Byla bych ráda, kdybych měla prsa a zadek jako máma, říká dcera Crawfordové

Modelka a herečka v rozhovoru uvedla, že trpěla poruchou příjmu potravy, a popsala, jak na ni působil intenzivní zájem veřejnosti a jak se s tím vyrovnávala. „Lidé mi říkali, že vypadám hrozně. To vám zrovna nepomůže se z téhle duševní poruchy dostat,“ vzpomínala. „Negativita ještě nikdy nikomu život nezachránila.“
Gerberová se do světa modelingu dostala už jako teenagerka a od začátku ji média přirovnávala k její matce. „Jako někdo, kdo byl většinu života hubený, jsem byla vždy srovnávána s mámou, ale ve smyslu: Co je s Kaiou špatně?“ svěřila se. Přiznala, že matce závidí její postavu. „Byla bych ráda, kdybych měla prsa a zadek,“ řekla.
Přestože jí srovnávání s matkou nebylo vždy příjemné, dnes považuje podobnost se Cindy Crawfordovou za kompliment. „Vážně, je to pro mě čest, když mi lidé říkají, že vypadám jako moje máma. Kéž by to tak opravdu bylo,“ řekla pro Yahoo Entertainment.
„Myslím, že je to prostě nejkrásnější žena, a to jak navenek, tak uvnitř. A pokud tedy někomu připomínám právě ji, je to pro mě ten největší kompliment,“ dodala.
K poruchám příjmu potravy se v minulosti vyjadřovala také Cindy Crawfordová. Odmítala, aby za jejich rozšíření byly automaticky obviňovány modelky. „Lidi si chtějí najít někoho, na koho svalit vinu. Porucha příjmu potravy je mnohem víc než to, že se holky podívají do časopisu a vidí fotku hubené modelky,“ řekla v roce 2009 pro liste The Guardian.
„Oslavuje móda více štíhlost? To je jiná otázka. Ale modelky za to vinit nemůžete, jsou to prostě jen štíhlé holky. Třeba Kate Mossová, ta přece jí. Viděla jsem ji jíst, je prostě jen štíhlá. Móda je o extrémech a neustále se mění. Je to prostě móda,“ dodala.
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22. října 2018