Vykojila jsem se do postavy lepší než před porodem, říká Jitka Nováčková

Setkáváme se na vernisáži fotografií legendárního Bruce Webera. Oslovují vás takovéto ikony, které fotily v USA?

To asi nejde, aby to někoho neoslovilo. Moje nejoblíbenější fotka je ten rozčepýřený Leonardo DiCaprio. Samozřejmě, že Leonardo je můj crush už dlouhá léta. Koho by nebyl? Ještě o to víc teď, kdy navíc sdílí skvělá témata na sítích o ochraně přírody a tak podobně, takže ho zbožňuji a miluji.

Když jste byla náctiletá a snila o modelingu, vizualizovala jste si, že jednou to bude Versace a Gucci?

To asi ne. Myslím, že jsem byla poměrně realistická v tom, že jsem chápala, co je moje role v modelingu. Jsem hodně komerční typ a tam si myslím, že bych se úplně nechytila. Takže bohužel to zrovna ne.

Jitka Nováčková v letech 2011 a 2015

Ale tak Donatellu byste tou blond a vlastně i světlýma očima oslovila.

Asi nejsem tak sebevědomá, abych mířila tak vysoko. To budete možná vy víc! (smích) Já jsem zůstávala hodně při zemi.

V českém showbyznysu se to tolik nevidí a všechna čest za to, že máte dlouholetý vztah...

To se asi ví, ne? (smích)

Jak podle vás o něj pečovat?

O vztah? My na tom nejsme zas tak dobře, abych radila. Myslím, že my sami bychom se měli naučit o něj pečovat víc. Partner má dvě práce a je opravdu hodně často pryč, takže v tuto chvíli to nedovedu říct. Ale myslím si, že nás hodně spojuje dcera. Je úžasné, že tím, jak je to pro nás oba středobod vesmíru, tak je to téma, které je nevyčerpatelné. Vlastně i kdyby mě nezajímalo, co se děje v práci nebo nějaké jeho záliby, tak o dceři dokážeme mluvit a smát se strašně dlouho. A je to krásné.

jitkanovackova Tatínkova holčička

Jak moc velkým fotbalovým fanouškem dcera je?

Malá je velký fotbalový fanoušek a hlavně na tatínka vždycky kouká. Tim teď samozřejmě nehraje, ale je asistent trenéra. Takže vždy koukáme, kdy ho uvidíme, jak vystoupí z té, my říkáme boudy, a křičí na ostatní hráče, co mají dělat, jak mají běžet. Vždycky říkám: „Leuško, tatínek křičí, pojď se podívat!“ (smích)

Dáte dceři, až bude zima a začne mráz, sparťanskou šálu? Když je váš partner asistentem trenéra tohoto týmu.

Samozřejmě všechno má. To asi by jinak nešlo. Máte dobrý přehled.

Kolik máte doma merchandisingu ze Sparty?

Moc ne. Když už se něco otočí, tak to dáváme na charitu. Partner mi to věnuje, já čas od času třídím věci a rovnou to odnáším do charitativních obchůdků, kdy se potom peníze, když si to někdo koupí, dávají na dobré věci. Třeba na hospice a tak. Vždycky na Instagramu zasdílím: „Holky, zítra v osm to tam bude.“ Vím, že mi někdo psal: „Nechytla jsem to, byla tam fronta.“ Ale myslím si, že tak je to dobře.

Severské země mají své kouzlo, díky partnerovi jste si okusila trošku Finsko. Co se vám tam líbí?

Asi hlavně lidi. Mám strašně ráda, jak jsou upřímní a neuvěřitelně čistí. Ve Finsku není, na co jsme třeba zvyklí tady, že když máte na silnici padesátku, člověk chce jet sedmdesát. Aby to trumfnul. Mám pocit, že hodně často máme postoj, že nechceme být ovce. A oni jsou takový příjemně vyrovnaní, až mě to překvapilo. Oni jsou „ovce“ a jsou rádi ovcemi. Je to v něčem hrozně osvobozující. Nejdříve jsem si říkala: „Ježíš, to je šílené, tady jsou všichni jak spoutaní.“ Ale oni jsou spokojení tak, jak jsou – a jsou k sobě hrozně milí a ohleduplní.

Pochopil jsem to správně, že když Jitka Nováčková usedne za volant svého vozu, stresový level tady v Čechách stoupá?

Ne, já vůbec nejezdím rychle. Naopak si jedu tu svoji velkou pohodu.

Ale že vás stresují ti ostatní řidiči.

Jo, takhle. Tak to asi jo. Myslím, že já stresuju ostatní řidiče. Je to vzájemné.

Považujete svůj vztah a to, co vás v životě potkalo za posledních pět, sedm let za výhru v životě?

Kdo má dítě, nemůže říct, že to není jackpot. Samozřejmě, že nás často štvou, ale je to jiné a je to super. V něčem je to určitě horší, v nějakých oblastech, ale mám pocit, že o tom už potom ani nepřemýšlíte a nedovedete si to představit jinak. Mě to vážně baví.

Jste ten typ, který když se stane maminkou, začne nakupovat v amerických velikostech, protože ty jsou o číslo větší a vy se pak můžete radovat Jé, já mám pořád třicet osmičku?

(smích) Já jsem se stala maminkou a asi mám čísla furt stejné. Já to furt nechápu.

Po porodu maminky hlásají, jak jsou ve formě, že teď dopnou všechno, co měly v šatníku, i když jim bylo jedenadvacet.

No, tak to já musím zaklepat. Já měla kliku, že jsem se vykojila do postavy, kterou jsem neměla ani před porodem. Takže jsem nemusela nic hrát. Jsem naopak velmi slim a fit a vešla jsem se úplně do všeho. Takže jsem v tomto měla výhodu. Začínám přibírat až teď, postupem času... a teď už nemám výmluvu, což je blbé. (smích)