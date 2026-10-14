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Iva Kubelková si musí zvyknout. Dcera má plány v zahraničí

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Iva Kubelková a její dcera Karolína Jirásková

Iva Kubelková a její dcera Karolína Jirásková | foto: Profimedia.cz

Iva Kubelková a její dcera Karolína Jirásková
Iva Kubelková a její dcera Karolína Jirásková
Iva Kubelková a její dcera Karolína Jirásková
Iva Kubelková a její dcera Karolína Jirásková
51 fotografií
V době, kdy Ivu Kubelkovou (49) do společnosti doprovázela dcera Natálie (21), se o mladší Karolíně (17) moc nevědělo. A najednou takřka přes noc vyzrála v elegantní mladou dívku. Ale za sebou má i období hledání se. „Měla jsem různé líčící fáze“ vypráví Karolína Jirásková.

„Prošla jsem si i hodně temným obdobím emo. To byl průšvih, ale už jsem z toho vyrostla,“ svěřila se na party u příležitosti 60. výročí Dermacolu. „Ale líčím se moc ráda. I takový ten strašidelný make-up na Halloween si dělám, jsou to až masky.“

Velkou změnou je u ní zkrácení vlasů. „Přítele mám pořád stejného,“ komentuje známou skutečnost, že změna účesu přichází často s novým partnerem. „Dlouhé vlasy jsem měla už dlouho, chtěla jsem něco jiného, a jak se blížilo léto, byla k tomu ideální příležitost. Kdybych to neudělala teď, zase bych to zvažovala a vyčítala si, proč jsem se k tomu nedokopala,“ popisuje.

Karolína Jirásková, Věra Komárová a Iva Kubelková (28. září 2026)

V minulosti nosila ale ještě kratší vlasy. „Měla jsem mullet i vyholené strany,“ prozrazuje. Účes „na kluka“ ji zatím neoslovuje. „Dokud mi nebude sedmdesát, tak do toho nepůjdu,“ směje se.

Ať měla na hlavě cokoliv, Iva Kubelková to nikdy neřešila. „Mamka mě ve všem podporuje. Nechává mě prožít to, co potřebuji, protože ví, že se tím posunu. To je nejlepší škola,“ vypráví Karolína.

Komentovala by možná jenom tetování, kdyby si ho nechala udělat. „Ale to nehrozí, žádné zatím nemám a ani mít nebudu, protože se mi to moc nelíbí. Mám ráda nepokérkované tělo, když je čisté, hezké, elegantní,“ říká.

„Naše Karolína se toho nebojí,“ napsala Iva Kubelková k záběrům z dceřiny vlasové proměny.

Před sebou má třetí rok na mezinárodní Leonardo Da Vinci Academy, kterou založila Věra Komárová, majitelka Dermacolu. „Je to tam úžasné, přišli k nám noví žáci, tak se těším, až je poznám. Přístup učitelů k nám studentům je skvělý, je to tam takové uvolněné, takže jsem se do školy po prázdninách těšila,“ prozradila.

Po maturitě by ráda studovala některou z výtvarných institucí ve Španělsku. „Pokusím se dostat na univerzitu v Madridu nebo v Barceloně. Mám ráda španělštinu, učím se ji ve škole, tak bych si ji tam ráda rozvinula,“ říká Karolína Jirásková, která výukou na škole Da Vinci prochází ale v anglickém jazyce. „Teď si budu připravovat nějaké portfolio svých prací k přijímačkám,“ prozrazuje.

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly během dovolené u moře pod taktovkou fotografa Ondřeje Košíka.

K výtvarnému umění byla vedena otcem, Iviným letitým životním partnerem Georgem Jiráskem. Sám maluje a věnoval se i pedagogické činnosti, když žil v Německu. Kája s ním kreslila odmala. Na střední uměleckou školu v Praze se ale nedostala.

Teď míří za hranice. Pokud jí vyjde Španělsko, bude si muset zvykat na novou zemi a odloučení od rodiny, se kterou dosud trávila i všechny prázdniny. Letos byli v Řecku na ostrově Skiatos a v Krkonoších, kde jezdili na kolech a chodili po horách.

Karolína Jirásková s přítelem Kristiánem Nerudem

„Určitě to nebude sranda, budu se muset naučit fungovat sama. Ale je důležité, abych si tím prošla, každého to jednou čeká, jde to vnitřní posun. A budu jezdit často domů. O prázdninách a o víkendech, pokud to půjde,“ plánuje si.

Nebojí se ani, že by tím utrpěl její vztah s přítelem Kristiánem Nerudem, který hraje hokej. „Zatím jsme vždycky všechno vyřešili, určitě bychom zvládli i tohle,“ říká Karolína.

Iva Kubelková byla osmnáct let tváří Dermacolu. Do poslední kampaně této kosmetické značky byla zapojena i Karolína a bylo to její první velké profesionální focení.

13. dubna 2026
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