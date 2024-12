Muži nechápou šestinedělí, kdy je třeba ženu respektovat, říká Sokolová

Hostíte dnes v centru Prahy galavečeři své nadace, která pomáhá rodinám pečujícím o děti s poruchami autistického spektra. Když to zhodnotíte, kolika lidem se vám povedlo pomoci?

Mnoha. Včera jsme to počítaly s kolegyní a za těch osm let už se dostáváme na částku okolo dvanácti milionů korun rozdané podpory. Jsem moc ráda, že můžeme pomáhat. Ale to všechno jen díky našim podporovatelům a partnerům, bez nich by to nešlo.

Počátkem června jste se stala maminkou. Teď to chce z vaší strany asi skutečně velký multitasking. Je to čerstvé, stále se s tím sžíváte?

Já už jsem sžitá úplně, moc si to užívám. Je to ohromná láska. Ale multitasking je to teď obrovský a nutný time management, to určitě ano.

Co je pro modelky největší výzvou? Srovnání těch priorit a uvědomění si, že na prvním místě už bude vždycky potomek?

Víte co, to pro mě asi ani výzvou nebylo. To přijde, myslím si, tak nějak samo. Zkrátka se vám ty priority přehází automaticky a připadá vám to vlastně úplně přirozené, že to dítě samozřejmě na prvním místě je a vždycky bude. Asi je spíš časově náročnější vše skloubit a všechno zvládat.

Kateřina Sokolová a její partner Martin Wichterle (Karlovy Vary, 2. července 2023)

Většina mužů možná nechápe, co všechno se s ženou děje v moment, kdy se stane maminkou, a co všechno je od té doby jinak.

Myslím si, že muži nechápou hlavně období šestinedělí. To je opravdu období, kdy s vámi hormony mlátí nahoru a dolů. Každá žena to má samozřejmě jinak, ale třeba se mnou osobně to mlátilo fakt hodně. Myslím, že to období, které je pro muže asi těžko pochopitelné. Že je potřeba tu ženu respektovat a být jí oporou.

Skutečně tečou někdy v tomto období slzy v těch nejnevhodnějších chvílích?

Myslím si, že jo. (smích)

Je český národ, ať se říká, co se říká, ve výsledku nápomocný a pomáhá?

Já si myslím, že ano. My Češi jsme úžasní. Vždyť už tu bylo několik takových situací, kdy se to ukázalo. Opravdu jsme se jako národ semkli a pomáhali jsme si. Češi jsou skvělí a pomáhají čím dál tím víc.

Jakou máte vizi? Komu dalšímu byste ráda pomohla, kdybyste se nezaměřovali jen na lidi s autismem? Nebo je to stále široké pole a není možné ho pokrýt kompletně?

Bohužel. Navíc je to tolik oblastí, kde je potřeba pomáhat, že je velmi těžké říct, co by člověk upřednostnil. Ke mně ten autismus jde tak nějak přirozeně, protože se mě to osobně týká (pozn. red.: mladší bratr Kateřiny Sokolové je autista), ale určitě je spousta oblastí, kde je potřeba pomoci.

A kdo by chtěl něco hezkého na sebe a zároveň by rád pomohl, má také možnost.

Každopádně! Může si zakoupit naší kolekci oblečení, kterou navrhl módní návrhář Lukáš Macháček ve spolupráci s autisty a která se prodává na jeho webových stránkách.