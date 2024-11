Kristýna z Bachelora fotí akty. Hledám partnera, kterému to nebude vadit, říká

Kristýna Hamříková fotí akty. Hledá partnera, kterému to nebude vadit. (2024) | foto: Instagram @kristyna.photomodel

„Můj vysněný partner by měl být charismatický, nesobecký, sebevědomý a především musí respektovat mou práci, aniž by žárlil kvůli mému občasnému focení aktů,“ uvedla Kristýna Hamříková v medailonku pro seznamovací show Bachelor Česko.

Modelka má za sebou tři vážné vztahy. Sní o muži, který bude respektovat nejen ji jako člověka, ale také její kariéru a kreativní práci. Věnuje se totiž i odvážnějším projektům, které vyžadují plnou důvěru a pochopení ze strany partnera.

Modelka a fotografka uvedla, že si užívá, že je jiná než většina žen. Miluje tetování, každé na jejím těle má pro ni hluboký význam. Ráda píše poezii a věří, že vše, co se stane, má svůj důvod. Z negativních zkušeností se podle svých slov snaží poučit. Považuje se za velmi soutěživou a vždy jde tvrdě za tím, co chce.

Hned v prvním dílu reality show překvapila Kristýna Bachelora Jana Solfronka tím, když mu poradila, aby u přítomných zájemkyň řešil spíše nitro a charakter, které je později ve vztahu důležitější než zevnějšek. „Zaskočila mě tím, protože sama je velmi atraktivní ženou,“ uvedl bývalý desetibojař.

I když televize Nova odvysílala zatím teprve čtyři díly seznamky, diváci už stihli odhalit, že dvě ze soutěžících znají z webů pro dospělé, kde se dají najít jejich pornovidea a pornofotografie.

V minulém týdnu poznali expornoherečku v soutěžící Denise Veselé. Ta v minulosti vystupovala pod uměleckým jménem Lucky Bee. „Ano, jsem bývalá herečka filmů pro dospělé. Svou poslední scénu jsem natočila před dvěma lety. Pak jsem si nechala odstranit pár tetování, udělat si prsa a ostříhat vlasy. Vím, že minulost se již nedá změnit, jen se z ní poučit,“ napsala na Instagram.

Minulost rychle dohnala i další ze soutěžících, devětadvacetiletou Olgu „Oli“ Bondarenko, jejíž nahé fotky kolují po internetu pod jejím pseudonymem Olsen Bondfire.

Na dotaz iDNES.cz ohledně castingů a minulosti účastnic reality show Bachelor Česko odpověděl za TV Nova, která pořad vysílá, PR manažer Daniel Maršalík. „Proces jakéhokoliv castingu pro reality show zohledňuje několik aspektů. A to včetně případných skutečností, které by mohly být vnímány kontroverzně. Reality show Bachelor je o seznamování a vzájemném poznávání. Každá účastnice si nese vlastní příběh a je na každé z nich, jakým způsobem jej v rámci show odkryje nebo vezme do hry,“ uvedl.