Karolína Jirásková je často označována za jednu z nejkrásnějších dcer českého šoubyznysu. Není divu. Půvab, vysokou postavu i fotogenickou tvář totiž zdědila po své mamince Ivě Kubelkové. Mladá modelka nyní překvapila fanoušky výraznou proměnou, rozhodla se vzdát své dlouhé hřívy a vsadila na kratší účes.
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Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci
Změnu vzhledu zdokumentovala právě Kubelková, která na svém instagramovém profilu zveřejnila video z kadeřnického salonu. Na záběrech je vidět, jak kadeřnice odstřihává dlouhé prameny vlasů, zatímco Karolína sleduje svou proměnu v zrcadle.
„Odvaha se v životě vždycky cení. Naše Karolína se toho nebojí,“ napsala pyšná maminka Iva Kubelková k videu. Nechyběl ani její typický smysl pro humor. „A ano, do pr*ele se neříká. Víme, děkujeme,“ dodala pobaveně v narážce na spontánní reakci dcery, která během proměny zazněla.
Sledující novou vizáž modelky chválí. Mnozí se shodují, že jí kratší vlasy sluší a dodávají jí svěží a moderní vzhled. Další komentují to, jak moc se nyní Karolína podobá své slavné mamince. Podobné komentáře ostatně modelku provázejí už několik let a s přibývajícím věkem jsou stále častější.
Karolína se postupně vydává vlastní cestou ve světě modelingu a společenského života. Přestože je dcerou známé osobnosti, snaží se budovat vlastní jméno a získává si pozornost nejen vzhledem, ale také přirozeným vystupováním.
Iva Kubelková tvoří již více než dvacet let pár s Georgem Jiráskem, s nímž vychovává dvě dcery, Natálii (20) a Karolínu. Rodina patří mezi nejstabilnější v českém šoubyznysu, Kubelková opakovaně zdůrazňuje, že právě vztahy s nejbližšími jsou pro ni největší životní hodnotou.