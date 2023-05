Naše dítě bude mít české jméno, říká těhotná dcera šéfa Slavie Kolářová

Co je ve vašem životě momentálně nového?

Kromě těhotenství například to, že jsem se stala členkou správní rady nadačního fondu Slavie. Naší hlavní oblastí zájmu je následná péče o onkologicky nemocné, a to převážně o děti a mládež do šestadvaceti let. Připravujeme garanční programy, individuální žádosti, kdy si lidé budou moct žádat o pomoc a příspěvek. Jestli mohu doporučit, určitě se koukněte na náš web.

Sklidila jste mnoho úspěchů na poli modelingu. Práce modelky ale spoustu lidí v určité fázi přestane naplňovat. Došla jste k dobročinnosti také proto, abyste měla pocit, že děláte něco úplného?

Je mi velkou ctí, že jsem se mohla stát součástí nadačního fondu. Po onkologické léčbě, kterou prodělal můj tatínek, vidím, jak ta pomoc je důležitá. Jsem ráda, že jsem se mohla stát její součástí.

Potkali jsme se tu na jednom z castingů Elite Model Look. Je tu plno nových tváří, které by chtěly proniknout do světa modelingu. Jak vzpomínáte na svoje začátky vy?

Bylo to pro mě náročné. Ale už je to vlastně šest let. Jsem vítězka světového finále Elite Model Look z roku 2016. Každý rok se od té doby chodím koukat na castingy.

Jaroslav Tvrdík s manželkou a dcerou Janou

Byla pro vás práce v cizině šok, když jste do té doby byla „nepolíbena“ zahraničními kolaboracemi?

Tak bylo to rozhodně něco jiného. Ale naštěstí jsme měli všichni skvělou průpravu od Saši Jányho a všech ostatních. Takže jsem na to byla připravená a věřila jsem si, že určitě něco dokážu.

Jste nyní i v porotě. Koho budete vybírat a kdo lahodí vašemu oku?

Mám ráda zajímavé holky, co se nestydí, nejsou zakřiknuté a mají zářivou osobnost.

Musela jste sama v sobě hledat odvahu? Nebo jste neměla problém s tím být průbojná a výřečná?

Úplně ze začátku jsem byla zakřiknutá. Nebyla jsem úplně sebevědomá. Až v Elite mě to naučili.

Jste v požehnaném stavu a budete mladou maminkou...

Ano, budu rodit ve svých dvaadvaceti letech.

Bylo miminko plánované? Nechali jste si s manželem Ondřejem Kolářem u lékaře prozradit pohlaví dítěte?

Plánovali jsme to, protože Ondřejovi je osmadvacet. Bavili jsme se o tom. Ta diskuze byla dlouhá. A ano, pohlaví jsme si nechali říct, bude to chlapeček.

Jak horlivě se připravujete na příchod malého?

Zatím moc ne. Teprve jsem byli vybírat kočárek a autosedačku. To je všechno, co zatím máme, takže už jsem z toho krapet nervózní. Teď se do toho musíme pustit.

Ondřej Kolář a Jana Tvrdíková se vzali 24. září 2022.

Bude z vás „insta maminka“?

To poznáme v průběhu času. Teď řešíme na Instagramu nějaké spolupráce. Tak uvidíme, jestli se do toho světa insta maminek také vrhnu.

Jak pohlížíte na influencery, kteří až moc tlačí na pilu a berou každou nabízenou spolupráci? Neshazují se podle vás trochu v očích svých sledujících?

Myslím si, že asi trošku shazují. Já nikdy nebyla úplně ten typ na Instagram a na velké spolupráce. Kdybych něco doporučovala svým sledujícím, tak si to rozhodně první vyzkouším sama a pak teprve můžu doporučovat.

Kolik dětí jste si vysnila?

Chtěli bychom dvě děti. Uvidíme, jaká bude realita.

Kdo se vám pere o hlídání?

Samozřejmě babičky a prababičky. Myslím, že tam bude velká rvačka.

Debata probíhala určitě i nad jménem dítěte. Bude české?

Bude to určitě české jméno. I proto, že mám nové příjmení, Kolářová.