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Sedmnáctiletá dcera Ivy Kubelkové změnila image. Maminka ocenila její odvahu

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  10:10
Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací značkou. Proměnu zachytila na videu její slavná maminka, která dceři veřejně vysekla poklonu za odvahu.
Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly...

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly během dovolené u moře pod taktovkou fotografa Ondřeje Košíka. | foto: @karolinajiraskovaa

Sedmnáctiletá Karolína Jirásková se rozloučila s dlouhými vlasy a vsadila na...
Karolína Jirásková během návštěvy kadeřnického salonu podstoupila radikální...
Video z proměny Karolíny Jiráskové sdílela na sociálních sítích její maminka...
Dcera Ivy Kubelkové překvapila fanoušky proměnou. Z dlouhé hřívy zůstalo...
80 fotografií

Karolína Jirásková je často označována za jednu z nejkrásnějších dcer českého šoubyznysu. Není divu. Půvab, vysokou postavu i fotogenickou tvář totiž zdědila po své mamince Ivě Kubelkové. Mladá modelka nyní překvapila fanoušky výraznou proměnou, rozhodla se vzdát své dlouhé hřívy a vsadila na kratší účes.

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Změnu vzhledu zdokumentovala právě Kubelková, která na svém instagramovém profilu zveřejnila video z kadeřnického salonu. Na záběrech je vidět, jak kadeřnice odstřihává dlouhé prameny vlasů, zatímco Karolína sleduje svou proměnu v zrcadle.

„Odvaha se v životě vždycky cení. Naše Karolína se toho nebojí,“ napsala pyšná maminka Iva Kubelková k videu. Nechyběl ani její typický smysl pro humor. „A ano, do pr*ele se neříká. Víme, děkujeme,“ dodala pobaveně v narážce na spontánní reakci dcery, která během proměny zazněla.

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly během dovolené u moře pod taktovkou fotografa Ondřeje Košíka.
Sedmnáctiletá Karolína Jirásková se rozloučila s dlouhými vlasy a vsadila na kratší střih. (červen 2026)
Karolína Jirásková během návštěvy kadeřnického salonu podstoupila radikální změnu účesu. (2026)
Video z proměny Karolíny Jiráskové sdílela na sociálních sítích její maminka Iva Kubelková.
80 fotografií

Sledující novou vizáž modelky chválí. Mnozí se shodují, že jí kratší vlasy sluší a dodávají jí svěží a moderní vzhled. Další komentují to, jak moc se nyní Karolína podobá své slavné mamince. Podobné komentáře ostatně modelku provázejí už několik let a s přibývajícím věkem jsou stále častější.

Karolína se postupně vydává vlastní cestou ve světě modelingu a společenského života. Přestože je dcerou známé osobnosti, snaží se budovat vlastní jméno a získává si pozornost nejen vzhledem, ale také přirozeným vystupováním.

Iva Kubelková tvoří již více než dvacet let pár s Georgem Jiráskem, s nímž vychovává dvě dcery, Natálii (20) a Karolínu. Rodina patří mezi nejstabilnější v českém šoubyznysu, Kubelková opakovaně zdůrazňuje, že právě vztahy s nejbližšími jsou pro ni největší životní hodnotou.

ivakubelkova

Odvaha se v životě vždycky cení Naše @karolinajiraskovaa se toho nebojí
a ano… do prdele se neříká….víme děkujeme

‍♀️ @hblanion

#haircut #newhair #mydaughter

20. června 2026 v 14:43, příspěvek archivován: 22. června 2026 v 8:22
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