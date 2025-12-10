Katie Price sdílela na Instagram sérii fotek, na nichž pózovala na schodech ve vánočním kostýmku. Oblékla minišaty s výstřihem a síťované punčochy, které nechaly vyniknout její rozsáhlé tetování. Na hlavu si nasadila čepici Santa Clause.
Katie Price v poslední době výrazně zhubla a dokonce kvůli tomu byla v nemocnici. „Lékaři žádají o odběry krve, aby zjistili, proč hubnu. Protože mám tak hrozné žíly, museli to zkoušet třikrát. Dokázali naplnit jen dvě zkumavky, takže se tam musím za dva týdny vrátit,“ informovala Katie Price své fanoušky na Snapchatu.
Snímky ve vánočním kostýmku vznikly před vydáním jejího nového vánočního singlu. „Brzy přijde něco vzrušujícího,“ napsala k příspěvku na Instagram, kde má přes 2,7 milionu sledujících.
Deník The Sun již dříve uvedl, že Katie Price doufá, že překvapí a stane se vánoční jedničkou. V roce 2017 vydala svou doposud nejznámější skladbu I Got U a píseň toto léto znovu zabodovala v hitparádách díky virálnímu úspěchu na TikToku a dostala se až na první místo iTunes.
Modelka se zároveň chystá na uvedení svého nového filmu Jackie The Stripper. Ve snímku se objeví po boku hvězdy skupiny Pussycat Dolls Kimberley Wyattové (43) a Chloe Meadowsové (34). Price ztvární postavu jménem Lisa. Film se odehrává v londýnské čtvrti Whitechapel v roce 1888 a hlavní roli Jackie hraje Charlotte Kirková (33).