Mateřství si užívám, přítel je tolerantní a chápavý, hlásí Miss World Pyszková

Rozhovor spolu děláme na semifinále Miss Czech Republic. Další ročník se chystá, vzpomenete si na to vaše semifinále?
Rozhodně ano. Prožívám tu s dívkami všechno znovu, je to hodně nostalgické je sledovat, jak se připravují, jak se snaží postoupit do té finálové dvacítky. Měla jsem to úplně stejně. Všechny je obdivuji, protože podávají skvělé výkony, jsou připravené, jsou krásné. Těším se, až je více poznám.
Váš kralující rok skončil a nastala nová hezká etapa vašeho života, kterou je mateřství.
Moc si to užívám. Miss byla samozřejmě krásná kapitola, ale pro mě také dost dlouhá. Přihlásila jsem se v roce 2021, to je před čtyřmi lety. Je čas se posunout dál. Miss samozřejmě z mého života nemizí. Stále se budu účastnit akcí, stále se snažím na sobě pracovat, teď momentálně připravuji finanční aplikaci.
Jak se sžíváte s novou rolí maminky?
Stále si zvykám, mateřství člověka vždycky překvapí, je to pestré a krásné, moc si to užívám a malá je zlatá. Mám velkou radost, že s ní mohu být a takto trávit čas a trochu si odpočinout po tom kralování. Odpočinout samozřejmě v uvozovkách, je to náročné, ale je to odpočinutí od cestování po světě mezi všelijakými státy. Jsme s rodinou v České republice v Praze, ale začínáme také už pomalu cestovat. Například zítra letíme poprvé do Londýna, těším se a věřím, že to bude hezké. Malá si cestování užívá, takže je to dobré.
Hodně si střežíte své soukromí, přesto se chci zeptat, jak moc jste šťastná ve vztahu s vaším manželem?
Jsem šťastná, teď se to ještě umocnilo tím miminkem. Musím říct, že nám to skvěle klape a navzájem s podporujeme. Můj přítel je velmi chápavý ve všem co dělám, takže jsem ráda, že i v tom mém mateřství toleruje to, že můžeme takto cestovat a podobně. Jsem moc spokojená.
České blondýnky bodují. Světové Miss Kuchařová, Pyszková, Fajksová a Puškinová
Hlídá někdy malou i tatínek?
Samozřejmě, hlídá. Třeba právě teď. On je v tom šikovný, takže ho s miminkem nechávám. Když může a já někdy potřebuji na chvíli odejít, tak s ním je.
Podpořila byste dceru, kdyby vám v budoucnu řekla, že chce být miss?
Určitě ano, to je samozřejmě na ní. Já ji do ničeho nutit nebudu. Ale musím říct, že je to zatím taková má malá kopie. Vypadá úplně stejně jako já, když jsem byla miminko, tak uvidíme, jak to bude dál. Už jsem takto dokonce vtipkovala s Miss World, že v roce 2050 přijde dcera, ať už tam s ní předem počítají, tak jsme se nad tím smáli. Uvidíme, třeba se to jednou splní.
Dceru zatím na sociálních sítích neukazujete a střežíte si soukromí.
Ráda si střežím soukromí a nemám v plánu ji postovat na Instagram. Je možné, že bych se spolu s ní objevila například někde v časopise, ale nejlépe tak, aby jí nebylo vidět do obličeje. Až bude větší, určitě ji nebudu zveřejňovat, protože chci, aby měla soukromí. Později si sama vybere, zda chce být takto vidět na veřejnosti nebo ne.
Kde plánujete trávit letošní vánoce?
Já jedu do Třince, budeme s celou rodinou, moc se těším. Klasicky sice nestíhám, takže ještě musím nakoupit všechny dárky a napéct cukroví, ale už se moc těším, jak si užijeme společný čas v Beskydech.