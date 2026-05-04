Dcera Cindy Crawfordové s hvězdou Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

  10:30
Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena fotografy během odpočinku v Mexiku, kde působili velmi uvolněně a zamilovaně.

Do Mexika vyrazil pár spolu s rodiči modelky. Ve věhlasném letovisku Cabo San Lucas na břehu Pacifiku mají jedno z rodinných sídel a všichni společně tam byli viděni na dovolené už před Vánocemi.

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)
Kaia Gerberová zaujala v jednoduchých modrých bikinách, které podtrhly její štíhlou postavu, zatímco Lewis Pullman vsadil na nenápadný ležérní styl. Společně se procházeli po pláži, koupali se a nechyběla ani něžná gesta.

Modelka promluvila poprvé o vztahu s hvězdou Top Gunu v říjnu 2025 v podcastu Jakea Shanea Therapuss, kde ho označila za „zdravý“. Zároveň se otevřeně rozpovídala o svých minulých láskách: „Úplně jsem kvůli někomu měnila osobnost i hodnoty,“ svěřila se kráska, která chodila například s herci Austinem Butlerem či Jacobem Elordim.

Trapas dcery Cindy Crawfordové na přehlídce. Kaia ukázala bradavku

„Vždycky jsem chodila s kluky staršími než já a byla jsem kvůli nim ochotná vzdát se úplně všeho. Říkala jsem si: ‚Ukážu ti, že tě miluju tím, že se pro tebe úplně obětuju.‘ Jenže takhle se respekt ani důvěra nebudují a z dlouhodobého hlediska to nikdy není dobré,“ vysvětlila.

Čtyřiadvacetiletá modelka také popsala, v čem je její současný vztah jiný: „I on je starší. Ale opravdu si myslím, že když máte možnost chodit s někým, kdo je vaším nejlepším kamarádem, jděte do toho, je to mnohem lepší. S kamarády se nechci hádat ani na ně být naštvaná. Vážím si jich. Je to úplně jiná úroveň vztahu,“ říká.

Oba partneři pocházejí ze slavných rodin. Gerber je dcerou supermodelky Cindy Crawfordové, Lewis Pullman je synem herce Billa Pullmana (72) známého například z filmů Den nezávislosti, Zatímco jsi spal nebo Ztracená dálnice.

