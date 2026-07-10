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Z Mexika rovnou do Varů. Modelka Justýna Zedníková uvízla ve výtahu v Puppu

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  8:30
Modelka a vítězka Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková (23) ještě před pár dny zásobovala sociální sítě fotografiemi v titěrných plavkách z dovolené v Mexiku. Po příjezdu na filmový festival do Karlových Varů ji ale místo pohodového startu čekalo nepříjemné překvapení. V Grandhotelu Pupp uvízla ve výtahu.

Ještě před týdnem si Justýna Zedníková užívala slunce, moře a odpočinek v Mexiku. Na sociálních sítích sdílela modelka fotografie v bikinách, na nichž předvedla perfektní postavu. Během dovolené si vyzkoušela také šnorchlování se žraloky nebo vůbec poprvé karaoke. „Moje první a poslední. Neskutečně jsem se ztrapnila,“ svěřila se kráska na Instagramu.

Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku (červenec 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku (červenec 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku (červenec 2026)
Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku (červenec 2026)
56 fotografií

U fotek v plavkách jí lichotily i kamarádky a kolegyně modelky. „Ty jsi neskutečná bohyně,“ vzkázala Justýně zpěvačka Elizabeth Kopecká. „Mohu tě požádat o druhou ruku?“ napsala modelka Natálie Kočendová narážející na nedávné zásnuby miss s partnerem Janem Macákem (youtuber MenT).

Zedníková po návratu z dovolené dlouho nezahálela, sbalila kufry a zamířila na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Hned první den ji však místo červeného koberce čekaly krušné chvíle. Společně s kamarádkou a modelkou Nikol Valeriánovou totiž uvízla ve výtahu Grandhotelu Pupp.

Modelka a miss Justýna Zedníková se zasnoubila, bude si brát youtubera MenTa

„Chcete slyšet vtip? Jako první jsme se ve Varech zasekly v Puppu ve výtahu,“ svěřila se na sociálních sítích Zedníková. Největší starost přitom neměla o sebe, ale o pečlivě připravený účes.

„Je tu neskutečný vedro, takže musím stát takhle, aby se mi nezničily vlny,“ poznamenala s humorem. Naštěstí jejich volání zaslechli lidé venku a přivolali pomoc. Obě modelky se tak po krátké době dostaly zpět na svobodu. Zedníková si i přes nepříjemný začátek festival nenechala zkazit a dál si užívá bohatý program i společenské akce.

Justýna Zedníková pochází z Prahy, do povědomí veřejnosti se dostala v roce 2023, kdy zvítězila v soutěži Miss Czech Republic. O rok později zaznamenala mezinárodní úspěch, když na soutěži Miss Supranational získala titul druhé vicemiss. Vedle modelingu se věnuje také moderování a herectví.

V soukromí byla dříve spojována s muzikantem Šimonem Oppem. Od roku 2025 tvoří pár s youtuberem Janem Macákem alias MenTem. Jejich vztah prošel krátkou krizí, dvojice se ale dala znovu dohromady a letos v červnu oznámila zásnuby. Influencer požádal modelku o ruku během dovolené v Itálii.

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