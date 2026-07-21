Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová zveřejnila sérii fotografií, na nichž propaguje svou novou spolupráci se značkou Frankies Bikinis. Firmu zaměřenou na výrobu plavek založila její přítelkyně Francesca Aiello.
Na snímcích ze zákulisí focení pózuje Kylie v několika modelech nové kolekce. Nechybí černé dvoudílné plavky s výrazným výstřihem, modré bikiny s hadím vzorem ani další výrazné kousky, které jsou součástí kolekce uvedené na trh 14. července.
Novou spolupráci si Jennerová nemůže vynachválit. „Jsou to moje plavky snů. Není nic lepšího, než tvořit společně s přáteli, kteří milují to, co dělají,“ napsala k příspěvku Jennerová, nejmladší členka rodiny Kardashianových-Jennerových, která patří k nejsledovanějším osobnostem na Instagramu. V současnosti ji sleduje 381 milionů lidí.
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Kylie Jennerová zase provokuje. Zapózovala nahoře bez pro svou značku
Podle svých slov se na kolekci podílela nejen jako tvář kampaně, ale také při návrhu jednotlivých modelů, výběru materiálů, barev i doplňků. S podnikáním má Jennerová ostatně velmi bohaté zkušenosti. Vybudovala vlastní celosvětově velmi úspěšnou kosmetickou značku Kylie Cosmetics, módní brand KHY i koktejlovou značku Sprinter. Pod její podnikatelské aktivity spadají také značky Kylie Skin nebo Kylie Baby.
Právě úspěch jejích firem vedl v roce 2019 časopis Forbes k tomu, že ji označil za nejmladší miliardářku, která své jmění vybudovala vlastními silami. O rok později však magazín toto označení stáhl s tím, že některé údaje o hodnotě jejího podnikání byly podle něj nadhodnocené.
Začátkem léta uspořádala Jennerová pod hlavičkou Kylie Cosmetics propagační pobyt na ostrovech Turks a Caicos. Společnost jí dělaly děti Stormi (8) a Air (4), jejichž otcem je jeden z nejúspěšnějších raperů současnosti Travis Scott (35).
Druhou polovinu června pak modelka strávila se svým partnerem, hercem Timothéem Chalametem (30), s nímž tvoří pár od roku 2023. Společně odpočívali v oblasti Hamptons ve státě New York. „Mohli se tam chovat jako obyčejní lidé, ne jako celebrity. Jezdili na kolech, chodili na pláž, dívali se na filmy a užívali si klidu,“ citoval magazín People svůj zdroj.