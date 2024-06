Dieta u mě nepřipadá v úvahu, doháním to ve fitku, říká Karolína Surý

Nedávno jste šla přehlídku v prádle a pak nevyšly úplně milé články. Jak to vnímáte?

Je to takový přirozený koloběh života. Prostě jednou vypadám líp, jednou hůř. Důležité je to, že na tom makám, snažím se to zlepšit. Pořád si říkám, že přehlídky chodím, na molech jsem. Tak to snad nebude taková hrůza.

Podle mě vypadáte skvěle. Jak se udržujete ve formě?

Zaprvé, moc děkuji za pochvalu, ale musím říct, že u mě je to dřina. Já si neumím odepřít jídlo, dieta u mě moc nepřipadá v úvahu. Takže já to všechno musím dohánět ve fitku a sportem.

Jakým směrem se budete nyní ubírat? Chcete se pořád věnovat modelingu, nebo vaše kroky povedou někam jinam?

Je pravda, že se v tuto chvíli aktivně hledám. Protože už sama cítím, že se potřebuju trochu posunout. Přece jenom, modelku už dělám nějaká léta a řekla bych, že ten český trh už tady dobře znám. Pořád mi to přináší radost, ale chtěla bych k tomu ještě něco přidat. Ráda bych se dostala do toho, co jsem studovala, což je žurnalistika a média. A úplně ze všeho nejradši bych se opravdu jednou živila hlasem. Mě to prostě baví. Takže pokud by se jednou povedl nějaký moderátorský post, to by pro mě byla naprostá výhra.

Už jste zmínila, že hodně sportujete, máte ráda sport. Nedávno skončil v televizi Survivor, chtěla byste se do takovéto show přihlásit?

Samozřejmě jsem o tom přemýšlela. Vím, že mám tuhý kořínek, takže úkoly, nejíst, špatný spánek a podmínky celkově bych asi zvládla. Přece jenom jsem vyrostla na vesnici, to by nebyl takový problém. Nejsem ještě úplně zhýčkaná městem. Ale trošku bych se bála té sociální hry. Nejsem úplně dobrý lhář, tak nevím, jestli by mě tam všichni neodhalili na první dobrou.

A co plány na léto, máte už nějaké?

Zatím to mám spíše pracovně. Jsem ráda, mně totiž přijde, že po covidu se trh hodně proměnil. Před covidem přes léta byla taková okurková sezona, ale od covidu mi přijde, že v létě je opravdu hodně práce. Takže se mi od ní nechce úplně odjíždět. Ale samozřejmě nějakou dovolenou bychom s manželem potřebovali a těším se na ní.