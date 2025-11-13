Nedokážu si představit vychovávat děti v centru Prahy, říká miss Karolína Surý

Renato Salerno
Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý (27) vyrůstala v rodinném domě obklopená přírodou a zvířaty. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na své dětství a prozradila, jaký život plánují s manželem Radovanem.

Potkáváme se ve stájích v Martinicích, kde se jezdí Memoriál Miloslava Perníčka. Co vás sem přivádí?
Řekla bych, že hlavně zájem a zvědavost. Já nikdy nebyla na koňských dostizích a je to krásné. Jsou to krásná majestátní zvířata. Na koni občas jezdím, ale velmi rekreačně, spíš jen na vyjížďku. Líbí se mi to. Je to podle mě skvělá činnost, jak lze strávit odpoledne.

Platí i u vás takový ten respekt, že jde veškeré ego stranou a před koněm jste malinký človíček?
Stoprocentně. Zrovna jsem kolegyni před chvilkou říkala, že se velkých koní trošku bojím. Mám k nim velký respekt. Když si je jdu pohladit, mám trošku stažené půlky. Nebudu lhát. (smích)

Modelka Karolína Surý na Instagramu
Karolína Surý (Praha, 26. září 2023)
Manželé Karolína a Radovan Surý.
Karolína Surý
33 fotografií

Co je u vás ze zvířat doma povolené? Nebo co jste ochotná povolit vašim dětem?
Já zrovna asi úplně všechno, což by manžel neslyšel rád! Vždycky, když plánujeme, co na domečku jednou budeme mít, stávají mu z toho vlasy na hlavě. Já jsem zvyklá na zvířata. Jsem z domku, měli jsme všechno možné od pejsků, morčat, křečků, přes slepičky a kravičky. Mám k tomu blízko.

Dokážete se vidět jednou jako hospodyňka, která bude sypat zrní slepicím?
Určitě ano. Já myslím, že se to nevylučuje s žádným jiným životem. Samozřejmě, když má člověk doma hodně zvířat, je to časově náročné. Podle mě je to ale hezký doplněk a pro mě trošku i forma relaxu.

Karolína Surý

Když dojde na obhajobu nových nebo vysněných věcí u vás v domečku, jakou taktiku používáte, aby to u manžela prošlo?
Nevím, jestli vyloženě používám taktiku. Počítám s tím, že se mu to bude líbit, doufám v to. Manžel nevyrůstal v domě, je to panelákové dítě. Kouzlo domu poznal, když jsme začali jezdívat k nám. Myslím si, že mi v tom bude věřit. Nebo ho uchlácholím dobrou večeří a uvidíme.

Jaké to je přemlouvat najednou chlapa, panelákem políbeného, k sekání zahrady?
Byla docela příjemná zkušenost, když jsme k nám začínali jezdit. Je tam samozřejmě zahrada, dřevo. Všichni, kdo bydlí v baráku, vědí, že to je samá práce. Ráďa je ale muž činu. Když bylo potřeba něco udělat, šel.

Manžel je menší, ale dorovná to svým sebevědomím, směje se Karolína Surý

Jste misska, co stojí nohama na zemi a spíše je spjatá s přírodou, než s kabelkami a lodičkami?
Musím říct, že minimálně v poslední době k přírodě tíhnu víc a víc. Myslím si, že je to přirozené. Jak člověk začne víc pracovat, mít více stresu a tlaku, potom od toho utíká. Přírodu vyhledávám čím dál tím častěji a fakt jsem zjistila, že mi to chybí. Vždycky, když jedu domů, je to krásný pocit. Občas je potřeba z velkoměsta utéct, i když Prahu bych celkově nevyměnila.

Vyplývá z toho ale, že až budou děti v teenagerovských letech, ať si stěžují, jak si stěžují, do centra Prahy se nepůjde?
Samozřejmě tam můžou a myslím si, že to nebude problém. Já si ale nedokážu představit, že bych v centru Prahy měla vychovávat rodinu. Určitě bych chtěla spíše na okraj Prahy. Chtěla bych, ať mají dětství aspoň trošku podobné jako já. Ještě ve dvanácti, ve třinácti letech jsme běhali po lese, stavěli bunkry a rodiče se o nás nemuseli bát. Já jsem ráno v devět vylezla z domu, vrátila jsem se v devět večer. Celý den o mně nikdo nevěděl. Všichni ale věděli, že to bude v pohodě. To už si dneska nedokážu představit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Patrik Hartl jde s emocemi nahoru dolů. Jeho manželce trvá déle, než vychladne

Martina Hartlová a Patrik Hartl. Kniha Manželství se 14. října 2025 křtila v...

Jemu bylo šestnáct a jí patnáct, když se dali dohromady. Čas jejich vztah prověřil, přesto má Patrik Hartl permanentní strach, že ho jeho manželka Martina opustí. O lásce, která musí překonávat...

13. listopadu 2025

Nedokážu si představit vychovávat děti v centru Prahy, říká miss Karolína Surý

Modelka Karolína Surý na Instagramu

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý (27) vyrůstala v rodinném domě obklopená přírodou a zvířaty. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na své dětství a prozradila, jaký život plánují s manželem...

13. listopadu 2025

Přišel a do futrálu mi vysypal výkaly. Tvrdá škola, líčí zpěvák Mikolas hraní na ulici

Premium
Mikolas

Ve světě má velký úspěch a fanynky po něm šílí, kamkoli se hne. Přesto je hudebník Mikolas skromnost sama a je vděčný za to, kam se mohl dostat. Sám uznává, že cesta na vrchol nebyla vždy jednoduchá....

12. listopadu 2025

Mambě bych doporučil Bramborový blaho, vybírá Ozzák ze své kuchařky

Martin Dejdar jako Ozzák s pivem Husťan (15. dubna 2025)

Ozzák z Comebacku vydal kuchařku, v které „najdeš všechno, co chutná správným chlapům a pořádným bejkům.“ Pro iDNES.cz prozradil, co by z této knihy doporučil pro svou kolegyni z obchodu Marcelku,...

12. listopadu 2025  16:30

Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Herečka Petra Hřebíčková (46) na sobě nějaký čas pozorovala, že se zadýchává na jevišti více než její kolegové. Nepřikládala tomu velkou váhu. Vyšetření u pneumologa ale ukázalo, že její plíce nejsou...

12. listopadu 2025  14:54

Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Iva Kubelková v zákulisí finále StarDance XII (Praha, 16. prosince 2023)

Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a...

12. listopadu 2025

OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se...

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se budou ucházet hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Jejich pozornost se budou snažit upoutat dívky,...

12. listopadu 2025  12:25

Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Martina Preissová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.

12. listopadu 2025  11:20

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Paris Jacksonová ukázala díru v nosní přepážce po užívání kokainu. (listopad...

Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...

12. listopadu 2025  10:20

Rodina Aničky Slováčkové promluvila, jak se vyrovnává s její ztrátou

Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix...

Felix Slováček, Dagmar Patrasová i jejich syn Felix se rozhodli promluvit o své bolesti ze ztráty Aničky Slováčkové v pořadu České televize 13. komnata. Každý se s jejím odchodem ze světa vypořádává...

12. listopadu 2025  9:15

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Lásce jsem se uzavřel a čas investoval do tvorby hudby, přiznává Ben Cristovao

Ben Cristovao na festivalu Hrady CZ na Bezdězu (29. srpna 2025)

Zpěvák Ben Cristovao (38) vyprodává stadiony i arény a v jeho kariéře se mu daří. Společně se Sofianem Medjmedjem vydal již druhé album. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se snaží balancovat...

12. listopadu 2025

Lukáš Vaculík řízl do srdce a tekla krev. I jeho kolegy

Lukáš Vaculík v seriálu Noční operatér (2025)

„Dřív se filmy točily pětačtyřicet dní, teď to někteří režiséři zvládnou za šestnáct. To už raději roli odmítnu. Protože se to podle mě nedá udělat dobře,“ říká Lukáš Vaculík, který se nově objeví v...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.