Tvorbu mého kluka sleduji už od mých 12 let, říká misska Justýna Zedníková

  9:45
Úspěch v soutěži krásy jí otevřel dveře do světa modelingu, ale sama říká, že zůstává pořád stejná. Justýna Zedníková se svěřila, proč se chce vrátit ke studiu učitelství a jak ji oslovila adopce na dálku. Promluvila také o svém vztahu se známým youtuberem Janem Macákem, který si říká MenT.
Justýna Zedníková

Justýna Zedníková | foto: Inxstagram / justyna.zednikova

Justýna Zedníková a Jan Macák alias MenT
Justýna Zedníková (11. května 2024)
Justýna Zedníková
Justýna Zedníková na UniCredit party (Karlovy Vary, 2. července 2023)
43 fotografií

Jak vás účast v soutěži změnila?
Myslím, že jako člověk jsem pořád stejná. Soutěž mi dala spoustu zkušeností, naučila mě pohybovat se ve společnosti a přinesla nové pracovní příležitosti. Vnitřně se ale necítím jinak.

Původně jste modeling ani soutěže krásy neplánovala, je to tak?
Ano, vůbec mě to nenapadlo. Nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych se přihlásila do soutěže krásy nebo do modelingové agentury. Spíš jsem chtěla být učitelka nebo právnička, dokonce i zpěvačka – ale rychle jsem zjistila, že zpěv nebude moje cesta. Touha stát se učitelkou mi ale zůstala dodnes.

Vím, že jste studium přerušila. Plánujete se k němu vrátit?
Ano, určitě. Chci si znovu zkusit přijímačky, ale zatím mě čeká hodně pracovních povinností a cestování, takže potřebuji klid, abych už nemusela studium přerušovat. Pořád mám v plánu učitelství, ideálně na gymnáziu.

Říkáte o sobě, že jste Lev, ale vychovávala vás maminka – Ryba. Jak spolu vycházíte?
(smích) Občas jsou mezi námi konflikty, ale spíš proto, že je to prostě vztah máma – dcera. Některé věci v astrologii na mě sedí, jiné ne, takže to neberu úplně vážně. A možná je to i tím, že mě vychovávala Ryba, lehce zjemnila mé bláznivé nápady.

Adoptovala jste dvě děti na dálku. Jste s nimi v kontaktu?
Ano, posílají mi dopisy a informace o studijních výsledcích, z čehož mám velkou radost. Na podzim se tam plánujeme s přítelem znovu podívat. Díky videu z Bangladéše, které jsme společně natočili, se podařilo najít dárce pro zhruba 200 dětí, což byl krásný úspěch.

Justýna Zedníková a Jan Macák alias MenT

Zmínila jste přítele – jde o vaši staronovou lásku, youtubera MenTa. Jak to tedy celé bylo?
Ano, znali jsme se už dřív a chvíli spolu chodili. Ale nebyl ten správný čas – oba jsme se do vztahu vrhli hned po dlouhodobých vztazích, bylo to příliš rychlé. Po roce jsme se znovu setkali díky projektu v Bangladéši a zjistili, že si rozumíme stejně jako předtím. Je to můj nejlepší přítel i láska v jednom. Možná si oba toho vztahu o to více vážíme.

Co na něm nejvíc oceňujete?
Nejvíc si na něm vážím toho, že je oporou, rozumíme si na bázi přátelství i lásky. Takže jsem v něm našla jak partnera, tak kamaráda.

Vztah jste dlouho tajili. Proč nyní veřejně?
Cítila jsem, že je čas jít s pravdou ven – už jsme spolu nějakou dobu. Navíc atmosféra galavečera Oktagonu byla taková, že si nás všimli, a už nebylo možné vztah dál skrývat.

Proč si vlastně říká MenT a říkáte mu tak i doma?
Honza už natáčí nějakou dobu a chtěl youtubové jméno. Když jsme se seznámili a ptala jsem se na to, tak jsem si myslela, že to bude mít hlubokou myšlenku, ale je to podle bonbónů Mentos. A doma mu tak samozřejmě neříkám. (smích)

Miss Czech Supranational Justýna Zedníková

Sledujete jeho tvorbu pravidelně? A sledovala jste ho i když jste spolu nebyli?
To si pište, jsem jeho největší fanynka a sleduji ho už od 12 let. Takže si z něj občas dělám srandu, když mu říkám, že mě vlastně vychovával, že jsem s ním vyrůstala, i když je starší jen o pět let. A sledovala jsem ho i v době, kdy jsme spolu nebyli, jsem opravdu skalní fanynka.

Jak se díváte na svět influencerů? Máte pocit, že už jste taky v tom nebo si držíte odstup?
Asi už to beru jako moderní práci dnešní doby. Přece jen se ty značky snaží nějak dostat do podvědomí lidí, a jak jinak to udělat než přes influencery. Takže tuto práci respektuji a chápu ji, ale já osobně se neřadím mezi influencery.

Bavili jste se někdy o tom, co bude dělat v budoucnu?
Samozřejmě, rozjíždí teď nějaké projekty, které by byly ty hlavní a YouTube by si nechal pak už jen jako zábavu. Jeho pole působnosti jako youtubera je velké, točí gaming, daily vlogy a pak má téma aut.

Plánujete něco společně?
Byli jsme teď spolu v Japonsku, tak z toho je na YouTube vlog. Takové cestovatelské video, to nás společně moc baví. Ale jestli v tom budeme pokračovat, to nevím, spíš bych to nechala na Honzovi.

Finalistka soutěže Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková

Jak se vám líbilo v Japonsku a co ještě o prázdninách plánujete?
V Japonsku bylo úžasně, byla jsem tam poprvé a jsem nadšená. Co nás ale hodně překvapilo, že tam nenajdete na ulici odpadkové koše. Stojí si zatím, aby si všichni své odpadky berou domů. Ale mají tam nádhernou přírodu, krásné památky. Byli jsme v Tokyu, Kyoto a Hirošimě, to byl pro nás velmi silný zážitek.

Jak vypadá vaše vysněná dovolená?
Mám ráda kombinaci poznávání a odpočinku. Miluji starší města, jejich architekturu a procházky ulicemi. Velkým snem byl vždy Edinburgh, kam jsem se loni konečně podívala. Letos to to zase bylo Japonsko, úplně jiná kultura a nové zážitky.

Budete součástí vizuálu pro brněnský módní veletrh. Máte s ním už zkušenosti?
Ano, byla jsem tam poprvé loni a moc mě to překvapilo. Nevěděla jsem, že takový veletrh u nás vůbec je. Atmosféra byla skvělá, potkala jsem se s návrháři, se kterými spolupracuji, a byla to moc příjemná akce. Letos se těším o to víc, protože budu tváří nadcházejícího ročníku.

Na veletrhu budete tentokrát v roli moderátorky, jak se na to těšíte?
Těším se na to moc a jsem velmi ráda, že mi veletrhy daly tu šanci a důvěru. Moderování mě opravdu hodně baví. Navíc veletrhy Styl a Kabo jsou úžasné a večerní Styl show je vždy veliká podívaná.

Karolína Surý, Natálie Kočendová, Justýna Zedníková a Denisa Spergerová

Vystupování na veřejnosti vás evidentně sedí, co vás na tom nejvíce baví, a naopak je něco, čeho se bojíte?
Asi se ničeho úplně nebojím, je tam samozřejmě před vystoupením trochu tréma, protože nikdy nevíte, jak na vás budou lidi v publiku reagovat. Už se mi i stalo, že nereagovali vůbec, a to pak musíte pustit a odmoderovat to s grácií a úsměvem. Ale tím, že mě to hodně baví, tak to neberu ani jako práci, ale spíš jako koníček.

Nedávno jste moderovala Miss po boku Ondřeje Novotného, jak vám to ladilo?
Ondra byl moc fajn, dal mi před začátkem nějaké rady, což bylo skvělé. Je to hodně silná osobnost, takže jsem tam šla s jistotou toho, že kdyby se náhodou něco stalo, tak by mě 100 % podržel. Zvládli jsme to spolu moc dobře.

Chystáte se vydat tímto směrem častěji?
Určitě, on se totiž modeling nedá dělat navždy, takže člověk musí mít plán B. A i když je stále můj plán B stát se učitelkou, tak škola mi někam neuteče. Teď mě ta moderace a herectví opravdu to, co mě naplňuje.

A co vás tedy čeká na poli herectví?
Teď momentálně natáčení nového detektivního filmu s Martinem Hoffmanem, ale víc zatím prozradit nemůžu.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Fanoušky šokoval dokument o sexuální rekordmance Bonnie. Připomíná jim porno

Britská televizní stanice Channel 4 nedávno odvysílala dokument o pornoherečce a bývalé hvězdě OnlyFans s názvem 1000 mužů a já: Příběh Bonnie Blue. Spousta diváků prý zděsila přílišná názornost a...

Charlotte Gottová si užívá ve světě. Ukázala fotky z pláže, Paříže i Barcelony

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) začíná být více aktivní na sociálních sítích. Nedávno se tam vrátila po čtyřleté přestávce. Nyní na Instagramu ukázal snímky ze svých výletů po světě.

Je Den ženského orgasmu. Poznáte v kvízu, které herečky se svlékly před kamerou?

Pro většinu hereček není problém svléknout se před kamerou. Některé dokonce dokážou předvést vyvrcholení tak věrohodně, že divák občas neví, jestli to bylo jenom hrané. U příležitosti Dne ženského...

Mladý Beckham paroduje otce v těsných plavkách za tisíce. Bratr ho vtipně setřel

Dvacetiletý Cruz Beckham pobavil své sledující, když se na Instagramu objevil v těsných bílých plavkách značky Prada, v póze nápadně připomínající slavnou kampaň jeho otce Davida Beckhama pro značku...

Budu ho milovat do smrti. Mirrenová po 40 letech vzpomíná na vztah s Neesonem

Oscarová herečka Helen Mirrenová (80) se v článku pro The New York Times otevřeně rozpovídala o vztahu s Liamem Neesonem (73), se kterým žila v první polovině 80. let. Dvojice se poznala v roce 1981...

Saranče na krku i odhalené kalhotky. Lopezová všechno zvládla jako dáma

Zpěvačka Jennifer Lopezová zažila na koncertě v kazašském městě Almata nečekané zpestření programu. Při jednom z hitů se jí po krku vydalo na procházku saranče. Reakce zpěvačky baví lidi na internetu.

12. srpna 2025  12:21

S kýmpak to chodí Kazma? Nová partnerka Tereza ukázala první společné fotky

Kamil „Kazma“ Bartošek (40) se stáhl ze sociálních sítí a tak se o jeho soukromém životě moc neví. Jeho nová partnerka Tereza Kopecká nyní sdílela na svém profilu první společné zamilované fotky.

12. srpna 2025  9:49

Tvorbu mého kluka sleduji už od mých 12 let, říká misska Justýna Zedníková

Úspěch v soutěži krásy jí otevřel dveře do světa modelingu, ale sama říká, že zůstává pořád stejná. Justýna Zedníková se svěřila, proč se chce vrátit ke studiu učitelství a jak ji oslovila adopce na...

12. srpna 2025  9:45

S vyhřezlou ploténkou pět metrů nad zemí. Pořád mám z Kytice strach, říká Polišenská

I když odešla ze stálého angažmá, moc volného času Lucie Polišenská minulou sezonu neměla. Točila dva seriály a stále dohrává představení v Národním divadle. V Kytici tak neustále zažívá pocity...

12. srpna 2025

Být manekýnou za socialismu bylo trochu jiné, vzpomíná Marie Kadeřábková

Ve světě módy se pohybovala už v době, kdy přehlídky byly spíše společenskou událostí než mediální show. Marie Kadeřábková (72) začínala jako manekýna v 80. letech. Pro iDNES.cz zavzpomínala nejen na...

12. srpna 2025

Zásnuby po téměř deseti letech vztahu. Ronaldo požádal Rodriguezovou o ruku

Cristiano Ronaldo (40) a Georgina Rodriguezová (31) se na sociálních sítích pochlubili novinou. Portugalský fotbalista požádal svou partnerku o ruku. Argentinsko-španělská modelka a herečka...

11. srpna 2025  19:50

Na střední jsem zlobil, chytil mě Belmondův syndrom, říká Martin Kraus

Premium

Když se Martin Kraus, kluk ze statku se strojní průmyslovkou, před lety hlásil na DAMU a nevzali ho, zkusil štěstí v Brně. A při přijímačkách na JAMU málem zboural učebnu.

11. srpna 2025

Včera jsem ho ojela. Osmnáctiletá dánská princezna překvapila nápisem na triku

Princezna Isabella sklízí kritiku části veřejnosti za nápis na tričku, které na sobě měla na hudebním festivalu. Nejstarší dcera dánského krále Frederika X. (56) oslavila v dubnu 18. narozeniny. S...

11. srpna 2025  11:10

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká...

11. srpna 2025  11:05

Olga Menzelová se ukázala v plavkách. Stárnoucím ženám radí, jak zhubnout

Olga Menzelová (47) předvedla postavu v plavkách a poradila ženám, jak hubnout i během hormonálních změn, které přicházejí spolu s věkem. Na Instagramu ukazuje názorně pravidelně cviky na zpevnění...

11. srpna 2025  9:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

David Gránský se pochlubil novinou. Bude z něj dvojnásobný otec

Herec David Gránský (33) a jeho žena, optička Nikola (32) čekají přírůstek do rodiny. S novinkou se pochlubili na sociálních sítích. Manželé už mají tříletého syna.

11. srpna 2025  7:09

Valerie Zawadská: Nejstarší řemeslo je politika a prostituce. Mají něco společného

Herečka a dabérka Valerie Zawadská (66) září v divadelní hře Nejstarší řemeslo. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o této tragikomedii i o své kariéře. Šestinásobná držitelka ceny TýTý propůjčila...

11. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.