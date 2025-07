Khloé Kardashianová se rozhodla uvést na pravou míru, co stojí za proměnou jejího vzhledu, od zhubnutí 36 kilo až po různá ošetření, výplně a chirurgické zákroky.

Jedna operace, ne dvanáct transplantací

Kardashianová nikdy netajila, že prošla určitými úpravami vzhledu. Přesto přiznala, že ji trápilo, když lidé její vzhled zveličeně komentovali. „Vadilo mi, když lidé říkali, že jsem měla dvanáct transplantací obličeje. Říkala jsem si: ‚Pane bože, opravdu? To jsou věci,‘“ svěřila se v roce 2022 v podcastu Not Skinny But Not Fat moderátorce Amandě Hirschové.

Naopak k plastice nosu se postavila velmi otevřeně. Během návratového dílu pořadu Keeping Up with the Kardashians sdělila, že v dubnu 2019 – krátce před prvními narozeninami své dcery True – podstoupila rhinoplastiku.

„Měla jsem jednu operaci nosu, u doktora Raje Kanodie,“ uvedla tehdy. Své dosavadní mlčení zdůvodnila tím, že se jí nikdo předtím konkrétně na nos nezeptal.

Khloé Kardashianová

„Chtěla jsem to celý život,“ řekla o rok později v pořadu ABC Special. „Je to ale uprostřed obličeje a děsí vás, že něco pokazíte. Nakonec jsem se odhodlala, a je to super.“ Na sociální síti X později označila rekonvalescenci za „hračku“ a dodala: „Jediné, čeho lituju, je, že jsem to neudělala dřív.“

Boj s nádorem a následné úpravy tváře

Roku 2022 musela Khloé Kardashianová podstoupit operaci kvůli melanomu na obličeji, po které jí zůstala v oblasti tváře viditelná prohlubeň. V roce 2024 uvedla na Snapchatu, že čekala devět měsíců, než si nechala místo vyplnit výplní. V květnu 2025 pak ukázala výsledek s odstupem téměř tří let s tím, že jizvy stále ještě do určité míry přetrvávají.

Khloé Kardashianová ukázala jizvu po odstranění melanomu na tváři (2022)

Zároveň poděkovala týmu 7Q Spa Laser & Aesthetic Center v kalifornském Glendale, kteří jí podle jejích slov zachránili tvář.

„Zvolili jsme biostimulační výplň – bylo potřeba doplnit větší objem, protože prohlubeň po nádoru byla poměrně výrazná,“ přibližuje. V komentáři na Instagramu pak uvedla, že v rámci léčby použila také injekce Botox a Sculptra – botox ovšem jinak běžně nepoužívá, protože podle jejích dřívějších slov v roce 2021 „měla hroznou reakci“.

Neinvazivní péče: výplně, ultrazvuk a kolagen

Khloé se dlouhodobě stará o svou pleť i méně invazivními metodami. V roce 2025 sdělila, že využívá tzv. terapii Softwave, která napomáhá vypnutí pleti pomocí ultrazvuku. Podle oficiálních informací Softwave jde o ‚neinvazivní, klinicky ověřené a FDA schválené řešení ke zlepšení elasticity a tonusu pokožky‘. Ve stejném příspěvku zmínila i použití výplní: „Dříve jsem používala výplně, ale posledních pár let už ne. Vím, že úplně nemizí, takže tam asi pořád jsou, jen už nejsou tolik vidět.“

Další metodou, kterou využívá, jsou tzv. kolagenové baby nitě, jak uvedla v komentáři na Instagramu kliniky The Things We Do. Tyto biostimulační nitě se podle kliniky používají k podpoře elasticity a kolagenu, a Khloé je aplikuje pod bradu a na krk.

Lososí spermie ano, velrybí nikdy

Kromě výše zmíněných zákroků si Khloé dopřává i různé další trendy ošetření pleti, jako například hojně diskutované pleťové masky s příměsí lososích spermií. O této metodě se původně zmínila v březnu 2025 v pořadu The Kardashians, kde s humorem dodala: „Do velrybího spermatu nikdy nepůjdu.“

V červnu pak upřesnila, že její péče o pleť zahrnuje „lososí spermie/ běžné pleťové procedury, peptidy, vitaminy a denní péči o pleť“. Dermatolog Gabriel Chiu přiblížil magazínu Variety princip ošetření, které spočívá v mikroneedlingu s příměsí lososích spermií a kyseliny hyaluronové. Vysoký obsah DNA v těchto buňkách by totiž měl napomáhat hydrataci, regeneraci a zlepšení struktury pleti. Stejnou proceduru již vyzkoušely i její sestra Kim Kardashianová nebo herečka Jennifer Anistonová.

Khloé Kardashianová se sestrou Kim

Laserová epilace, ale žádné implantáty

V seznamu zákroků, které sepsala, figuruje také laserová epilace vlasové linie a dalších částí těla, kterou podstoupila na klinice Sev Laser Aesthetics. Tato metoda trvale oslabuje vlasové folikuly a redukuje růst chloupků.

Co však mezi zákroky, které jsou jí přisuzovány, nepatří, jsou prsní implantáty. V epizodě The Kardashians, která zachycovala její oslavu narozenin, Khloé spekulace jednoznačně popřela. Když si oblékala korzet na tematickou párty ve stylu saloonu, se smíchem poznamenala: „Jsem v korzetu. A dobrý korzet vám udělá pas i prsa, takže si právě na jednu noc užívám prsa velikosti DD, o jakých jsem vždycky snila.“

Nepodložené domněnky nebo posměšky na adresu jejího vzhledu odmítá. „Ne že by mi to vadilo – uráží mě to,“ řekla řekla v podcastu Amandy Hirschové. „Nedokážu pochopit, proč si to lidé myslí. Ať klidně vědí všichni všechno, nemám potřebu lhát. Ale co se týče těch transplantátů, to mi jasné opravdu není,“ říká. „Později v životě to bude určitě super, ale zatím jsem v pohodě,“ dodala Kardashianová.