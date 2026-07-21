Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Autor: ,
  8:16
Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou Francescou Aiello (31).

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová zveřejnila sérii fotografií, na nichž propaguje svou novou spolupráci se značkou Frankies Bikinis. Firmu zaměřenou na výrobu plavek založila její přítelkyně Francesca Aiello.

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek. (červenec 2026)
Kylie Jennerová představila novou kolekci bikin, na jejímž návrhu se sama podílela. (červenec 2026)
Kylie Jennerová při focení nové kolekce plavek. (červenec 2026)
Kylie Jennerová si během focení nové kampaně vyzkoušela několik různých modelů bikin. (červenec 2026)
102 fotografií

Na snímcích ze zákulisí focení pózuje Kylie v několika modelech nové kolekce. Nechybí černé dvoudílné plavky s výrazným výstřihem, modré bikiny s hadím vzorem ani další výrazné kousky, které jsou součástí kolekce uvedené na trh 14. července.

Novou spolupráci si Jennerová nemůže vynachválit. „Jsou to moje plavky snů. Není nic lepšího, než tvořit společně s přáteli, kteří milují to, co dělají,“ napsala k příspěvku Jennerová, nejmladší členka rodiny Kardashianových-Jennerových, která patří k nejsledovanějším osobnostem na Instagramu. V současnosti ji sleduje 381 milionů lidí.

Kylie Jennerová zase provokuje. Zapózovala nahoře bez pro svou značku

Podle svých slov se na kolekci podílela nejen jako tvář kampaně, ale také při návrhu jednotlivých modelů, výběru materiálů, barev i doplňků. S podnikáním má Jennerová ostatně velmi bohaté zkušenosti. Vybudovala vlastní celosvětově velmi úspěšnou kosmetickou značku Kylie Cosmetics, módní brand KHY i koktejlovou značku Sprinter. Pod její podnikatelské aktivity spadají také značky Kylie Skin nebo Kylie Baby.

Právě úspěch jejích firem vedl v roce 2019 časopis Forbes k tomu, že ji označil za nejmladší miliardářku, která své jmění vybudovala vlastními silami. O rok později však magazín toto označení stáhl s tím, že některé údaje o hodnotě jejího podnikání byly podle něj nadhodnocené.

Začátkem léta uspořádala Jennerová pod hlavičkou Kylie Cosmetics propagační pobyt na ostrovech Turks a Caicos. Společnost jí dělaly děti Stormi (8) a Air (4), jejichž otcem je jeden z nejúspěšnějších raperů současnosti Travis Scott (35).

Druhou polovinu června pak modelka strávila se svým partnerem, hercem Timothéem Chalametem (30), s nímž tvoří pár od roku 2023. Společně odpočívali v oblasti Hamptons ve státě New York. „Mohli se tam chovat jako obyčejní lidé, ne jako celebrity. Jezdili na kolech, chodili na pláž, dívali se na filmy a užívali si klidu,“ citoval magazín People svůj zdroj.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Shakira předvedla křivky v bikinách. Lidé řeší, jak zpěvačka v 49 letech vypadá

Zpěvačka Shakira si mezi koncerty světového turné dopřála odpočinek u vody....

Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily...

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori přitáhla pozornost tělovým korzetem a vysokými kozačkami, Kanye...

Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary

Dcera Geislerové, syn Polívky i Kordula Stropnická. Děti slavných ovládly Vary....

Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka,...

Kylie Jennerová pózovala s kamarádkou v titěrných bikinách, láká na novou kolekci

Kylie Jennerová a Francesca Aiello při focení jejich nové kolekce plavek....

Modelka a podnikatelka Kylie Jennerová (28) se pochlubila sérií odvážných fotografií v bikinách. Na Instagramu představila novou kolekci plavek, na níž spolupracovala se svou dlouholetou kamarádkou...

21. července 2026  8:16

Anna K. prozradila, co by si přála v příštím životě zažít na vlastní kůži

Zpěvačka Anna K.

Má ráda teplo a moře, ale fascinuje ji také svět polárníků a horolezců. Zpěvačka Anna K. (61) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila nejen to, jak si užívá léto, ale také, co chystá pro své fanoušky.

21. července 2026

Vědci hledali ideální tvář. Nejblíž jsou Margot Robbie, Henry Cavill či Elsa Hosk

Modelka Elsa Hosková předvedla na Victoria's Secret Fashion Show podprsenku v...

Tvar obličeje výrazně ovlivňuje, jak přitažlivě člověk působí na opačné pohlaví. Vyplývá to ze studie zveřejněné v odborném časopise Progress in Orthodontics. Vědci pomocí počítačových úprav...

21. července 2026

Maminka podstoupila asistovanou sebevraždu, sdělila „Baby“ z Hříšného tance

Jennifer Grey (Park City, 20. ledna 2024)

Jennifer Greyová (66), známá především jako Baby z kultovního filmu Hříšný tanec, oznámila smutnou zprávu. Její matka Jo Wilderová zemřela 4. července ve věku 94 let. Herečka nyní prozradila, že...

20. července 2026

Zpěvačka Jana Fabiánová oznámila konec manželství. Po dvou letech se rozvádí

Jana Fabiánová se vdala

Zpěvačka Jana Fabiánová (47) oznámila na sociálních sítích smutnou životní zprávu. Po téměř pěti letech společného života a necelých dvou letech od svatby se s manželem Petrem Baťhou rozhodli ukončit...

20. července 2026  13:52

Dva finalisté Muže roku končí. Objevily se spekulace o jejich intimních videích

Finalista soutěže Muž roku 2026 Lukáš Barvíř.

Soutěž Muž roku 2026 přišla krátce před finále o dva finalisty. Tomáš Hek a Lukáš Barvíř ze soutěže odstoupili z osobních důvodů. Jejich odchod přišel poté, co se začaly objevovat spekulace o jejich...

20. července 2026  11:01

S vrstevníky si nerozumím, vyrůstala jsem mezi staršími muži, říká Brownová

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brownová (22) promluvila o tom, jak ji ovlivnilo dětství strávené na filmových natáčeních. Hvězda seriálu Stranger Things přiznala, že kvůli netradičnímu dospívání dodnes obtížněji...

20. července 2026  10:21,  aktualizováno  10:54

Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

Slavná herečka Megan Foxová a její vypracované bříško. Ne nadarmo se stala...

Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj...

20. července 2026  9:03

Janek Ledecký ukázal formu v plavkách. V 63 letech je ve skvělé kondici

Janek Ledecký ukázal vypracovanou postavu. (19. července 2026)

Zpěvák Janek Ledecký si užívá letní dovolenou naplno. Na sociálních sítích zveřejnil fotografii, na níž surfuje na vlně za motorovým člunem, a fanoušky zaujal nejen dobrou náladou, ale také mimořádně...

20. července 2026  8:08

Vagnerová o Joan Collinsové: V 93 letech vypadá skvěle a neuvěřitelně jí to pálí

Hana Vagnerová (Karlovy Vary, červenec 2026)

Herečka Hana Vagnerová (43) představila na filmovém festivalu v Karlových Varech nový snímek Bojovník. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení s Milanem Ondríkem, svém pohledu na MMA i setkání...

20. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Často mě obsazují jako Romku, ale lepší se to, říká Zea

Alžbeta Ferencová (21. března 2025)

Stačilo dvacet minut a Alžbeta Ferencová měla dlouhé vlasy. „Nechala jsem si je nastavit,“ přiznala na party Don Papa v Karlových Varech. Na pódiu během večera vystoupil její přítel Paulie Garand...

20. července 2026

Expřítel Swiftové Matty Healy se oženil pár týdnů po ní. Vzal si modelku

Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)

Zpěvák skupiny The 1975 Matty Healy (37) se oženil. V sobotu si vzal modelku a hudebnici Gabbriette Bechtelovou (28) v rezidenci Castillo del Lago, kterou dřív vlastnila zpěvačka Madonna.

19. července 2026  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×