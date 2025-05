S otcem založila nadační fond AutTalk, který pomáhá rodinám starajícím se o autistické děti. Vedle toho také obchoduje s uměním a krásy i strasti rodičovství už okouší na vlastní kůži. Její dceři Sáře, kterou má s podnikatelem Martinem Wichterlem, bude zanedlouho rok.

Ve vašem životě se po získání korunky Miss ČR odehrály dost převratné změny. Jak se to všechno seběhlo?

V době, kdy jsem se na Miss přihlásila, už jsem žila s tátou v Praze. Naši se rozvedli, když mi bylo čtrnáct, táta se pak znovu oženil a krátce po Miss se narodil můj nevlastní bratr Radovan. Je pravda, že můj život to zformovalo dost zásadně, protože když mu byly dva roky, potvrdila se u něj diagnóza takzvaného nízkofunkčního autismu, což je poměrně těžká forma tohoto onemocnění. A i když jsem se po Miss osamostatnila, protože součástí výhry byl vlastní byt, pochopila jsem, že narodí-li se autistické dítě, je to zátěž pro úplně celou rodinu. V podstatě všem nám začalo velmi náročné období, tátovi samozřejmě nejvíc. Jeho manželství se začalo rozpadat, takže kromě Radovana řešil ještě spoustu věcí souvisejících s rozvodem.