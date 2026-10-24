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Nechci skončit jako Sydney Sweeney, říká modelka a miss Justýna Zedníková

  10:30
Justýna Zedníková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že i když ve filmech a projektech jsou jí často přisuzovány role velmi sexy žen, nerada by se stala „novou Sydney Sweeney“ a snaží se proto příliš vyzývavým rolím vyhýbat. „Nahotu bych asi nezvládla,“ říká modelka a miss, která se nedávno zasnoubila s youtuberem a podnikatelem Janem „MenTem“ Macákem.
Modelka a miss Justýna Zedníková (2026)
Modelka a miss Justýna Zedníková
Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku (červenec 2026)
Modelka Justýna Zedníková (2026)
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