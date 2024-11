Kardashianová si vzala kříž princezny Diany. Lascivní a neuctivé, spílají jí

Kim Kardashianová perlový náhrdelník s ametystovým křížem vydražila v lednu 2023 v přepočtu za 4,5 milionu korun. Nyní si ho vzala na akci LACMA Art + Film Gala. Měla k němu další šperky a bílou róbu s hlubokým výstřihem.

Fanoušci z jejího outfitu nebyli nadšení. Dokonce se objevily i negativní reakce. Některým přišlo, že je výstřih vzhledem k náboženské povaze náhrdelníku až příliš odvážný a lascivní. Navíc je podle nich také neuctivý vůči jeho předchozí majitelce. Jiní se obávali, že Kardashianová může šperk poškodit.

„Kim Kardashianová princezně Dianě nesahá ani po kotníky, nemůžou se srovnávat. Tohle je třída versus odpad,“ napsal jeden uživatel. „To, že si něco můžete koupit, ještě neznamená, že byste měli. Některé předměty mají historický význam, který se penězi nedá vyčíslit,“ vyjádřil se další uživatel na síti X.

Princezna Diana na galavečeru humanitární organizace Birthright na pomoc těhotným ženám (27. října 1987)

„Proč této ženě stále dáváme vzácné věci jako Dianin náhrdelník, poté, co zničila šaty Marilyn,“ napsal další s odkazem na incident z roku 2022. Kardashianová tenkrát na slavnostní galavečer Metropolitního muzea v New Yorku oblékla šaty, které měla na sobě Marilyn Monroe, když v roce 1962 zpívala prezidentu Johnu F. Kennedymu k narozeninám. Aby se do přiléhavých šatů v tělové barvě vešla, musela zhubnout sedm kilogramů. Přesto se jí podařilo podle sběratele šaty poničit..

Náhrdelník s velkým křížem vyrobilo klenotnictví Garrard na počátku 20. století, je zdobený diamanty a ametysty. V 80. letech 20. století ho zakoupil zesnulý palestinsko-britský podnikatel Naim Attallah a několikrát ho zapůjčil britské princezně Diana. Princezna z Walesu ho měla například na charitativním galavečeru v roce 1987. Jako šperk si ho vzala k černo-fialovým šatům s vysokým límcem.

„Tento neobvyklý přívěsek do jisté míry symbolizuje princezninu rostoucí sebedůvěru ve volbě šatů a šperků v tomto konkrétním období jejího života,“ řekl před prodejem Kristian Spofforth z aukční síně Sotheby’s.