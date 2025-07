Hrála jsem s oscarovou herečkou, ale na red carpet si netroufám, říká Schicková

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Modelka Kristýna Schicková zavítala na 59. filmové Vary. Co pro vás celý ten vír festivalového děje znamená?

Pro mě je to jeden velký chaos, který si ale nesmírně užívám, protože je to vždycky období, kdy můžu potkat spoustu známých, které v průběhu roku nepotkám. Jsem tady víceméně jenom pracovně. Už jsem tady byla na začátku karlovarského festivalu a teď jsem tady zase na konci. Mám i hraní, protože jsem teď začala dělat DJku.

Máte hodně sledujících na sociálních sítích. Přijdete si jako filmová hvězda? Tady vás určitě lidi zastavují, protože jsou lační po slavných tvářích.

Ne, ne, nepřijdu. Myslím si, že tohle je týden, kdy by měli zářit naši herci, slavné osobnosti, které jsou v tomhle byznysu a já sama se dávám do pozadí. Já jsem tady jenom jako modelka na přehlídku nebo na nějaké focení, ale určitě bych si netroufla jít třeba red carpet, protože to není moje místo. Zatím jsem neměla žádný velký film, jenom takové malé role vedlejší, tak třeba to přijde. Uvidíme.

Kdo z českých celebrit vás překvapil tím, jak je bezprostřední, daleko víc fajn, než jste si myslela?

Já miluju Péťu Nesvačilovou, ona je taková prostě kouzelná. A samozřejmě Hanku Vagnerovou, kterou znám i z LA, kde jsme spolu měly možnost jít na několik oscarových party. Takže to jsou dvě holky, které mám opravdu ráda, to je taková moje krevní skupina.

Být DJkou je výzva, ale kdyby přišla výzva na velkou roli ve filmu, co byste řekla?

Já už pár malých rolí ve filmu mám za sebou. Už jsem teď hrála i v jednom americkém seriálu, který bude na Amazon Prime. Natáčeli jsme to půl roku v Praze, takže tam mám taky jednu takovou hezkou roli a měla jsem tu čest hrát po boku dvou oscarových hereček, což byla velká prestiž. Mám z toho velkou radost

Prozradíte nám ta jména?

Octavia Spencer byla ta hlavní herečka, takže s tou mám takovou malou roli a můžete těšit za deset měsíců na Amazon Prime.