Vdaná žena a sexy fotky? Záleží na chlapovi, říká modelka a miss Karolína Surý

Je pro vás lásky čas spíše první máj, nebo svatý Valentýn?

První máj, ale slavíme oba dva svátky. Já to beru trošku jako takový nástroj, jak si udělat čas na sebe a dát si rande. Můj i manželův pracovní režim je vypjatý, takže si tam tyhle konkrétní dny necháváme volné pro sebe navzájem.

Věděla jste už na první schůzce, že vám na vašem budoucím manželovi hodně záleží? Jste krásná žena a modelka, byla jste i přesto nervózní?

V tu dobu jsem se necítila ještě úplně jako modelka, téměř jsem jí tehdy ani nebyla. Byla jsem pořád hlavně holka z vesnice, která ve mně pořád je. A nervózní jsem byla hrozně moc.

Když na to vzpomínám, tak se usmívám, protože ty začátky a motýlci v bříšku jsou vždycky nádherné. Ale samozřejmě, v tu dobu jsem netušila, že to jednou bude můj manžel. Ráďa je o dvanáct let starší, takže co já jsem mohla vědět, jestli jenom na chvilku nechce mladší zábavu a pak mě opustí. Ale nakonec to se mnou dotáhl až sem.

Řekla byste, že jste bez partnera nekompletní?

Rozhodně ano. My už jsme spolu osm let a já fakt cítím, že je to moje druhá polovina, kterou v životě potřebuji. Pro mě je i hodně důležité mít to zázemí. Nejsem člověk samotář. Ráda jsem s někým a mám ráda blízkost. Je to pro mě priorita.

Když dojde na různé spontánní partnerské věci, jsou na programu dne, nebo si musíte všechno pečlivě plánovat?

Jak kdy. Když máme prostor, tak bych řekla, že jsme oba dva pořád docela hraví a máme rádi spontánnost, ať už se to týká výletu nebo čehokoliv jiného. Ale je pravda, že čím déle spolu jsme, tak už si člověk potom zavádí nějaký ten stereotyp. Naším úkolem je pak z toho stereotypu vystupovat a pořád si na vztahu dávat záležet.

Myslím, že pro dlouhodobý vztah je to fakt klíčové. Ve chvíli, kdy vedle sebe jenom žijete pod jednou střechou, tak je to sice super, ale ten čas není kvalitně strávený. Měli jsme takové období, kdy nám to hodně ubližovalo. Potřebovali jsme zase spolu tvořit nějaké hodnoty, jezdit na výlety, dělat sport... Na vztahu je podle mě potřeba stále pracovat.

Jako modelka chodíte přehlídky a fotíte fotky, které jsou okouzlující, ale mnohdy také velmi sexy a vzrušující. Jistě vám chodí množství vzkazů od různých ctitelů. A váš přítel se s tím musí vypořádat.

Musím říct, že to záleží na dvou faktorech. První je ten chlap jako takový. Jak to zvládá, jak moc si věří, jaké má sebevědomí. Když si je ve vztahu jistý a ví, že dívce zkrátka má co nabídnout, je tady pro ni a je oporou, tak ta holka potom nemá úplně potřebu někam utíkat.

Myslím, že tady je velmi důležitá otevřenost. Chce to o všem mluvit, ukázat si takové zprávy a podobně. Protože ve chvíli, jak se začne něco tajit, tak to za mě vždycky znamená, že je vlastně problém mnohem větší, než ve výsledku může být. Za mě je potřeba ve vztahu otevřenost a důvěra.

Pokud budete mít v budoucnu děti, budete jim pečlivě hlídat soukromí?

V tuhle chvíli vlastně sama vůbec nevím. Musím říct, že to je téma, které jsme už doma také několikrát řešili. Trošku mě to děsí. Ještě než budeme mít prcka a než odroste, tak ta doba zase bude už v něčem jiná a asi to budeme muset prostě nějak zvládnout a řešit operativně.

Popravdě si ale nedokážu představit výchovu, jako jsem měla já, že mě ráno vypustili a večer jsem se jim vrátila domů, bez telefonu, bez ničeho. Všechno bylo v pohodě. To si nedokážu představit, že bych to tak měla se svojí malou. Pardon, já říkám s naší malou, ale to je takový pracovní název pro naše budoucí dítě. Říkáme, že to bude holčička Rozalínka. Takže už o tom i tak mluvím.

Jak pohlížíte na to, když maminky – modelky využívají své děti jako nástroj k zisku?

Asi si to dokážu představit v nějaké míře, kdy, v uvozovkách, opravdu z toho něco má i ten špunt a když jsou to hezké akce a focení, které jsou spíše jako nějaká rodinná aktivita. Ale všeho s mírou. Nic se nemá přehánět.