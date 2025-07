„Rok 2025 versus 2011. Stejné místo, jiné já. Pamatuji si, že jsem tady tenkrát četla Mistra a Markétku, nastupovala jsem pak po prázdninách do 4. ročníku gymnázia Jana Palacha a čekala mě maturita,“ napsala ke dvěma srovnávacím fotkám Jitka Boho.

Jitka Boho v plavkách na Krétě (2025)

„Kdyby mi tenkrát někdo řekl, že se sem za čtrnáct let vrátím se dvěma dětmi, asi bych koukala. A koukám i dnes. Třeba na to, jak se to za mnou za tu dobu hezky rozrostlo,“ dodala modelka, k jejímž snímkům v bikinách přidávají sledující jen samé pochvalné komentáře o tom, jak vypadá dvojnásobná maminka skvěle.

Své fanoušky potěšila i fotkami z pláže. „Jste tým moře nebo bazén? Já osobně asi moře, ale strašně mě štípou oči, takže když chci plavat, rozhodně bazén! U dětí je to tak 60:40 pro bazén, ale vlny jsou velké dobrodružství. A když je tam i něco k hledání, je vyhráno... To pak zapomenu na čas i já,“ píše Boho.

Bývalá královna krásy s Tomášem Hřebíkem, radním pro územní rozvoj v městské části Praha 8, syna Tadeáše. Kvůli novému vztahu se Česká Miss 2010 přestěhovala z rodné Třebíče do Prahy.

Z předchozího vztahu s bubeníkem Lukášem Boho má modelka dceru Rosálii, která se narodila v roce 2015, čtyři měsíce po svatbě. O čtyři roky později Jitka Boho (za svobodna Válková) náhle oznámila, že od svého muže odchází.

„Věřím na osud. Rozhodnutí odejít nelituji. Řídila jsem se instinktem a svým srdcem. I když to bylo hodně náročné a věřím, že to ještě hodně těžké bude. Věci, které se staly, se staly z nějakého důvodu,“ svěřila se tehdy ve videu, které nahrála na svůj kanál na YouTube – s tím, že k tomu, co se přesně stalo mezi ní a jejím bývalým manželem Lukášem, se vyjadřovat nechce.