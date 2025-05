Musela jsem dokazovat, že nejsem jen krásná blondýna, říká Miss 2002 Průšová

Potkali jsme se na finále Miss Czech Republic 2025. V soutěži krásy jste kdysi zvítězila i vy.

Já jsem Miss roku 2002. Uběhlo už spousta let, pro mě je Miss samozřejmě nostalgie. Ale hlavně mě pojí i přátelství s ředitelkou soutěže Taťánou Makarenko. Jsme kamarádky už dvacet let, mám ji velmi ráda a moc ji podporuji. Dělá to výborně.

Korunka vítězce definitivně mění život. Co by podle vás královně krásy rozhodně nemělo chybět?

Pokora. Já jsem vyhrála ve svých osmnácti letech, dnes mi je jedenačtyřicet. Je to strašně moc o pokoře, ale na to si ta mladá slečna přijde většinou až s věkem. Naučilo mě to také hodně soběstačnosti, člověk velmi rychle vyspěl. Chce to mít chuť pracovat, chuť poznávat nové lidi. Já mám díky Miss za sebou ohromnou spoustu zážitků. Prožila jsem toho opravdu hodně. Miss mi otevřela dveře do zahraničí, do showbyznysu.

Do Miss jste se přihlásila kdysi sama?

Přihlásil mě můj nejlepší kamarád a jsem za to ráda. Rozhodně nelituju. Miss mi dala do života opravdu hodně moc.

Čemu se věnujete dnes?

Celý život jsem si přála něco organizovat a dnes se věnuji produkci. Mám svoji talentovou soutěž pro malé děti, pro malé holčičky. Hledáme talenty a ty nejlepší pak hrají v dětských muzikálech.

S titulem královny krásy a samozřejmě i s půvabem také často přichází od lidí určité předsudky.

Víte, strašně dlouho jsem bojovala s předsudky. Strašně dlouho jsem pořád někomu musela něco dokazovat. To, že nejsem jenom krásná blondýna, ale že mám i něco v hlavě. Že jsem vystudovala školu, že umím dělat i něco jiného. Je to strašně těžké a řekla bych, že je to krátkozraké, když vidí lidi hezkou ženskou a myslí si o ní hned proto, že je hloupá. Je to strašně nefér.

A přestalo to?

Přestalo, když jsem začala dělat produkci a trošku jinou práci, která za mnou byla vidět. Něco jiného než modeling a focení. Začala jsem pořádat velké eventy. Lidé pak za mnou třeba přišli a říkali mi, jak jsem výborná a že se to povedlo. Takže ano, ty reakce lidí na mě se změnily přibližně tak před deseti lety.

Velmi vám to dnes sluší. Souzníte s tím názorem, že outfity na finále Miss není radno podceňovat?

Samozřejmě. Každá chceme být krásná. Když se tu rozhlédneme, můžeme vidět přenádherné ženy, každá si na tom dnešním outfitu určitě dala záležet. I já, samozřejmě. Mám na sobě šaty značky Anamé, to je pro mě taková jistota.