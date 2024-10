Jitka Boho zveřejnila video z porodu syna. Jsem jako vlčice, říká bývalá miss

„Je zvláštní, jak tak obrovskou bolest žena rychle zapomene (a to na videu je jen začátek). Tyto silné momenty jsem prožívala přesně před dvěma lety v ten samý čas. Bylo kolem 23. hodiny a bolesti tehdy zrovna sílily,“ napsala Jitka Boho k videu z porodu syna, které zveřejnila na Instagramu.

„Jsem tak ráda, že mám tohle vše zaznamenané, včetně samotného porodu. Víte proč? Protože když padám doma na hubu (jako teď) a myslím si, že už to nedám a už prostě nemůžu, kouknu se na tyto záběry a uvědomím si, jak neskutečně silné my ženy jsme. A že zvládneme snad i nemožné! Běžím. Jsem jako vlčice – já se nedám a nevzdám. NIKDY! A nedělejte to ani vy,“ dodala zpěvačka k videu, které natočil v porodnici u Apolináře její současný partner.

Syna Tadeáše má bývalá královna krásy s Tomášem Hřebíkem, radním pro územní rozvoj v městské části Praha 8. Kvůli novému vztahu se Česká Miss 2010 přestěhovala z rodné Třebíče do Prahy.

Z předchozího vztahu s bubeníkem Lukášem Boho má modelka dceru Rosálii, která se jim narodila v roce 2015, čtyři měsíce po svatbě. O čtyři roky později Jitka Boho (za svobodna Válková) náhle oznámila, že od svého muže odchází.

„Věřím na osud. Rozhodnutí odejít nelituji. Řídila jsem se instinktem a svým srdcem. I když to bylo hodně náročné a věřím, že to ještě hodně těžké bude. Věci, které se staly, se staly z nějakého důvodu,“ svěřila se tehdy ve videu, které nahrála na svůj kanál na YouTube – s tím, že k tomu, co se přesně stalo mezi ní a jejím bývalým manželem Lukášem, se vyjadřovat nechce.