Miss Nováčková chodí s partnerem na terapie. Na můj vkus málo, říká

Jitka Nováčková se na Instagramu svěřila s tím, že s partnerem Timem Sparvem už téměř tři roky chodí na párovou terapii. „Jsme hooodně odlišní a náš život se stěhováními do různých zemí a naše jiné kultury jsou trochu výzva a tak se pravidelně opečováváme,“ prozradila modelka.

„A na můj vkus chodíme málo! Nemusíte vždy narazit na terapeuta, který vám sedne hned napoprvé. Tak to nevzdávejte,“ radí fanouškům Nováčková, která má s finským partnerem čtyřletou dceru Leah Elissu.

Modelka v příspěvku také prozradila, že má v oblibě poslouchat podcasty párového terapeuta Honzy Vojtka. Ten mimo jiné vede s Ester Geislerovou přednášky zvané Terapie sdílením. Společně řeší vztahy a komunikaci. „Poukazuje třeba i na to, že vztah nemá být o stereotypních nastaveních, ale že se máte zaměřit na to, jak vy dva konkrétně chcete fungovat, i kdyby si všichni ostatní klepali na čelo. A že to není jednoduché,“ vysvětlila Nováčková.

V komentářích se ozvali fanoušci, kteří modelku s partnerem podpořili. Příspěvek okomentoval také zpěvák Ben Cristovao. „Power couple,“ napsal. „Vy jste tak krásný pár,“ napsal dále slovenský tiktoker Patrik Valden. Influencerka Kristýna Kohoutová přiznala, že chodí na terapie také. „My máme zejtra párovou poradnu, a je to jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsme udělali,“ svěřila se v komentáři.

Jitka Nováčková tvoří s Timem Sparvem pár přes sedm let. Nejprve měli vztah na dálku a potom se společně přesunuli do Řecka. Po narození dcery se přestěhovali do Finska a nyní žijí v Praze. Sparv už nehraje fotbal profesionálně, ale pracuje jako asistent trenéra Sparty Larse Friise.