Nejen vzhled, chce to i charisma, říkají topmodelky Dvořáková a Kociánová

„Musím upřímně přiznat, že přípravy světového finále Elite Model Look byly náročnější, než jsme čekali. Zorganizovat takový event není něco, co běžně děláme při národním finále. Pracovali jsme na tom s týmem pět měsíců, v posledních měsících tomu věnujeme až šestnáct hodin denně. Bojovali jsme o pořadatelství například s New Yorkem, Katarem nebo Barcelonou. Jsme rádi, že se nám světové finále nakonec podařilo přivézt do Prahy,“ svěřil se v rozhovoru pro iDNES.cz šéf modelingové agentury Elite Model Management Saša Jány.

Nejprestižnější modelingová soutěž na světě odstartovala kariéru Cindy Crawfordové, Gisele Bundchenové, Lindy Vojtové, Báry Podzimkové a mnoha dalších světově úspěšných topmodelek.

„Máme tu nádherných třicet finalistů. Hlásily se desetitisíce lidí z celého světa. Postavit show takovým způsobem, aby byla atraktivní pro zahraniční publikum i prestižní zahraniční média, s sebou pro nás přineslo nutnost nového konceptu. Už jen proto, že celý slavnostní galavečer proběhne v angličtině,“ vysvětluje Jány.

O pořádání světového finále bojovala Praha do poslední chvíle s Katarem. Podle Jányho rozhodla mimo jiné i úspěšnost Česka v minulosti soutěže a lokace Pražského hradu. Do světového finále se přihlásilo 156 zemí a kvůli covidovým opatřením, která v některých zemích platí, organizátoři rozhodli, že počet finalistů bude omezený na dvacet žen a deset mužů.

Česká topmodelka Denisa Dvořáková vyhrála světové finále Elite Model Look v roce 2006. „Oproti tehdejší době je to dnes samozřejmě velký rozdíl, už jen kvůli sociálním sítím. Díky těm dnes ti, kteří se hlásí, už mohou předem alespoň trochu tušit, do čeho jdou a co je čeká,“ říká.

„Úterní světové finále bude nádherný večer plný překvapení, jsem sama moc zvědavá, kdo vyhraje. Konkurence je velká, hlavně u chlapců. Jsou opravdu krásní, bude to těžký výběr. Nejde ale jen o vzhled, chce to i mít charisma,“ míní Dvořáková.

Denisa Dvořáková a Michaela Kocianová (27. srpna 2019)

Její kolegyně, úspěšná slovenská topmodelka Michaela Kociánová, se světové soutěže zúčastnila v roce 2004. Letos se spolupodílela na přípravách finále Elite Model Look.

„Jsem jakousi ambasadorkou projektu a pomáhám, s čím se dá. Od učení finalistek správné chůzi ve vysokých podpatcích po rady, jak by se měli soutěžící chovat na castinzích, co mají dělat s nervozitou, jak se oblékat i stravovat,“ popisuje modelka a vzpomíná, že jí osobně vítězství v soutěži změnilo život.

„Tehdy jsem si to ani neuvědomovala. Když se však podívám zpátky, vidím, že mi to dokázalo otevřít mnoho dveří. A to nejen co se týká pracovních zakázek v modelingu,“ dodává.

Světové finále Elite Model Look se koná 30. srpna ve Španělském sále Pražského hradu. Na akci nebudou jako hosté chybět například například Tereza Maxová, Daniela Peštová, Jitka Schneiderová či Zuzana Stivínová.

Vítězové Schwarzkopf Elite Model Look 2022 za Česko Richard Reischig a Julia Krzywoń

Vítězové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2022, kteří budou reprezentovat Česko na světovém finále, jsou Julia Krzywoń a Richard Reischig.

Česko je historicky nejúspěšnější zemí, co se týká počtu světových vítězek soutěže Elite Model Look. Loni se Amélie Konšelová stala v pořadí už šestou Češkou, která zvítězila na světovém finále soutěže. V minulosti na pomyslný trůn krásy usedly české modelky Jana Tvrdíková (2016), Barbora Podzimková (2014), Eva Klímková (2013), Denisa Dvořáková (2006) a Linda Vojtová (2000).