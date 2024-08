Osamělost a hysterický pláč před spánkem. Jennerová promluvila o modelingu

„Nebudu tvrdit, že to mám nejtěžší. Myslím, že mám velké štěstí. Ale taky zažívám určité těžkosti, ať už z přepracování nebo z toho, když nedostanu vytouženou zakázku,“ řekla modelka v podcastu Emmy Chamberlainové s názvem Anything Goes.

„Je to samá osamělost. Občas mívám těžké noci a jak tak cestuji různě po městech, před spaním třeba hystericky pláču, protože už jsem nebyla tři měsíce doma a celou dobu jsem vlastně sama,“ svěřila se.

Navzdory veškeré své slávě a úspěchu někdy přemýšlí nad tím, zda její práce stojí za takové oběti. „Už párkrát jsem měla takový ten rozhodovací moment, kdy jsem si říkala – co se to děje, má to vůbec cenu?“ přiznala.

Kendall Jennerová se stala známou díky účinkování v televizní reality show Keeping Up With the Kardashians, za níž stojí její matka a sestry. Kromě modelingu se věnuje také práci moderátorky, ambasadorky magazínu Seventeen a nedávno například také představila vlastní značku tequily.

V minulosti se zmiňovala o tom, že od dětství má problémy s úzkostí. Poslední dobou je to však prý lepší. „Ve své kariéře se momentálně cítím opravdu stabilně, mám naději do budoucna. Jenom jsem teď měla náročnější dva měsíce. Nebyla jsem sama sebou a přátelé to na mě poznají. Jsem smutnější, než bývám, a o hodně úzkostlivější.“