Jitka Boho: S šestiletou dcerou mluvím i o válce, dětem bychom neměli lhát

„Dceři Rosálce je šest let. Odmalička je hodně vnímavá a vyptává se. Mluvím s ní tedy i o válce na Ukrajině. Myslím, že by se to mělo s dětmi probírat. Samozřejmě je rozhodně důležité přizpůsobit sdělení věku dítěte a jeho citlivosti, říká Jitka Boho v pořadu Mama Mixxxer na ÓČKU.

„Je velmi důležité, aby děti měly k rodičům důvěru a věděly, že jim máma a táta nelžou. Chce to dát jim silný pocit bezpečí. Ale o tom, co se děje, bychom jim určitě neměli lhát,“ míní zpěvačka a bývalá modelka.

Během rozhovoru přišla řeč i na téma očkování dětí. „Myslím si, že to je každého věc. Nikdo by neměl nikoho k ničemu nutit. Ale já osobně mám u dcery všechna očkování. Zvládla je v pohodě a nikdy neměla ani žádnou vedlejší reakci,“ říká Boho.

„Myslím, že každá maminka musí sama vycítit, jestli její dítě je silné a podobně. Pokud by například Rosálka byla často nemocná, určitě bych očkování oddalovala a hlavně se vždy radila s doktorem,“ vysvětluje s tím, že by ráda měla ještě jedno dítě.

Ještě s rodným příjmením Válková se Jitka stala Českou Miss 2010, televizní diváci ji mohou znát také z show Tvoje tvář má známý hlas.

„Herectví, tanec a zpěv dohromady. Byl to takový rychlokurz všeho, kdy ze sebe dáte úplné maximum a sami zjistíte, co až zvládnete. Měla jsem velkou trému. Když začala hrát znělka, bylo mi špatně a schovávala jsem si na poslední chvíli vodu, než se otevře výtah na jeviště, aby mi nevyschlo v krku. Bylo to celkově opravdu náročné. Ale hodně mě to tehdy popostrčilo ještě blíž k hudbě,“ vzpomíná.

Jitka Boho je vegetariánkou a zastánkyní zdravého životního stylu. Dceři však čokoládu a sladkosti nezakazuje. „Jsem normální maminka, která to v ničem nepřehání. Řídím se zdravým selským rozumem. Dávám přednost zdravým jídlům, jíme hodně ovoce a zeleniny, baví mě pestrost. Dcera má naštěstí hodně ráda ovoce a to i sušené. Ale rozhodně jí nic nezakazuji,“ říká.

Česká Miss 2010 Jitka Boho, za svobodna tehdy ještě s příjmením Válková

„Když byla Rosálka malinká, samozřejmě jsem jí nedávala bonbóny a čokoládu. Ale když jsou děti později do školky, je těžké jim to zakázat. Sama to ale se sladkostmi nepřehání. Pokud si někdy dá čokoládu později odpoledne, je ten vysoký přísun cukru a energie samozřejmě znát. Jde pak kvůli tomu později spát a podobně,“ dodává.

Jitka Boho bývala zpěvačkou studentské kapely Spirit Rock, v roce 2009 soutěžila v Česko Slovenské SuperStar. Postoupila do nejlepší čtyřicítky. V Las Vegas se zúčastnila soutěže Miss Universe, kde postoupila mezi patnáctku nejkrásnějších. Studovala na katolickém gymnáziu a po maturitě zahájila studium biologie a geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Po čtyřleté známosti s o dvacet let starším Josefem Ciprou zrušila zasnoubení. Po krátkém vztahu s finalistou soutěže Muž roku Adamem Klavíkem navázala vztah s muzikantem a producentem Lukášem Boho. V roce 2015 se vzali a téhož roku se jim narodila dcera Rozárka. V roce 2019 bývalá modelka oznámila rozpad svého manželství s muzikantem. Od manžela tehdy odešla i s dcerou čtyři roky po svatbě.

Videoklip zpěvačky Jitky Boho s názvem Láska neraní: