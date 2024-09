Říkali, že jsem anorektička a jejich děti kvůli mně nejedí, vzpomíná Kate Moss

Kate Moss zavzpomínala na to, jak ji v devadesátých letech lidé často oslovovali na ulici a obviňovali ji z propagace poruch příjmu potravy. „Rodiče za mnou chodili a říkali, že jejich dcery jsou kvůli mně anorektičky a nic nejedí, protože chtějí vypadat jako já – modelka z titulních stran časopisů. Bylo to pro mě opravdu hrozné. Byla jsem dost hubená a lidé na to nebyli zvyklí. Ostatní modelky takové nebyly,“ říká v novém dokumentu společnosti Disney+ s názvem In Vogue: 90. léta.

Vyhublý vzhled Kate Moss se stal populárním po roce 1993. Tehdy už jako devatenáctiletá dívka pózovala ve spodním prádle pro módní magazín. „Cítila jsem se skvěle, ráda jsem fotila a pracovala s různými umělci a profesionály ve svém oboru. Moje velké focení pro Vogue nebylo nijak okouzlující a dokonalé a přesto to bylo super. Fotili jsme v ložnici, přímo v mém bytě v Londýně. Móda se mi tehdy líbila. A práce? Bylo to všechno mnohem jednodušší,“ popisuje.

Kate Moss se během své kariéry svlékla mnohokrát, a to jak na mole, tak před fotoaparátem. Bez podprsenky se objevila třeba na přehlídce slavné návrhářky Vivienne Westwoodové.

Módní redaktorka Catherine Kasterineová se také vyjádřila k reakcím na jedny z prvních zveřejněných fotografií modelky. „Veřejnost nebyla na Kate připravena. Byli naprosto zděšeni. Všichni ty fotky okamžitě zavrhli a očernili,“ uvedla v dokumentu.

Anna Wintourová, šéfredaktorka časopisu Dame, říká: „Vzhled velmi podvyživených modelek byl lidem zkrátka nepříjemný. Mnoho z nás redaktorek se obávalo propagace anorexie a tedy i heroinového vzhledu – všeho, co je spojováno s poruchami příjmu potravy. Zašlo to celé opravdu daleko. Vzpomínám si, že jsem byla osobně v Bílém domě, když se tím zabývala Clintonova vláda,“ překvapila.

Čtrnáctiletou Kate objevila módní fotografka Corrine Dayová. „Když jsem ji viděla na fotce z polaroidu, byla okouzlující a perfektní. Ale zároveň docela obyčejná. Měla rozcuchané vlasy a bez make-upu vypadala jako holka od vedle. Podporovala jsem ji v tom, aby byla přirozená. Povídala jsem si s ní a během rozhovoru ji fotila,“ dodala.

Topmodelka v roce 2009 v jednom z rozhovorů řekla, že „nic nechutná tak dobře, jako hubenost“. Od té doby se snažila od komentáře, který použilo mnoho webových stránek podporujících anorexii, distancovat. Tvrdila, že to byla jen „obyčejná hláška“, kterou vždy říkala její spolubydlící, když držela dietu.