Tvorbu mého kluka sleduji už od mých 12 let, říká misska Justýna Zedníková

Jak vás účast v soutěži změnila?
Myslím, že jako člověk jsem pořád stejná. Soutěž mi dala spoustu zkušeností, naučila mě pohybovat se ve společnosti a přinesla nové pracovní příležitosti. Vnitřně se ale necítím jinak.
Původně jste modeling ani soutěže krásy neplánovala, je to tak?
Ano, vůbec mě to nenapadlo. Nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych se přihlásila do soutěže krásy nebo do modelingové agentury. Spíš jsem chtěla být učitelka nebo právnička, dokonce i zpěvačka – ale rychle jsem zjistila, že zpěv nebude moje cesta. Touha stát se učitelkou mi ale zůstala dodnes.
Vím, že jste studium přerušila. Plánujete se k němu vrátit?
Ano, určitě. Chci si znovu zkusit přijímačky, ale zatím mě čeká hodně pracovních povinností a cestování, takže potřebuji klid, abych už nemusela studium přerušovat. Pořád mám v plánu učitelství, ideálně na gymnáziu.
Říkáte o sobě, že jste Lev, ale vychovávala vás maminka – Ryba. Jak spolu vycházíte?
(smích) Občas jsou mezi námi konflikty, ale spíš proto, že je to prostě vztah máma – dcera. Některé věci v astrologii na mě sedí, jiné ne, takže to neberu úplně vážně. A možná je to i tím, že mě vychovávala Ryba, lehce zjemnila mé bláznivé nápady.
Adoptovala jste dvě děti na dálku. Jste s nimi v kontaktu?
Ano, posílají mi dopisy a informace o studijních výsledcích, z čehož mám velkou radost. Na podzim se tam plánujeme s přítelem znovu podívat. Díky videu z Bangladéše, které jsme společně natočili, se podařilo najít dárce pro zhruba 200 dětí, což byl krásný úspěch.
Zmínila jste přítele – jde o vaši staronovou lásku, youtubera MenTa. Jak to tedy celé bylo?
Ano, znali jsme se už dřív a chvíli spolu chodili. Ale nebyl ten správný čas – oba jsme se do vztahu vrhli hned po dlouhodobých vztazích, bylo to příliš rychlé. Po roce jsme se znovu setkali díky projektu v Bangladéši a zjistili, že si rozumíme stejně jako předtím. Je to můj nejlepší přítel i láska v jednom. Možná si oba toho vztahu o to více vážíme.
Co na něm nejvíc oceňujete?
Nejvíc si na něm vážím toho, že je oporou, rozumíme si na bázi přátelství i lásky. Takže jsem v něm našla jak partnera, tak kamaráda.
Vztah jste dlouho tajili. Proč nyní veřejně?
Cítila jsem, že je čas jít s pravdou ven – už jsme spolu nějakou dobu. Navíc atmosféra galavečera Oktagonu byla taková, že si nás všimli, a už nebylo možné vztah dál skrývat.
Proč si vlastně říká MenT a říkáte mu tak i doma?
Honza už natáčí nějakou dobu a chtěl youtubové jméno. Když jsme se seznámili a ptala jsem se na to, tak jsem si myslela, že to bude mít hlubokou myšlenku, ale je to podle bonbónů Mentos. A doma mu tak samozřejmě neříkám. (smích)
Sledujete jeho tvorbu pravidelně? A sledovala jste ho i když jste spolu nebyli?
To si pište, jsem jeho největší fanynka a sleduji ho už od 12 let. Takže si z něj občas dělám srandu, když mu říkám, že mě vlastně vychovával, že jsem s ním vyrůstala, i když je starší jen o pět let. A sledovala jsem ho i v době, kdy jsme spolu nebyli, jsem opravdu skalní fanynka.
Jak se díváte na svět influencerů? Máte pocit, že už jste taky v tom nebo si držíte odstup?
Asi už to beru jako moderní práci dnešní doby. Přece jen se ty značky snaží nějak dostat do podvědomí lidí, a jak jinak to udělat než přes influencery. Takže tuto práci respektuji a chápu ji, ale já osobně se neřadím mezi influencery.
Bavili jste se někdy o tom, co bude dělat v budoucnu?
Samozřejmě, rozjíždí teď nějaké projekty, které by byly ty hlavní a YouTube by si nechal pak už jen jako zábavu. Jeho pole působnosti jako youtubera je velké, točí gaming, daily vlogy a pak má téma aut.
Plánujete něco společně?
Byli jsme teď spolu v Japonsku, tak z toho je na YouTube vlog. Takové cestovatelské video, to nás společně moc baví. Ale jestli v tom budeme pokračovat, to nevím, spíš bych to nechala na Honzovi.
Jak se vám líbilo v Japonsku a co ještě o prázdninách plánujete?
V Japonsku bylo úžasně, byla jsem tam poprvé a jsem nadšená. Co nás ale hodně překvapilo, že tam nenajdete na ulici odpadkové koše. Stojí si zatím, aby si všichni své odpadky berou domů. Ale mají tam nádhernou přírodu, krásné památky. Byli jsme v Tokyu, Kyoto a Hirošimě, to byl pro nás velmi silný zážitek.
Jak vypadá vaše vysněná dovolená?
Mám ráda kombinaci poznávání a odpočinku. Miluji starší města, jejich architekturu a procházky ulicemi. Velkým snem byl vždy Edinburgh, kam jsem se loni konečně podívala. Letos to to zase bylo Japonsko, úplně jiná kultura a nové zážitky.
Budete součástí vizuálu pro brněnský módní veletrh. Máte s ním už zkušenosti?
Ano, byla jsem tam poprvé loni a moc mě to překvapilo. Nevěděla jsem, že takový veletrh u nás vůbec je. Atmosféra byla skvělá, potkala jsem se s návrháři, se kterými spolupracuji, a byla to moc příjemná akce. Letos se těším o to víc, protože budu tváří nadcházejícího ročníku.
Na veletrhu budete tentokrát v roli moderátorky, jak se na to těšíte?
Těším se na to moc a jsem velmi ráda, že mi veletrhy daly tu šanci a důvěru. Moderování mě opravdu hodně baví. Navíc veletrhy Styl a Kabo jsou úžasné a večerní Styl show je vždy veliká podívaná.
Vystupování na veřejnosti vás evidentně sedí, co vás na tom nejvíce baví, a naopak je něco, čeho se bojíte?
Asi se ničeho úplně nebojím, je tam samozřejmě před vystoupením trochu tréma, protože nikdy nevíte, jak na vás budou lidi v publiku reagovat. Už se mi i stalo, že nereagovali vůbec, a to pak musíte pustit a odmoderovat to s grácií a úsměvem. Ale tím, že mě to hodně baví, tak to neberu ani jako práci, ale spíš jako koníček.
Nedávno jste moderovala Miss po boku Ondřeje Novotného, jak vám to ladilo?
Ondra byl moc fajn, dal mi před začátkem nějaké rady, což bylo skvělé. Je to hodně silná osobnost, takže jsem tam šla s jistotou toho, že kdyby se náhodou něco stalo, tak by mě 100 % podržel. Zvládli jsme to spolu moc dobře.
Chystáte se vydat tímto směrem častěji?
Určitě, on se totiž modeling nedá dělat navždy, takže člověk musí mít plán B. A i když je stále můj plán B stát se učitelkou, tak škola mi někam neuteče. Teď mě ta moderace a herectví opravdu to, co mě naplňuje.
A co vás tedy čeká na poli herectví?
Teď momentálně natáčení nového detektivního filmu s Martinem Hoffmanem, ale víc zatím prozradit nemůžu.