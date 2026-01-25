Modelka Kendall Jennerová se vyjádřila ke spekulacím, že je na ženy

  13:06
Američanka Kendall Jennerová, jedna ze sester z rodiny Kardashianových, se živí jako modelka a podnikatelka. Na internetu o ní někteří lidé psali, že před světem skrývá lesbickou orientaci, což se nyní rozhodla uvést na pravou míru.
Kendall Jennerová v módní kampani pro About You (2021)

Kendall Jennerová v módní kampani pro About You (2021) | foto: Profimedia.cz

Kendall Jennerová v módní kampani pro francouzskou značku Jacquemus (2021)
Kendall Jennerová na odhalené selfie fotografii
Kendall Jennerová
Kendall Jennerová na Vanity Fair Oscar Party (Los Angeles, 24. února 2019)
„Část internetu má očividně za to, že jsem lesba. Víte, co mě na tom štve nejvíc? S jakou uštěpačností to lidé říkají,“ svěřila se Kendall moderátorovi Owenovi Thielemu v podcastu In Your Dreams. „Není v tom žádná snaha o přijetí. Není to myšleno laskavě, ale ošklivě. Jako by to někoho pohoršovalo.“

Dle vlastní slov nemá pocit, že by měla homosexuální orientaci, ale pokud by tomu tak bylo, nic by prý neskrývala. „Chápu, že sdělit světu svou orientaci nemusí být pro každého snadné. Ale s vědomím, že můžu mluvit sama za sebe, a s tím, jak se znám, myslím, že touhle dobou už by to o mně všichni věděli,“ říká třicetiletá modelka.

Kendall Jennerová na Met Gala (New York, 13. září 2021)

„Hodně lidí si podle všeho myslí, že něco takového tajím, protože by mi to mohlo zkomplikovat podnikání. Vůbec to nechápu,“ prohlásila Kendall. „V současné chvíli můžu jen říct, že lesba nejsem. A nemyslím, že někdy budu, ale kdo ví, jaké nové zkušenosti pro mě život má.“

V posledních letech byla spojována s řadou slavných mladíků, mezi něž patří například hudebník Harry Styles, sportovec Devin Booker či nejnověji raper Bad Bunny. Svůj partnerský život však před veřejností pokud možno nepropírá.

Kendall Jennerová na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)

„Kendall se odjakživa drží pravidla, že dokud s někým není aspoň rok, nedovolí mu ukázat se před kamerou,“ vysvětluje Farnaz Farjamová, výkonná producentka pořadu Keeping Up With the Kardashians, v rozhovoru z roku 2021. „Proto její osobní život nefilmujeme.“

Podobně vyznívá i Kendallino vlastní vyjádření z roku 2019, kdy na toto téma mluvila s reportéry magazínu Vogue Australia. „Hodně věcí je pro mě osobních a posvátných, a mezi to patří i moje přátelství a vztahy,“ uvedla. „Mám dojem, že kdybych tyto věci vynášela na veřejnost, všechno by se to pak rázem stalo mnohem složitějším.“

