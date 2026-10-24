Nechci skončit jako Sydney Sweeney, říká modelka a miss Justýna Zedníková
Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou
Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....
Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia
Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...
Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let
Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...
Censori vyrazila do klubu jen v síti bez podprsenky. Chodila s rukou přes prsa
Bianca Censori (31) ráda provokuje stylem „oblečená-neoblečená“ a do klubu The Living Room v Los Angeles vyrazila jen v síťovaném červeném body bez podprsenky. Její manžel Kanye West (49) byl naopak...
Ve 34 letech zemřela modelka Sahara Ray. Proslavila se i díky Bieberovi
Australská modelka a návrhářka plavek Sahara Ray zemřela ve věku 34 let. Do povědomí veřejnosti se dostala mimo jiné díky fotografiím s Justinem Bieberem. Podle informací britského deníku Daily Mail...
V osmi si připadala pozadu. Teď Adéla Jergová učila tančit Jimmyho Fallona
Jako malá chtěla být Hannah Montanou a angličtinu pilovala i u rozhovorů Jimmyho Fallona. Teď slovenská zpěvačka Adéla Jergová usedla přímo naproti němu. V populární americké talkshow vyprávěla o...
Nechci skončit jako Sydney Sweeney, říká modelka a miss Justýna Zedníková
Justýna Zedníková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že i když ve filmech a projektech jsou jí často přisuzovány role velmi sexy žen, nerada by se stala „novou Sydney Sweeney“ a snaží se proto...
Alice Bendová prodává apartmán na Tenerife. Zlevnila a chce přes osm milionů
Herečka Alice Bendová nabízí k prodeji apartmán na Kanárských ostrovech. Nemovitost s rozlehlou terasou a panoramatickým výhledem na oceán se nachází u letoviska Los Gigantes. Z původní ceny už...
Otec Meghan čelí vyšetřování kvůli dětské pornografii. Vévodkyně reagovala
Meghan Markle se vyjádřila k závažným obviněním, která se týkají jejího otce. Její nevlastní bratr tvrdí, že v jeho bývalém domě na Filipínách našel materiály zachycující sexuální zneužívání dětí....
Stivínová v seriálu Oddíl B: Vězni jsou naše děti. Češi by měli být velkorysejší
Zuzana Stivínová hraje v novém seriálu Oddíl B přísnou šéfku vězeňské ostrahy, které vězni přezdívají Žiletka. Herečka v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení s Janem Prušinovským, českém...
Mirek je má největší láska. Máma ho adoruje celou dobu, přiznává Agáta Hanychová
Agáta Hanychová v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o pubertě syna Kryšpína, návratu partnera Miroslava Dopity i o tom, proč si váží své mámy, herečky Veroniky Žilkové. Přiznala také, že miluje...
Ve Vesničce nastavoval zrcadlo, dal hlas Obelixovi. Neviditelný herec by oslavil 85 let
Při vyslovení jeho jména si příslušnou tvář vybaví jen někteří. Naopak jeho hlas zná prakticky každý. Co ale Jan Schánilec dělal předtím, než se stal hvězdou dabingu?
William se objevil v talkshow. Zatímco Harry řeší rodinu, on mluvil o jiné výzvě
Zatímco princ Harry v nedávném rozhovoru otevřel otázku usmíření s britskou královskou rodinou, jeho starší bratr William se vydal úplně jinou cestou. Jako první z pracujících členů „firmy“ zavítal...
Sex je pro pleť taky dobrá věc, říká osmdesátnice Susan Sarandonová
Americká herečka Susan Sarandonová začátkem října oslavila osmdesáté narozeniny. I v tomto věku, po padesáti letech úspěšné kariéry, je často považována za symbol ženské krásy. Herečka tvrdí, že...
Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou
Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....
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Po padesátce mě muži na seznamce úplně přehlíželi, popsala Pavlína Pořízková
Česká supermodelka Pavlína Pořízková (61) přiznala, že ji seznamování po padesátce nepříjemně překvapilo. Na aplikaci Raya podle svých slov za pět let získala jen čtyři reakce. Dnes je přitom šťastně...
Princ Harry se chce usmířit s královskou rodinou. Někteří lidé si to podle něj nepřejí
Princ Harry poskytl první velký rozhovor od chvíle, kdy se vrátil do Spojeného království. Znovu prohlásil, že chce urovnat vztahy se svou rodinou. „Vzhledem ke všemu ostatnímu, co se děje ve světě,...