí sestry Kim a jejích dětí?,“ ptá se modelka. Mé děti si zkrátka nebudou zakládat vlastní účty na sociálních sítích, dokud se neodstěhují z domu,“ vtipkuje Jennerová.

Kylie Jennerová a její dnes už bývalý manžel Travis Scott se dali dohromady v roce 2017. V lednu 2023 šli od sebe. Podnikatelka už přes rok tvoří pár s hercem Timothéem Chalametem.